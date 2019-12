Copa Libertadores 2020: Nacional de Uruguay determinó fecha para iniciar pretemporada

Copa Libertadores 2020 | Nacional de Uruguay continúa con sus labores para llegar de la mejor forma a la competencia internacional. El elenco oriental, que estará bajo el mando de Gustavo Munúa, arrancará la pretemporada el próximo 6 de enero.

Según informa Ovación de Uruguay, Munúa de momento no ha podido arribar a tierras charrúas debido a unos problemas documentarios en España. No obstante, ello no impide que siga elaborando el plan para la campaña de 2020: ya cerró un amistoso internacional.

Los 'Tricolores' disputarán la Copa "Desafío Campeones de América ante River Plate de Marcelo Gallardo. Las buenas relaciones entre ambas instituciones agilizaron el hecho: el cotejo está pactado para el 11 de enero y se realizará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

De momento se viene evaluando las posibilidades de que pueda existir un clásico amistoso de verano (ante Peñarol). Lo que si está confirmado es que no habrá uno oficial como pasó en 2019 por la Supercopa. Justamente, por ese torneo, Nacional enfrentará a Liverpool (campeón intermedio) y así intentar ser bicampeón de dicho certamen.

Copa Libertadores 2020 | Alianza Lima pretende refuerzos

Alianza Lima también está en la búsqueda de reforzar su plantilla de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Dentro de la órbita de Pablo Bengoechea están fijados: Josepmir Ballón, Alexi Gómez, Jean Deza, Carlos Zambrano y Alberto Rodríguez.

Copa Libertadores 2020 | Fixture de Alianza Lima

Primera fecha

Alianza Lima vs Nacional.

Fecha: 5 de marzo.

Lugar: Lima.

Segunda fecha

Racing Club vs Alianza Lima.

Fecha: 12 de marzo.

Lugar: Mérida.

Tercera Fecha

Estudiantes de Mérida vs Alianza Lima.

Fecha: 18 de marzo.

Lugar: Avellaneda.

Cuarta fecha

Alianza Lima vs Racing Club.

Fecha: 8 de abril.

Lugar: Lima.

Quinta fecha

Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida.

Fecha: 22 de abril.

Lugar: Lima.

Sexta Fecha

Nacional vs Alianza Lima

Fecha: 6 de mayo.

Lugar: Montevideo.