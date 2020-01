Universitario vence 1-0 a Carabobo por la vuelta de la fase 1 de la Libertadores 2020

Universitario vs Carabobo EN VIVO Fox Sports | Transimisión por Facebook Watch | Los cremas reciben a los venezolanos en el Estadio Monumental de Ate por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. El partido está programado para iniciar a las 19:30 horas de Perú y 20:30 de Venezuela.y podrás vivirlo a través de Fox Sports, y también podrás seguirlo ONLINE con todos los sucesos del partido y los detalles a través de Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Universitario vs Carabobo vía FOX Sports

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO

Partido entre Universitario y Carabobo

45' Final de la primera parte en el Monumental.

43' Todo acabó en un saque de portería para Carabobo.

42' El balón se va al tiro de esquina para los merengues.

41' Falta contra Hohberg. Nuevamente hay balón para para los cremas.

41' Hohberg le pegó al arco y el balón se fue por encima.

40' Tiro libre peligroso para Universitario.

39' Dos Santos ganó en el aire y casi pone el segundo para el local.

38' Hohberg le pegó al balón, pero el arquero la mandó al saque de banda.

36' Despeja la defensa del Carabobo.

35' Amarilla para Davixon Florez y hay tiro de esquina para Universitario.

33' Muchos problemas tiene Universitario en los balones parados. Se viene el contragolpe.

33' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! Casi llega la paridad y el balón se vuelve a ir al tiro de esquina.

32' Otra vez hay balón parado para la visita.

30' El balón se va al tiro de esquina. Salvó Millán.

29' Falta a favor de Carabobo. Podría llegar la paridad para la visita.

28' La 'U' sigue buscando ampliar su ventaja en el marcador.

24' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO! Alonso ganó en el aire y pone el 1-0 en el Monumental.

El autor del gol de Universitario hoy fue Federico Alonso

22' ¡UFFFFFFFF! González sacó el remate que pasó cerca del arco de Carvallo.

20' Tiro de esquina y Quina se pierde lo que era el primero de Universitario.

19' Buena jugada personal de Hohberg, pero el arquero se queda con el balón.

17' Partido muy friccionado que se disputa más en el medio del campo.

14' Remate desviado de Millán. Saque de portería para la visita.

13' Centro de Hohberg que logra despejar la defensa de Carabobo.

10' Llegó la 'U' por intermedio de Hohberg, pero el arquero se quedó con el balón.

8' Partido parejo en el Monumental. La 'U' intenta tener la posesión del balón.

5' Posición adelantada de Hohberg. Tiro libre en salida para la visita.

3' Mano de Quintero y hay tiro libre en salida para Carabobo.

2' Falta y hay tiro de esquina a favor de Universitario.

1' Arrancó el partido en Ate.

Todo listo para que se inicie el partido en el Monumental.

Sigue todas las incidencias el partido entre Universitario y Carabobo.

GOLPeruGol

Perú es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV. Su programación está estructurada principalmente por noticieros, programas de actualidad, programas de entrevistas, programas de análisis y micro-programas basados en el acontecer futbolístico nacional y mundial.

En que canal pasan el partido de Universitario hoy

Universitario vs Carabobo VER ONLINE: Alineaciones confirmadas en ambos equipos

XI Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Gerson Barreto, Armando Alfageme; Donald Millán; Alejandro Hohberg, Alberto Quintero y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

XI Carabobo: Ángel Hernández; Ottiniel Medina, Richard Badillo, William Díaz, Luis Melo, Davixson Florez, Carlos Ramos, Luis Barrios, Jesús González, Edson Tortolero y Williams Pedrozo.

Entrenador: Antonio "Tony" Franco.

El partido de Universitario de Deportes será transmitido por FOX Sports y FOX Sports 2. También se podrá ver por Facebook Watch.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' A las 7.30 p.m. (hora peruana)

Alineaciones y Formaciones confirmadas Universitario vs. Carabobo

Universitario de Deportes:

Entrenador: Gregorio Pérez.

Carabobo:

Entrenador: Antonio "Tony" Franco.

U vs Carabobo

Universitario tendrá la gran oportunidad de pasar de fase este martes cuando reciba al club venezolano, la hinchada crema espera un partido que no se le complique a su equipo, sin embargo, nada está dicho aún. Aunque evidentemente el cuadro peruano es el favorito para quedarse con la victoria.

¡Estamos en Lima! 🇵🇪



A esta hora se efectúa la reunión de seguridad y planificación del compromiso de mañana en el Estadio Monumental de Lima ante @Universitario.



Presentes autoridades de @CONMEBOL y representantes de seguridad de nuestra delegación. pic.twitter.com/vY5Zk4tGuw — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 27, 2020

El conjunto crema llega con la ventaja de haber obtenido un empate en su visita a Puerto Ordaz la semana pasada, cuando le empató el partido a Carabobo. Los venezolanos saben que necesitan que se alineen los astros para lograr la tan anhelada hazaña, sin embargo, en el fútbol, y en la vida en general, las cosas no se acaban hasta el final.

Recordemos que la semana pasada el partido pudo ser para cualquiera, a los 46’ Edson Tortolero anotó el primero del partido a favor de los venezolanos. Universitario reaccionaría recién a los 84’, cuando Dos Santos le pegó desde fuera del área y el balón se le complico al portero del cuadro local y termino ingresando para decretar el 1-1 final.

¡Enfocados en el objetivo! 🔥



La plantilla Granate trabaja a esta hora en las instalaciones de Campo Mar "U", preparando lo que será el partido de vuelta por la fase 1 de la CONMEBOL @Libertadores .#VamosGrana 🇱🇻 pic.twitter.com/vM93ffOyDC — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 27, 2020

El ganador de esta serie se enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay, que espera a su rival tranquilamente. El ganador de la siguiente llave aún tendrá que luchar en la fase 3 para pasar a la etapa de grupos. Hay una posibilidad de que se enfrenten Universitario y Sporting Cristal para ver quien pasa al Grupo 1 de la Copa Libertadores, donde esperan el actual campeón Flamengo, Independiente del Valle y Junior de Barranquilla.

#Universitario



➡⚽🏆 #UnaIlusiónEnMarcha | Nuestro plantel profesional continúa con su preparación, pensando en la Copa Libertadores y en el campeonato nacional.



📸 Imágenes del entrenamiento de hoy en Campo Mar 'U'.#YDaleU pic.twitter.com/4q4pKXABam — Universitario (@Universitario) January 24, 2020

Goles del partido pasado

Universitario vs Carabobo | Posibles alineaciones

Once de Universitario: J. Carvallo, F. Alonso, N. Quina, A. Corzo, I. Santillán; G. Barreto, A. Alfageme, A. Quintero, D. Millán, Hohberg; Jonathan Dos Santos

Como anunciamos ayer, este es el "11" de Universitario para enfrentar a Carabobo: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos. ¿Quieres apostarle a la U? Ingresa a @doradobet , regístrate👉https://t.co/qPjsxsBRUK , y juega! pic.twitter.com/RFTkm4hhQm — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 27, 2020

Once de Carabobo: A. Hernández; W. Díaz, R. Badillo, L. García, O. Medina, Pedrozo; L. Barrios, L. Melo, C. Ramos; J. González, E. Tortolero.

¡Con más fuerza que nunca! 🇱🇻



Está es nuestra delegación que partirá la noche de hoy a la ciudad de Lima, para enfrentar a @Universitario, por el partido de vuelta de la fase 1, de la CONMEBOL @Libertadores ⚽.#VamosGrana 🇱🇻 pic.twitter.com/IJZ5iDYqNN — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 26, 2020

¿A qué hora juegan Universitario vs Carabobo EN VIVO por Fox Sports?

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 6:30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5:30 p.m.

México (Noroeste): 4:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

España: 1:30 a.m.

España (Islas Canarias): 12:30 a.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 7:30 p.m.

Costa Rica: 6:30 p.m.

Guatemala: 6:30 p.m.

Honduras: 6:30 p.m.

El Salvador: 6:30 p.m.

Puerto Rico: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

Panamá: 7:30 p.m.

Italia: 1:30 a.m.

Francia: 1:30 a.m.

Alemania: 1:30 a.m.

Portugal: 12.30 a.m.

Holanda: 1:30 a.m.

Inglaterra: 12:30 a.m.

¡Con más fuerza que nunca! 🇱🇻



Está es nuestra delegación que partirá la noche de hoy a la ciudad de Lima, para enfrentar a @Universitario, por el partido de vuelta de la fase 1, de la CONMEBOL @Libertadores ⚽.#VamosGrana 🇱🇻 pic.twitter.com/IJZ5iDYqNN — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 26, 2020

¿Por dónde ver Universitario vs Carabobo EN VIVO por Fox Sports?

Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Australia beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Barbados FOX Play Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil SporTV

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Islas Cook Sky Sport 7 beIN Sports

Croacia Arena Sport 2

Curacao FOX Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Fiyi Sky Sport 7 beIN Sports

Indonesia Mola TV

Internacional Facebook Live, Bet365

Kiribati Sky Sport 7 beIN Sports

Marshall Islands Sky Sport 7 beIN Sports

Nauru Sky Sport 7 beIN Sports

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Niue Sky Sport 7 beIN Sports

Palau Sky Sport 7 beIN Sports

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal Sport TV2, Sport TV LIVE

Samoa Sky Sport 7 beIN Sports

Islas Salomón Sky Sport 7 beIN Sports

Timor-Leste Mola TV

Tonga Sky Sport 7 beIN Sports

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Tuvalu Sky Sport 7 beIN Sports

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Vanuatu Sky Sport 7 beIN Sports

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Universitario vs Carabobo | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Universitario vs Carabobo | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

¿Cómo seguir el partido Universitario vs Carabobo ONLINE?

Podrás seguir el partido en directo ONLINE, con todos los acontecimientos y cada detalle de lo que ocurra durante el encuentro, todo por Libero.pe. Además al final del duelo habrá un resumen con los goles y mejores jugadas.

¿Cuándo juega la U en la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes juega este martes 21 de enero frente al Carabobo de Venezuela por la fase 1 de la Copa Libertadores 2020.

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

¿Qué es la Copa Libertadores 2020?

La Copa Libertadores 2020, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2020, será la sexagésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Conmebol.

Cómo ver GOL Perú EN VIVO Universitario vs Carabobo | Guía de Canales TV

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Universitario vs Carabobo | Guía de Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Cuándo ver Perú Mágico Movistar TV EN VIVO Universitario vs Carabobo | Canales Chile y Estados Unidos

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.

Dónde ver GOL TV Latinoamérica EN VIVO Universitario vs Carabobo | Canales TV

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).