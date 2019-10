Boca vs River [FOX Sports EN VIVO] Ver Libertadores por TyC Sports

FOX Sports EN VIVO Boca Juniors vs River Plate ONLINE Partido de HOY TyC sports y FOX Premium EN VIVO por Copa Libertadores | El Superclásico del fútbol argentino llega a su pico más alto este martes 1 de octubre (7.30 p.m. hora peruana; 9.30 p.m. hora de Buenos Aires) en el Estadio Monumental. El duelo se jugará por el marco de las semifinales de de la Copa Libertadores 2019. Mira el MINUTO a MINUTO vía LIVE STREAM por Libero.pe.

La herida de la final de la edición anterior de la Copa Libertadores sigue abierta. Boca Juniors buscará cobrarse la revancha de la derrota del 2018 en Madrid ante su archirrival River Plate. Los "Xeneizes" llegan a esta fase tras eliminar al Athletico Paranaense -en octavos- y a la Liga de Quito -en cuartos- y, además, ocupan la primera posición, con 18 puntos, en la tabla de la Superliga Argentina.

Sin embargo, esto no hace menos a River Plate, los dirigidos por Marcelo Gallardo superaron a Cruzeiro y a Cerro Porteño respectivamente para llegar a esta fase de la Copa Libertadores y, a pesar de ocupar el séptima lugar -con 14 puntos- del torneo doméstico, hoy por hoy son considerados como los que mejores practican al fútbol en el país de la Albiceleste. Boca Juniors tendrá que exigirse al máximo para sacar un resultado importante.

"Es una fase de 180 minutos. La misma que jugamos con Paranaense y con Liga de Quito. Vamos a intentar de dejar la fase abierta y traer la definición a la Bombonera. Hay que ver los nombres que uno tiene y el planteo que se puede hacer a raíz de eso. Cuando fui a la cancha de River Plate mi plan era empezar el partido de una manera y terminarlo de otra. El cierre no me salió", dijo Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors.

"El hincha de River Plate está viviendo uno de los momentos más lindos de su historia. Uno de los momentos porque ha vivido muchos grandes momentos. Se lo nota feliz y se lo nota con un amor incondicional entre el hincha y el equipo. Y eso es muy fuerte, es algo que no se puede dejar pasar. Tenemos esa energía que se comunica de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando pasa eso es porque hay una conexión muy fuerte. Desde acá un saludo y un abrazo enorme para todos los hinchas de River que el martes nos van a estar alentando ahí", dijo Marcelo Gallardo en la previa del clásico contra Boca Juniors.

El técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, colocará de titulares a los siguientes nombres: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Marcelo Gallardo, por su parte, tendrá a disposición a estos futbolistas en River Plate : Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

A qué hora juegan River vs Boca EN VIVO horario Buenos Aires por TV Pública y FOX Sports

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 10.30 a.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Francia: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Alemania: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Portugal: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Qué canal transmitirá el Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Copa Libertadores 2019 vía TV Pública y FOX Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Cómo ver partido Copa Libertadores 2019 por TV Pública y Fox Sports

DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).

TyC Sports ver YouTube transmite semifinal Boca vs River Copa Libertadores 2019 | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

A qué hora juega Boca vs River hora peruana EN VIVO Fox Sports

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)

Dish México: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD)

Movistar TV Perú (Satélite): Canal 478 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Colombia: Canal 475 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Venezuela: Canal 477 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Perú (Cable): Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Claro TV: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD)

Star Globalcom: Canal 38.

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Perú Cable Arequipa: Canal 65.

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 12 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1001 (HD).

Claro TV Chile: Canal 178 (HD).

Tigo Sports: 401 (HD).

Tigo Sports Bolivia: Canal 502 (SD) y Canal 709 (HD).

Tigo Sports Paraguay: Canal 106 (SD) y Canal 716 (HD).

Tigo Sports Honduras: Canal 56 (Básico), Canal 305 (Digital) y Canal 722 (HD).

Tigo Sports Colombia Medellín: Canal 25.

Tigo Sports Colombia Bogotá: Canal 27 y Canal 241 (HD).

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Partidos de hoy Copa Libertadores 2019 Semifinales | Boca Juniors vs River Plate

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: martes 1 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires)

Etapa: ida de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

Partido: Gremio vs Flamengo

Día: miércoles 2 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Arena de Gremio (Porto Alegre)

Etapa: ida de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: martes 22 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio La Bombonera (Buenos Aires)

Etapa: vuelta de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

Partido: Gremio vs Flamengo

Día: miércoles 23 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Maracaná (Río de Janeiro)

Etapa: vuelta de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

River Plate vs Boca Juniors: qué equipo tiene la plantilla más cara en Copa Libertadores

De acuerdo al sitio web "Transfermarkt", el plantel de River Plate vale 154,65 millones de euros (4,9 millones de euros por cada jugador); mientras que Boca Juniors vale 120,25 millones de euros (4,45 millones de euros por cada jugador).

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO River Plate vs Boca Juniors: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Timberazo

River Plate: 2.00

Empate: 3.16

Boca Juniors: 3.79

Casa de apuestas: Inkabet

River Plate: 2.05

Empate: 3.20

Boca Juniors: 4.00

Casa de apuestas: Betsson

River Plate: 2.04

Empate: 3.15

Boca Juniors: 3.80

Casa de apuestas: Te Apuesto

River Plate: 2.20

Empate: 3.10

Boca Juniors: 3.30

River vs Boca pronóstico Supercopa Apurogol EN VIVO

Casa de apuestas: bet365

River Plate: 2.05

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.80

Casa de apuestas: bwin

River Plate: 1.95

Empate: 3.00

Boca Juniors: 4.40

Casa de apuestas: Rivalo

River Plate: 2.05

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.90

Casa de apuestas: Betfair

River Plate: 1.90

Empate: 3.00

Boca Juniors: 4.00

Casa de apuestas: Wanabet

River Plate: 2.05

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.80

Casa de apuestas: William Hill

River Plate: 2.05

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.90

Historial de partidos River Plate vs Boca Juniors el clásico vía TV Pública y FOX Sports

River Plate y Boca Juniors (36%) han disputado 373 partidos desde 1908 (2-1 a favor de Boca) hasta el presente 2019. La estadística indica que los Xeneizes registran 134 victorias sobre 115 de River Plate (33%) y 116 empates (30,9%). Una rivalidad eterna.

Ver River Plate vs Boca Juniors en 4K por canal Telecentro y DirecTV

Por primera vez en Argentina, el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se podrá disfrutar en 4K gracias a la empresa Telecentro a través del canal 4000 de DirecTV y del 4000 de TeleCentro. Cabe señalar que la definición 4k se destaca por cuadruplicar la alta definición del tradicional o Full HD por alcanzar los 4000 pixeles. Una maravilla de los dioses de la tecnología. Bendita sea.

Qué es la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo llegar al Estadio Monumental de River Plate

Sigue el mapa.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO River Plate vs Boca Juniors por Copa Libertadores | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, podrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

Superclásico Copa Libertadores 2019 EN VIVO River vs Boca hora peruana | Historial Copa Libertadores

El superclásicoque River Plate y Boca Juniors disputarán el domingo en el estadio Monumental acapara toda la atención de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.El duelo entre los dos clubes más populares de Argentina llega nueve meses después de la histórica final de la Copa Libertadores de 2018, que ganaron los 'millonarios' en Madrid, y es probable que vuelvan a cruzarse por las semifinales del torneo continental en octubre.

Boca vs River EN VIVO Superclásico Copa Libertadores 2019

Las semifinales están pautadas para el 2 y 3 (ida) y 23 y 24 (vuelta) de octubre, según el programa de competición de la Conmebol. La final de la Copa Libertadores 2019 por primera vez se jugará en partido único, el 23 de noviembre en sede designada que recayó en el Estadio Nacional de Santiago, Chile.

Alineaciones y Formaciones probables del Boca Juniors vs River Plate

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.