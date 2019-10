River vs Boca: fecha y horarios del superclásico de vuelta para definir al finalista de Copa Libertadores 2019

River vs Boca | El superclásico del fútbol argentino tuvo su primer duelo en las semifinales de la Copa Libertadores 2019. El primer episodio de este vibrante superclásico argentino dejó la serie abierta para cualquiera. A continuación, conoce las fechas, horarios y canales del partido de vuelta.

¿Cuándo se jugará el duelo de vuelta en el River vs Boca?



El duelo de vuelta entre River y Boca se disputará el próximo martes 22 de Octubre, en el estadio La Bombonera, de Buenos Aires.

El nuevo superclásico se realizará a las 7.30 p.m. (hora peruana) y 9.30 p.m. (hora argentina). Este choque decisivo permitirá conocer al primer finalista de la Copa Libertadores 2019, certamen que fue ganado el año pasado por River Plate.

¿Cómo quedó el duelo de ida en el River vs Boca?

El cuadro de Marcelo Gallardo sacó una buena ventaja jugando como local, luego de que ganó por 2-0 a Boca Juniors en el estadio Monumental de Núñez.

Rafael Borré, de penal, abrió el marcador en el River vs Boca con una potente definición a los 7 minutos de juego.

El segundo tanto de River llegó gracias a Ignacio Fernandez, quien a los 70' fue más ágil que la defensa 'xeneize' y venció a Andrada para el 2-0.

A qué hora juegan River vs Boca EN VIVO horario Buenos Aires por TV Pública y FOX Sports

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 10.30 a.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Francia: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Alemania: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Portugal: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Holanda: 1.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Inglaterra: 12.30 a.m. (miércoles 23 de octubre)

Qué canal transmitirá el Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Copa Libertadores 2019 vía TV Pública y FOX Sports

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, TNT Sports, TyC Sports, FOX Sports Premium, TV Pública y FOX Play Sur.

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Barbados: FOX Play Sur.

Belice: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Costa Rica: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Curacao: FOX Play Sur.

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte.

Guatemala: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte y FOX Play Norte.

México: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 2 Cono Norte.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Internacional: Fanatiz International y Bet365.

Cómo ver partido Copa Libertadores 2019 por TV Pública y Fox Sports



DirecTV: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD).

Antina: Canal 12.

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cablevisión: Canal 11 (Analógico/Digital/HD).

Supercanal: Canal 14, Canal 15 (Analógico) y Canal 20 (HD)

Telecentro: Canal 8 (Digital) y Canal 1007 (HD).

TeleRed: Canal 11.

Canal 111 (HD)

Red Intercable: Canal 13.

España PTV Telecom: Dial: 78.

Colombia Click HD: Canal 807.

Uruguay Cablevisión: Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD).

Chile TuVes HD: Canal 704 (SD).