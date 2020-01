Universitario: Jonathan Dos Santos revela que nunca probó una gota de alcohol [VIDEO]

En la previa de Universitario vs Carabobo por la fase uno de la Copa Libertadores, los cremas compartieron un divertido vídeo de Jonathan Dos Santos, su nuevo atacante para la presente temporada.

El exdelantero de Cerro Largo respondió una serie de preguntas donde recuerda el mejor gol de su carrera, el torneo que le gustaría competir y que nunca probó una gota de alcohol.

"¿Tequila o pisco? (Preguntó el reportero) Como no tomo, no lo he probado", fue la repuesta del atacante de Universitario. El delantero ya anotó dos goles con la camiseta de los cremas.

Tras empatar uno a uno con Corabobo en Venezuela, a Universitario le basta el empate sin goles para asegurar su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

El once de Universitario que enfrentará a Carabobo FC

Este sería el once que pararía Pérez en busca de la clasificación: Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg; Jonathan Dos Santos.

Liga 1 brinda su apoyo a Universitario por su partido en la Libertadores

"¡Otra vez nos vestimos de 'crema'! La Liga 1 Movistar apoya a Universitario, que hoy representa al Perú en el duelo de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores cuando enfrente a Carabobo", se lee en la cuenta oficial de la Liga 1.