Deportivo Binacional: Sao Paulo compró el pase de Tiago Volpi para la Copa Libertadores 2020

El rival de Deportivo Binacional en la Copa Libertadores 2020, Sao Paulo, viene afinando detalles para llegar de la mejor manera al torneo internacional: oficializó la compra del pase de Tiago Volpi, quien llega procedente de los Gallos Blancos de Querétaro.

"La interna quiere saber ¿todos obtuvieron la referencia de nuestro anuncio?", fue el curioso mensaje que dejó la cuenta oficial de la institución brasileña y que acompañó un video conmemorativo para el portero de 29 años.

Como se recuerda, el préstamo de Tiago Volpi había culminado y Querétaro solicitaba a Sao Paulo la compra de su pase en caso quiera seguir con sus servicios: el conjunto 'tricolor' tendría que desembolsar la suma de 6 millones de dólares. Así lo hizo.

Con ese dinero, Querétaro buscará reforzarse de la mejor manera para la Liga MX. Por su parte, Sao Paulo va alineando sus 'fichas' para medirse ante Deportivo Binacional en la primera fecha de la Copa Libertadores 2020.

Copa Libertadores 2020 | Sao Paulo rival de Deportivo Binacional

Sao Paulo iniciará su participación en la Copa Libertadores 2020 el próximo 5 de marzo cuando visite a Deportivo Binacional. Conmebol, de momento, no ha asignado la sede para el cotejo debido a que el cuadro mantiene la fe de llevarlo a Juliaca.

Sucede que el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina no cumple con los requerimientos mínimos para la competición internacional (le falta luz artificial) y es por ello que la dirigencia ha iniciado los contactos para acabar con el problema. En caso de no recibir el 'ok' del ente sudamericano, se verán obligados a moverse de sede: Arequipa y Cusco asoman como posibilidades.