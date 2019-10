Gremio vs Flamengo EN DIRECTO: día, hora, canal y alineaciones semifinal ida Copa Libertadores

FOX SPORTS Gremio vs Flamengo EN VIVO EN DIRECTO | Cuadro de Porto Alegre y el "Mengao" protagonizan este miércoles 2 de octubre la semifinal ida de la Copa Libertadores. El encuentro está pactado para las 19:30 hora peruana (21:30 Brasil ) desde el estadio Arena do Gremio.

¿Qué canales transmite EN VIVO Gremio vs Flamengo?

Gremio vs Flamengo | En Latinoamérica, la cadena Fox Sports será el encargado de transmitir la semifinal ida de la Copa Libertadores. En Europa hay varios canales como DAZN, beIN SPORTS y Sport TV1.

¿A qué hora transmiten EN VIVO Gremio vs Flamengo?

En Perú, la hora pactada es 19:30. Sin embargo, en Brasil, es a las 21:30. Depende mucho dónde te encuentres. Más abajo de la nota, tenemos todos los horarios a nivel Latinoamérica y Europa.

Gremio vs Flamengo EN VIVO previa

Gremio, anfitrión del partido de ida y con gran experiencia en decisiones en la competición, disputa su tercera semifinal consecutiva en la Libertadores y quiere seguir con vida para poder aspirar a su cuarto título continental. El equipo comandado por Renato Gaúcho, que ganó la Libertadores tanto como jugador como técnico del Gremio, conquistó el título en 2017.

Sin embargo, el Flamengo, que hace 35 años no llegaba a una semifinal de la Libertadores y tan sólo cuenta con un título continental, figura como favorito no sólo por su actual momento y por ser el anfitrión del partido de vuelta, el 23 de octubre en el Maracaná, sino por el elenco de estrellas que montó este año.

El club más popular de Brasil es el líder aislado del Campeonato Brasileño, con tres puntos de ventaja sobre el Palmeiras y quince sobre el Gremio, que marcha en séptimo lugar, y cuenta con el actual goleador de la Liga, Gabriel Jesús, "Gabigol", que ha anotado 18 goles en 22 partidos.

La nómina del Flamengo incluye internacionales que pasaron por el fútbol europeo como los laterales Filipe Luis y Rafinha, el portero Diego Alves, el volante Gerson y el delantero Bruno Henrique, así como extranjeros de quilate como el zaguero español Pablo Marí y el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Bajo el comando del técnico portugués Jorge Jesús, el club de Río de Janeiro se ha convertido en una apisonadora en los tres últimos meses y es señalado como favorito no sólo al título del Campeonato Brasileño sino también de la Libertadores.

Amanhã é #DiaDeGrêmio, é dia de copa!

A primeira partida da SEMIFINAL da #Libertadores, a última decisão na nossa casa neste ano. A partir das 21h30 a Arena vai pulsar para apoiar o Imortal no embate contra o Flamengo!



🇪🇪💪🏼🏆 #GRExFLA #VamosTricolor #PuroSentimento pic.twitter.com/sFQ7LiSfUX — Grêmio FBPA (@Gremio) October 1, 2019

Pero el Flamengo tendrá que visitar el miércoles precisamente al Gremio que lo eliminó en las semifinales de la Libertadores en 1984 y que se ha acostumbrado a brillar en este torneo.

El conjunto tricolor de Porto Alegre cuenta en su plantilla con jugadores que conquistaron el título de la Libertadores en 2017 y que tienen gran experiencia en la competición, como el argentino Walter Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Everton, Pedro Geromel y Luan, de los que los cuatro primeros serán titulares seguros este miércoles.

El duelo brasileño en la Libertadores supone un enfrentamiento no sólo entre dos de los mejores técnicos que actúan en el país en este momento sino también entre dos artilleros en alta: Gabigol como actual goleador de la Liga y Everton como el mayor anotador, campeón y figura de Brasil en la Copa América de julio pasado.

Mientras que Jorge Jesús tendrá a todos sus titulares a disposición, Renato Gaúcho no podrá contar el martes con el zaguero Geromel, que se recupera de una lesión, y aún está en duda sobre la situación del creativo Luan, que fue el mejor jugador de la Libertadores en 2017 y depende de autorización de los médicos.

Los principales jugadores del Gremio están más descansados tras haber quedado por fuera del equipo que cayó por 2-1 el domingo en su visita al Fluminense, mientras que los del Flamengo tienen más minutos acumulados, ya que Jorge Jesús los ha usado en todos los partidos, incluso en el del sábado en que el líder cedió un empate en casa sin goles frente al Sao Paulo.

Gremio vs Flamengo EN VIVO posibles alineaciones

Gremio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton; y Diego Tardelli.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Filipe Luís; Willian Arao, Gérson, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabigol.

Entrenador: Jorge Jesús.

Árbitro: El argentino Néstor Pitana será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Juan Belatti y Hernán Maidana.

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre.

Hora: 19.30. EFE

Gremio vs Flamengo EN VIVO horario de transmisión

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (miércoles 2 de octubre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 m.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Holanda: 1.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Inglaterra: 12.30 a.m. (jueves 3 de octubre)

Gremio vs Flamengo EN VIVO canales de transmisión

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil Fox Play Brazil, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alemania sportdigital, Sport1 +, DAZN

Italia DAZN, beIN SPORTS, Sport TV1

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

España DAZN Spain

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal Sport TV1, Sport TV LIVE