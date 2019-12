Deportivo Binacional: Juliaca peligra como sede de la Copa Libertadores 2020

El tiempo apremia a Deportivo Binacional y es por ello que la directiva adelanta diligencias para cumplir con las exigencias que solicita Conmebol para habilitar el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, de Juliaca, para la Copa Libertadores 2020.

Juan Carlos Aquino, presidente de la institución que salió campeón del fútbol peruano en la Liga 1 2019, convocó a las autoridades locales y regionales para unirse a la causa: unificar fuerzas para colocar la luz artificial que adolece el referido recinto.

No obstante, todo hace indicar que el llamado no resultó efecto: el gobernador regional de Puno, Agustín Luque, a través de un oficio dirigido hacia el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, David Sucacahua, anunció su no presencia a la reunión solicitada.

"Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo coordialmente en representación Gobierno Regional (de) Puno, a fin de comunicarle, en atención al documento en referencia, respecto a la invitación a la reunión a realizarse el día 24 de diciembre de 2019", inicia el mensaje del Gobernador Regional de Puno, Agustín Luque.

"A tratar respecto al proyecto denominado "Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román - Puno", por tanto debo comunicarle me dispense que, el suscrito, no será posible la participación en dicha reunión por tener que cumplir acciones inherentes al cargo", agregó.

Copa Libertadores 2020 | Peligra Juliaca como sede de Binacional

Ante esta negativa, las posibilidades de que Juliaca se convierta en sede de Deportivo Binacional para la próxima edición de la Copa Libertadores 2020 se reducen drásticamente. Según el periodista Jesús Calcina, sería en total 5 millones de soles lo que tendría que desembolsar la directiva del club para hacerse acreedor de 8 torres y 250 luminarias para el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Un costo de 5 millones de soles es la adquisicion de 8 Torres y 250 luminarias para el estadio Guillermo Briceño Rosamerina.

El Alquiler de las luces demanda un aproximado de 3 millones. Si Binacional va alquilar tendrá que pagar ese monto. — Jesús Alberto Calcina Caceres (@jesusalcalcina) December 24, 2019

Como se recuerda, Deportivo Binacional recibirá 3 millones de dólares por haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Este ingreso podría ser utilizado en la refacción, pero la operación no sería tan sencilla.

Copa Libertadores 2020 | Deportivo Binacional buscaría convenio con IPD

En el caso que se decida comprar las torres y luminarias, la directiva de Deportivo Binacional buscaría arreglar un convenio con el IPD, propietario del Estadio Guillermo Biceño Rosamedina: intentaría una concesión así como Sporting Cristal con la Municipalidad de San Martín de Porres por el Estadio Alberto Gallardo.

El recinto ubicado en Juliaca tiene para 20 mil espectadores, sin embargo, debido a las normas de seguridad, podría albergar unos 15 mil. Durante el campeonato, la hinchada local acompañó al equipo debido a que se han sentido identificados: la taquilla ayudó en la presente campaña.

Copa Libertadores 2020 | Presidente de Binacional se encuentra en Lima

El presidente de Deportivo Binacional, Juan Carlos Aquino, envió a su representante, a la reunión pactada para este 24 de diciembre con las autoridades locales y regionales, en el marco de mejorar el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, debido a que no se encuentra en Juliaca.

Aquino se encuentra en Lima y habría sostenido reuniones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien le ha expresado que el ente que rige el fútbol peruano lo ayudará para recibir el aval de Conmebol.