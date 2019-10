Flamengo vs Gremio EN VIVO: Por las semifinales de la Copa Libertadores [Guía TV]

Flamengo vs Gremio EN VIVO ONLINE EN DIRECTO| Este miércoles se juega el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores. Este choque está pactado para las 7:30 p.m.(hora peruana) en el Estadio Arena de Gremio y será transmitido EN DIRECTO vía Fox Sports, Globo TV, AO VIVO y SporTV. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

El Gremio, uno de los grandes favoritos para ganar la Copa Libertadores y con experiencia en estas competiciones, disputará su tercer final consecutiva del torneo continental. El cuadro de Porto Alegre sueña con el trofeo y su técnico, Renato Gaúcho, quiere seguir haciendo historia.

Como se recuerda,Renato Gaúcho ganó la Libertadores tanto como jugador como técnico del Gremio, conquistó el título en 2017. Está a un pase de seguir escribiendo una historia de gloria y pasión. El estratega apuesta por un juego directo y agresivo.

Con jugadores de experiencia como Walter Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Everton, Pedro Geromel y Luan conforman la base de Gremio. Estos futbolistas levantaron la Copa Libertadores en el 2017 con la camiseta del cuadro de Porto Alegre.

"No hay ventaja para ninguno. Flamengo tiene un buen elenco pero nuestro elenco está junto hace tres años, se conoce muy bien y llega a su tercera semifinal", asegura Bruno Cortez. El jugador está seguro que su equipo puede dar la sorpresa en este certamen.

"Todo el mundo sabe el respeto que tenemos por el adversario, pero no cambiaremos nuestra forma de jugar y de salir al ataque, especialmente porque jugaremos en casa y con el apoyo de los hinchas", agregó.

Por su parte, Flamengo- el cuadro más popular de Brasil-, es líder del Brasileirao y esta volviendo a jugar en estas instancias tras 32 años. El 'Fla' quiere seguir en esta racha de victorias y quedarse con el título de la Copa Libertadores.

La nómina del Flamengo incluye internacionales que pasaron por el fútbol europeo como los laterales Filipe Luis y Rafinha, el portero Diego Alves, el volante Gerson y el delantero Bruno Henrique, así como extranjeros de quilate como el zaguero español Pablo Marí y el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Todos ellos estarán disponibles ante Gremio.

Alineaciones y Formaciones probables del Gremio vs Flamengo por FOX Sports Brazil

Gremio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Matheus Henrique, Alisson, Luan, Everton; y Diego Tardelli.

Entrenador: Renato Gaúcho.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Filipe Luís; Willian Arao, Gérson, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta; Bruno Henrique y Gabigol.

Entrenador: Jorge Jesús.

Cómo ver Facebook Watch TV EN VIVO Gremio vs Flamengo por Copa Libertadores | Canales TV

Facebook Watch es una plataforma interna de Facebook en la que se centralizan todos los videos que se suben dentro de la red social. Es decir, en lugar de estar buscando videos en los muros de tus contactos o páginas preferidas, podrá hacerlo de manera directa y fácil para mejorar la experiencia. Para acceder a Facebook Watch sólo tienes que pulsar el icono de la pantalla con el botón de reproducción (como una televisión pequeña con el símbolo del play) que aparece en la fila superior de opciones de la aplicación, dar click y listo. Ojo tendrás que estar siguiendo la página de la Conmebol Libertadores para que te aparezca el juego de hoy.

Qué canal transmitirá Internacional vs Flamengo EN VIVO Copa Libertadores 2019 vía TV Pública y FOX Sports

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Gremio vs Flamengo: así pagan las casas de apuestas

Gremio vs Flamengo EN VIVO horario de transmisión

