Clásico River 1- 0 Boca [FOX PREMIUM EN VIVO] Ver gratis 1-0 en directo

Boca Juniors vs River Plate se jugará este martes 1 de octubre (7.30 p.m. hora peruana; 9.30 p.m. hora de Buenos Aires) en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2019.

MINUTO x MINUTO | River Plate vs Boca Juniors EN VIVO FOX PREMIUM Sports Argentina GRATIS

54' Se alista Carlos Tévez para ingresar a la cancha.

53' Ignacio Fernández (River) envía un magnífico pase dentro del área, pero el balón es interceptado y despejado por la defensa muy atenta de Boca.

52' River Plate domina el juego y combina en espera de un error en la defensa.

50' Alexis Mac Allister saca el tiro libre y lo manda a la barrera.

49' Dura entrada de Enzo Pérez (River). El árbitro pita tiro libre para Boca Jr .

47' Pase de Exequiel Palacios (River), pero no había nadie. El balón terminó fuera.

46' Se inicia la segunda mitad del partido en el Monumental de River.

Inició el segundo tiempo

45 + 3' Tarjeta amarilla para Ignacio Fernández (River) fue bastante dura y Raphael Clauslo amonestó, Tres dde los cuatro defensas de Boca tienen tarjeta amarilla.

45' Gran atajada de Andrada, luego de un tiro libre De la Cruz que manda fuerte directo al primer palo del portero de Boca.

44' Pitan mano de Boca y tiro libre para River.

42' ¡Uffffff! De contraataque Boca estuvo a nada de marcar, en un mano a mano de Nicolas Capaldo con Armani, el jugador la manda muy lejos por arriba del travesaño.

42' Muy cerca. Borré tuvo en sus pies la más clara de River, pero hace un disparo que Esteban Andrada detiene sensacionalmente.

40' El primer tiempo ya entró en su recta final .

40' Ignacio Fernández (River) manda el balón al área en busca de Suarez, pero el baló es muy larga y el defensa consigue detener la jugada.

38' Lucas Martínez Quarta (River) hace una entrada temeraria para robar el balón y Raphael Claus pita falta.

37' River pierde el balón en los tres cuartos de la cancha y no logra llegar al área chica con facilidad.

36' Tarjeta amarilla para Boca, Iaquierdoz es amonestado luego de varias advertencias y jugadas bruscas.

35' Partido muy friccionado por parte de ambos equipos.

34' Tiro libre fuera, el conjunto visitante desperdicia una buena oportunidad.

33' Milton Casco (River) hace una entrada brusca, y Raphael Claus señala la infracción. Es tiro libre a favor de Boca Jrs..

32' River tiene la posesión del balón, controla el juego, pero carece de profundidad

30' Alexis Mac Allister (Boca Jrs.) saca un tiro libre indirecto que consigue crear una buena oportunidad, pero que es interceptada por la defensa rival.

29' Alfaro (entrenador de Boca) se desespera desde el banquillo y no quiere más faltas.

28' Raphael Claus no ignora la dura entrada de Ignacio Fernández (River) y pita falta. El árbitro pita tiro libre a favor de Boca Jrs..

27' Matías Suárez (River) recibe un buen pase que no logra conectar al área. Su envío es interceptado por la defensa de Boca.

26' Boca esta sabiendo mantener el juego y a pesar de estar perdiendo tiene mejor juego que el rival.

24' Boca juega con intensidad, y el árbitro del partido pita tiro libre para River.

22' Rafael Borré (River) manda un pase desde fuera del área, pero la defensa de Boca reacciona rápido y corta la jugada.

21' Jugada peligros de Boca Jr. que finalmente estaba fuera de juego

20' Pase cruzado de Lucas Martínez (River) que esta solo y no encuentra a ningún compañero, pierde el balón.

18' Alexis Mac Allister (Boca Jrs.) recibe un pase y tras crearse un espacio remata. Armani atento y hace una estupenda atajada.

17' River Plate, intenta juega con pases y crea nuevas ocasiones en el ataque del conjunto local. .

14' Emanuel Reynoso (Boca Jrs.) intenta anotar desde larga distancia, pero su disparo se va alto por encima del travesaño.

13' Raphael Claus pita falta para River, luego de una dura entrada a un jugador de Boca.

11' Primera tarjeta amarilla del partido. Emanuel Mas (Boca) es amonestado por una fuerte entrada.

10' Diez primeros minutos y River ya se puso encima en el marcador.

8' Rafaél Borré anota para River de penal.

Gol para River

6' El árbitro analizó la jugada anterior, con el VAR y pita penal para River.

5' Carlos Izquierdoz (Boca Jrs.) derriba a un jugador de RIver en el área. Raphael Claus detiene el partido para analizar si es penal o no.

4' En una jugada de contraataque Emanuel Reynoso (Boca Jrs.) controla un buen pase por alto y remata, pero el balón va raso al centro y Franco Armani lo detiene sin dificultad.

3' De la Cruz (River) tuvo la primera situación peligrosa del partido, pero la jugada fue anulada por los defensa de de Boca.

2' River va controlando las primeras acciones juego con la posesión del balón.

1' Ya se inició el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores en el Monumental

Ambos equipos ya salen al campo de juego.

Impresionante recibimiento de River en el Monumental

Sigue todos los detalles del minuto a minuto.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' En breves minutos.

- Así se encuentra el vestuario de Boca Juniors.

- Estos son los suplentes de Boca Juniors: M.Díaz; Alonso, Buffarini, Fabra; Campuzano, Almendra, Obando, Salvio; Villa, Tevez, Zárate y Hurtado.

- Así se encuentra el vestuario de River Plate.

¡El vestuario y Manto Sagrado listos para una nueva noche de Copa #Libertadores !#JuntosSomosMasGrandes pic.twitter.com/uZKFT4p2Qh — River Plate (@RiverPlate) October 1, 2019

- Estos son los suplentes de River Plate: Enrique Bologna, 2. Robert Rojas, 3. Nahuel Gallardo, 4. Fabrizio Angileri, 6. Paulo Díaz, 8. Jorge Carrascal, 9. Julián Álvarez, 13. Santiago Sosa, 27. Lucas Pratto y 30. Ignacio Scocco.

- Así fue la llegada de los jugadores de Boca Juniors.

- Así fue la llegada de los jugadores de River Plate al Estadio Monumental de Nuñez.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO River vs Boca vía FOX Sports

River Plate: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; I. Fernández, Enzo Pérez, Palacios, De la Cruz; Suárez y Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Weigandt, López, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo; Soldano, Mac Allister, Reynoso; Ábila.

Ver River vs Boca EN DIRECTO Apurogol GRATIS EN VIVO Copa Libertadores 2019 STREAM VIDEO

El centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz se recuperó de su lesión y será titular esta noche ante Boca Juniors, que sorprende con el delantero Franco Soldano en el once inicial.

El Millonario saldrá al campo con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

En el Xeneize serán titulares: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Iván Marcone; Franco Soldano, Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister, Emanuel Reynoso; y Ramón Ábila.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán a las 21.30 local (0.30 GMT) en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final, en el estadio Nacional de Santiago de Chile, al Gremio o al Flamengo.

Partidos de hoy Copa Libertadores 2019 Semifinales | River Plate vs Boca Juniors

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: martes 1 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires)

Etapa: ida de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

Partido: Gremio vs Flamengo

Día: miércoles 2 de octubre

Torneo: Copa Libertadores 2019

Estadio Arena de Gremio (Porto Alegre)

Etapa: ida de semifinales

Hora: 7.30 p.m. (Lima); 9.30 p.m. (Buenos Aires)

Canal: FOX Sports y Facebook Watch.

River Plate vs Boca Juniors: qué equipo tiene la plantilla más cara en Copa Libertadores

De acuerdo al sitio web "Transfermarkt", el plantel de River Plate vale 154,65 millones de euros (4,9 millones de euros por cada jugador); mientras que Boca Juniors vale 120,25 millones de euros (4,45 millones de euros por cada jugador).

Historial de partidos River Plate vs Boca Juniors el clásico vía TV Pública y FOX Sports

River Plate y Boca Juniors (36%) han disputado 373 partidos desde 1908 (2-1 a favor de Boca) hasta el presente 2019. La estadística indica que los Xeneizes registran 134 victorias sobre 115 de River Plate (33%) y 116 empates (30,9%). Una rivalidad eterna.

Ver River Plate vs Boca Juniors en 4K por canal Telecentro y DirecTV

Por primera vez en Argentina, el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se podrá disfrutar en 4K gracias a la empresa Telecentro a través del canal 4000 de DirecTV y del 4000 de TeleCentro. Cabe señalar que la definición 4k se destaca por cuadruplicar la alta definición del tradicional o Full HD por alcanzar los 4000 pixeles. Una maravilla de los dioses de la tecnología. Bendita sea.

Qué es la Copa Libertadores 2019

La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo llegar al Estadio Monumental de River Plate

Sigue el mapa.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO River Plate vs Boca Juniors por Copa Libertadores | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, podrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

