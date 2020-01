Universitario vs Carabobo FC EN VIVO: 'Cremas' ganan 1-0 por la fase 1 de la Copa Libertadores 2020

Universitario vs Carabobo EN VIVO se medirán este martes 28 de enero por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2020. Los cremas tienen la gran opción de acceder de ronda: solo necesitan vencer por cualquier marcador para llegar a la Fase 2. El cotejo será transmitido por FOX Sports.

45' Final de la primera parte en el Monumental.

43' Todo acabó en un saque de portería para Carabobo.

42' El balón se va al tiro de esquina para los merengues.

41' Falta contra Hohberg. Nuevamente hay balón para para los cremas.

41' Hohberg le pegó al arco y el balón se fue por encima.

40' Tiro libre peligroso para Universitario.

39' Dos Santos ganó en el aire y casi pone el segundo para el local.

38' Hohberg le pegó al balón, pero el arquero la mandó al saque de banda.

36' Despeja la defensa del Carabobo.

35' Amarilla para Davixon Florez y hay tiro de esquina para Universitario.

33' Muchos problemas tiene Universitario en los balones parados. Se viene el contragolpe.

33' ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! Casi llega la paridad y el balón se vuelve a ir al tiro de esquina.

32' Otra vez hay balón parado para la visita.

30' El balón se va al tiro de esquina. Salvó Millán.

29' Falta a favor de Carabobo. Podría llegar la paridad para la visita.

28' La 'U' sigue buscando ampliar su ventaja en el marcador.

24' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE UNIVERSITARIO! Alonso ganó en el aire y pone el 1-0 en el Monumental.

El autor del gol de Universitario hoy fue Federico Alonso

23' Tiro de esquina a favor de los merengues.

22' ¡UFFFFFFFF! González sacó el remate que pasó cerca del arco de Carvallo.

20' Tiro de esquina y Quina se pierde lo que era el primero de Universitario.

19' Buena jugada personal de Hohberg, pero el arquero se queda con el balón.

17' Partido muy friccionado que se disputa más en el medio del campo.

14' Remate desviado de Millán. Saque de portería para la visita.

13' Centro de Hohberg que logra despejar la defensa de Carabobo.

10' Llegó la 'U' por intermedio de Hohberg, pero el arquero se quedó con el balón.

8' Partido parejo en el Monumental. La 'U' intenta tener la posesión del balón.

5' Posición adelantada de Hohberg. Tiro libre en salida para la visita.

3' Mano de Quintero y hay tiro libre en salida para Carabobo.

2' Falta y hay tiro de esquina a favor de Universitario.

1' Arrancó el partido en Ate.

Todo listo para que se inicie el partido en el Monumental.

Perú es un canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV. Su programación está estructurada principalmente por noticieros, programas de actualidad, programas de entrevistas, programas de análisis y micro-programas basados en el acontecer futbolístico nacional y mundial.

El partido de Universitario de Deportes será transmitido por FOX Sports y FOX Sports 2. También se podrá ver por Facebook Watch.

Universitario vs Carabobo VER ONLINE: Alineaciones confirmadas en ambos equipos

XI Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Gerson Barreto, Armando Alfageme; Donald Millán; Alejandro Hohberg, Alberto Quintero y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

XI Carabobo: Ángel Hernández; Ottiniel Medina, Richard Badillo, William Díaz, Luis Melo, Davixson Florez, Carlos Ramos, Luis Barrios, Jesús González, Edson Tortolero y Williams Pedrozo.

Entrenador: Antonio "Tony" Franco.

Los dirigidos por Gregorio Pérez igualaron 1-1 en Venezuela y ahora irán para cerrar la llave en casa. Para eso necesitan vencer, al menos por la mínima diferencia, a los llaneros, quienes buscarán dar el golpe y asemejarse a lo realizado por Capiatá y Oriente Petrolero hace dos ediciones.

El estratega uruguayo implementará casi el mismo once que usó el pasado 21 de enero. Solo se realizaría el cambio de Gerson Barreto o Jesús Barco por Rafael Guarderas. 'Rafa' no pudo superar las molestias musculares y es por ello que se decidió por su exclusión para no alargar más su ausencia.

#Universitario



➡⚽🏆 El fútbol es un deporte y las atenciones son recíprocas.



¡Viva el juego limpio!#YDaleU https://t.co/DH4oCjwowq — Universitario (@Universitario) January 28, 2020

Eso sí, se debate la posibilidad de incluir Barreto (volante mixto) o a Barco (volante de contensión). El ingreso del ex Cantolao permitiría asegurar la distribución del esférico, mientras que con el canterano crema se hallaría más rigidez al momento de marcar.

La otra alternativa que maneja Gregorio Pérez es ubicar a Alejandro Hohberg de titular o reemplazarlo por Luis Urruti. 'Ale' no pudo destacar en el cotejo de ida, mientras que el extremo uruguayo fue determinante para hallar la igualdad, hecho realizado por Jonathan Dos Santos.

Carabobo demostró muchas falencias defensivas en el choque de ida y de ello se podría aprovechar Universitario. El cuadro llanero buscará mantener el cero en su arco y, a partir de allí, tratar de hacer daño: la igualdad 0-0 lo elimina de la Copa Libertadores 2020. Si o si necesita anotar.

¡Gracias @Universitario!



Agradecemos al Club @Universitario de Deportes por su colaboración, al permitirnos utilizar sus instalaciones de Campo Mar "U" en la ciudad de Lima 🤝 🇵🇪🇻🇪.



¡Nos vemos hoy! 🔥⚽#VamosGrana 🇱🇻 pic.twitter.com/aZrq4hskhC — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 28, 2020

Universitario vs Carabobo | ¿Cuáles serán las alineaciones?

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto (Barco), Millán, Quintero, Hohberg (Urruti); Dos Santos.

DT: Gregorio Pérez.

Carabobo: Hernández; Medina, Pedrozo, Díaz, García, Bardillo; Barrios, Ramos, Melo; Tortolero y González.

DT: Antonio Franco.

A qué hora ver UNIVERSITARIO VS CARABOBO EN VIVO ONLINE | COPA LIBERTADORES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos: 7.30 p.m. (ET) / 5.30 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 a.m. (miércoles).

En qué canales ver UNIVERSITARIO VS CARABOBO EN VIVO ONLINE

Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Australia beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Barbados FOX Play Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil SporTV

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Islas Cook Sky Sport 7 beIN Sports

Croacia Arena Sport 2

Curacao FOX Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Fiyi Sky Sport 7 beIN Sports

Indonesia Mola TV

Internacional Facebook Live, Bet365

Kiribati Sky Sport 7 beIN Sports

Marshall Islands Sky Sport 7 beIN Sports

Nauru Sky Sport 7 beIN Sports

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Niue Sky Sport 7 beIN Sports

Palau Sky Sport 7 beIN Sports

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal Sport TV2, Sport TV LIVE

Samoa Sky Sport 7 beIN Sports

Islas Salomón Sky Sport 7 beIN Sports

Timor-Leste Mola TV

Tonga Sky Sport 7 beIN Sports

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Tuvalu Sky Sport 7 beIN Sports

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Vanuatu Sky Sport 7 beIN Sports