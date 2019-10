River Plate vs Boca Juniors [EN VIVO]: Superclásico por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019

Boca vs River EN VIVO HOY martes 1 de octubre desde el Monumental de Nuñez por la primera semifinal de la Copa Libertadores 2019. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports e incidencias con goles y minuto a minuto a través de Libero.pe.

El último capítulo de la mayor rivalidad del fútbol posiblemente se escribirá en las primeras horas cuando River Plate le de la bienvenida a Boca Juniors al Estadio Monumental para la ida de su semifinal de la Copa Libertadores.

Los rivales de Buenos Aires se encontraron en la final de la competencia por primera vez la temporada pasada en un encuentro que rápidamente se convirtió en infamia debido a un ataque en el autobús de Boca Juniors que finalmente obligó a jugar el partido de vuelta en Madrid.

Como si ya no hubiera suficiente animosidad entre estos dos lados, los eventos del año pasado solo aumentaron el odio que los rivales amargos tienen el uno por el otro.

Es Boca a quien le ha ido mejor a nivel nacional en lo que va de temporada, liderando la Superliga argentina después de haber ganado cinco y empatado tres de sus ocho juegos hasta el momento, dejándolos dos puntos claros en la parte superior y cuatro por encima de River Plate.

Sin embargo, lo más impresionante ha sido su historial defensivo; El sorteo del domingo 1-1 con Newell's Old Boys los vio conceder por primera vez en la liga en toda la temporada, después de mantener las sábanas limpias en los siete de sus primeros partidos.

La hoja limpia contra River Plate en el Monumental fue la más valiosa de esas, particularmente teniendo en cuenta que el equipo de Marcelo Gallardo ha marcado 17 goles en la liga este trimestre.

Sin embargo, los anfitriones del miércoles ya han sido derrotados dos veces en la liga esta temporada, y no tienen victorias en sus últimos tres juegos en casa, recogiendo solo un punto y anotando solo un gol en ese momento.

Sin embargo, cuando se trata de la Copa Libertadores River están invictos en 13 partidos y solo han perdido uno de sus últimos 24, mientras que Boca ya ha probado la derrota en la competencia de esta temporada.

RIVER PLATE VS BOCA JUNIORS | COPA LIBERTADORES | POSIBLES ALINEACIONES

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Lisando López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

A qué hora ver BOCA VS RIVER EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7: 30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (2 de octubre)

En dondé ver BOCA VS RIVER EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS PERÚ

DirecTV Sports: 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV 501: (SD) y 744 (HD)

Claro TV: 61 (SD) y 520 (HD

En qué canales ver BOCA VS RIVER EN VIVO ONLINE

Argentina: FOX Play Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile: FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur

Alemania: Sport1 +, DAZN, sportdigital

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Perú: FOX Play Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

España: DAZN Spain

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: FOX Play Sur

Boca vs River EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa Libertadores?

Si quieres VER la transmisión por internet del Boca vs River EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.