Universitario: Rafael Guarderas reveló que no llegará al duelo de vuelta por la Copa Libertadores [VIDEO]

La situación de Universitario es favorable, hasta cierto punto, en la eliminatoria ante Carabobo, por la primera fase de la Copa Libertadores. No obstante, un problema se presenta para el entrenador Gregorio Pérez por la lesión que sufrió Rafael Guarderas.

El volante se convirtió en pieza clave para el entrenador de Universitario, pero en en el primer tiempo se vio obligado a realizar un cambio. Rafael Guarderas no podía desempeñarse en la mejor de sus condiciones y tuvo que dejar el juego, en medio de la preocupación.

Luego de un par de días, el mismo futbolista se encargó de revelar su actual estado, aunque no dio detalles de la lesión que lo aquejaba. “El doctor del club me dijo que tengo una semana de para y no llegaría al partido ante Carabobo”, explicó Rafael Guarderas.

No obstante, habrá que esperar el parte médico oficial por parte de Universitario y ver si finalmente el proceso de recuperación en el caso del futbolista puede demorar menos de lo pensado inicialmente. Ante cualquier posibilidad, el comando técnico ya trabaja.

En aquel partido ante Carabobo, Jesús Barco se encargó de reemplazar a Rafael Guarderas, tomando gran protagonismo y al final fue una de las figuras del partido en la mitad del campo. Ahora podría arrancar, aunque no se descarta la inclusión de Gerson Barreto.

La definición de esta llave de la Copa Libertadores 2020 se realizará el martes 28 de enero, desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. Gregorio Pérez y sus dirigidos esperan la masiva presencia de sus hinchas para recibir aliento y celebrar al final.

