Universitario venció 1-0 a Carabobo y ahora jugará ante Cerro en la Copa Libertadores

Universitario de Deportes derrotó este martes 28 de enero, sin muchas complicaciones, por 1-0 al Carabobo, de Venezuela, en Lima gracias a un gol del defensa uruguayo Federico Alonso y será el rival del Cerro Porteño en la segunda fase de la Copa Libertadores.

El gol de Alonso, su primer tanto desde que fichó con Universitario de Deportes, sirvió para que el equipo peruano se adueñara por completo del encuentro y dominara a un conjunto venezolano sin apenas recursos para pisar el área contraria, que llegaba a la capital peruana con la eliminatoria abierta tras haber empatado 1-1 en el partido de ida.

El Monumental de Lima, que hace apenas dos meses albergaba la última final de la Libertadores ganada por Flamengo a River Plate, se engalanó para las grandes ocasiones con 40.000 espectadores y un gran ambiente festivo que contagió al equipo local para atacar desde el primer minuto.

El delantero Alejandro Hohberg fue el hombre del equipo crema que más insistentemente buscó el gol durante todo el partido de todas las formas posibles con sus constantes desbordes por la banda izquierda.

Probó al portero visitante con tiros libres, potentes disparos desde fuera del área y otro tiro a escasos metros de la portería y sin oposición que se marchó fuera cuando ya se gritaba el tanto en el Monumental.

Sin embargo, el gol lo anotó a los 25 minutos Federico Alonso en un saque de esquina cuyo remate de cabeza acabó en la red gracias a un leve desvío de un defensa venezolano.

¿Cuándo juegan la U vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

El miércoles 5 de febrero (5.15 p.m. hora peruana) será el primer partido entre Universitario vs Cerro Porteño.

¿A qué hora juega la U vs Cerro Porteño?

Perú: 5.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs Cerro Porteño?

FOX Sports y FOX Play.

¿Dónde juegan Universitario vs. Cerro Porterño el primer partido?

En el Estadio Monumental.

Universitario vs. Cerro Porteño: horarios

Perú: 5.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

RESUMEN Universitario vs Carabobo vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias el partido entre Universitario y Carabobo.

SEGUNDO TIEMPO

Minuto a minuto.

90' ¡Fin del partido!

90' Richard Badillo (Carabobo FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.

90' Falta de Alexander Succar (Universitario de Deportes).

87' Corner, Universitario de Deportes. Corner cometido por William Díaz.

85' Cambio en Universitario de Deportes, entra al campo Alexander Succar sustituyendo a Jonathan Dos Santos.

82' Falta de José Ferrer (Carabobo FC).

82' Gerson Barreto (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda izquierda.

82' Edson Tortolero (Carabobo FC) ha recibido una falta en la banda izquierda.

82' Falta de Jesús Barco (Universitario de Deportes).

81' Cambio en Carabobo FC, entra al campo Edward Bracho sustituyendo a Carlos Ramos.

81' Cambio en Universitario de Deportes, entra al campo Jesús Barco sustituyendo a Alberto Quintero.

76' Cambio en Carabobo FC, entra al campo Winston Azuaje sustituyendo a Jesús González.

75' Remate fallado por Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aldo Corzo.

74' Luis Urruti (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda izquierda.

74' Falta de Ottoniel Medina (Carabobo FC).

72' José Ferrer (Carabobo FC) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

72' Alberto Quintero (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda derecha.

72' Falta de José Ferrer (Carabobo FC).

70' Williams Pedrozo (Carabobo FC) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

70' Jonathan Dos Santos (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en campo contrario.

70' Falta de Williams Pedrozo (Carabobo FC).

62' Richard Badillo (Carabobo FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.

61' Alberto Quintero (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la zona defensiva.

61' Falta de Carlos Ramos (Carabobo FC).

61' Corner, Carabobo FC. Corner cometido por Federico Alonso.

57' Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda izquierda.

57' Falta de Ottoniel Medina (Carabobo FC).

53' Alberto Quintero (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en campo contrario.

53' Falta de William Díaz (Carabobo FC).

52' Armando Alfageme (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la zona defensiva.

52' Falta de Luis Barrios (Carabobo FC).

51' Corner, Universitario de Deportes. Corner cometido por Ángel Andrés Hernández.

51' Remate parado rozando la escuadra izquierda. Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Iván Santillán.

50' Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda izquierda.

50' Falta de Ottoniel Medina (Carabobo FC).

50' Corner, Universitario de Deportes. Corner cometido por Ángel Andrés Hernández.

50' Remate parado rozando la escuadra izquierda. Donald Millán (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde fuera del área.

48' Armando Alfageme (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en campo contrario.

47' Donald Millán (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la zona defensiva.

47' Falta de Jesús González (Carabobo FC).

46' ¡Comenzó el complemento!

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45' ¡Fin del primer tiempo!

43' Corner, Universitario de Deportes. Corner cometido por Richard Badillo.

42' Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en campo contrario.

42' Falta de William Díaz (Carabobo FC).

42' Remate fallado por Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que sale rozando el larguero.

41' Iván Santillán (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la banda izquierda.

41' Falta de Carlos Ramos (Carabobo FC).

39' Remate fallado por Jonathan Dos Santos (Universitario de Deportes) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Alberto Quintero con un centro al área.

39' Remate parado rozando la escuadra izquierda. Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde fuera del área.

38' Luis Melo (Carabobo FC) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

31' Corner, Carabobo FC. Corner cometido por Donald Millán.

30' Falta de Nelinho Quina (Universitario de Deportes).

30' Edson Tortolero (Carabobo FC) ha recibido una falta en campo contrario.

28' Falta de Alberto Quintero (Universitario de Deportes).

28' Luis Barrios (Carabobo FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Federico Alonso

Anota el gol de Universitario.

Gol de Universitario hoy

El autor del gol de Universitario hoy fue Federico Alonso.

Gol de Universitario

24' Federico Alonso (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Donald Millán con un centro al área tras un saque de esquina.

19' Buena jugada personal de Hohberg, pero el arquero se queda con el balón.

17' Partido muy friccionado que se disputa más en el medio del campo.

15' Fuera de juego, Universitario de Deportes. Iván Santillán intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dos Santos estaba en posición de fuera de juego.

15' Falta de Carlos Ramos (Carabobo FC).

15' Gerson Barreto (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en la zona defensiva.

14' Remate fallado por Donald Millán (Universitario de Deportes) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jonathan Dos Santos.

13' Fuera de juego, Carabobo FC. William Díaz intentó un pase en profundidad pero Jesús González estaba en posición de fuera de juego.

10' Remate rechazado de Alejandro Hohberg (Universitario de Deportes) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alberto Quintero.

7' Donald Millán recibe falta en el área rival. Tiro libre para Universitario.

6' Uff por poco llega el pase para Alejandro Hohberg, quien se iba solo al área rival. Sin embargo, el pase de Jonathan Dos Santos fue invalidado por fuera de juego.

5' Luis Melo recibe una falta. Tiro libre para el Carabobo de Venezuela.

3' Mano de Jonathan Dos Santos (Universitario de Deportes).

2' Donald Millán (Universitario de Deportes) ha recibido una falta en campo contrario.

2' Falta de Luis Melo (Carabobo FC).

1' ¡Comenzó el partido entre Universitario y Carabobo!

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO

Comentario en vivo.

Alineaciones y Formaciones confirmadas Universitario vs. Carabobo

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Gerson Barreto, Armando Alfageme; Donald Millán; Alejandro Hohberg, Alberto Quintero y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Carabobo: Ángel Hernández; Ottiniel Medina, Richard Badillo, William Díaz, Luis Melo, Davixson Florez, Carlos Ramos, Luis Barrios, Jesús González, Edson Tortolero y Williams Pedrozo.

Entrenador: Antonio "Tony" Franco.

U vs Carabobo

El Universitario de Deportes peruano y el Carabobo venezolano definirán este martes la clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, el escenario de la primera final a partido único del torneo, que en noviembre pasado ganó el Flamengo por 2-1 al River Plate.El uruguayo Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes, saltará al campo de juego con la convicción de asegurar el pase, tras haber logrado un 1-1 en el partido de ida disputado la semana pasada en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz.

A pesar de que la Universitario contará con el apoyo de más de 40.000 aficionados en el Monumental, Pérez remarcó que el encuentro no será "fácil" y sus jugadores deberán tomarlo "con mucha precaución".

"Vamos a llevar a cabo nuestra propuesta para sacar la clasificación adelante, sin renunciar a lo que nosotros estamos pregonando", remarcó.

A su turno, el delantero uruguayo Jonathan Dos Santos, autor del gol del empate en el choque de ida, dijo que en Lima buscarán la victoria desde el primer minuto de juego, ya que el equipo tiene la obligación de clasificar en casa.

Durante el encuentro, Universitario sufrirá la baja del centrocampista Rafael Guarderas, quien sufrió una lesión en el partido de ida, y es probable que sea reemplazado por Jesús Barco.

U vs Carabobo

El Carabobo, por su parte, confía en dar el golpe en el Monumental basándose, sobre todo, en el buen juego del portero Ángel Hernández, una muralla en el partido de ida, y la peligrosidad del centrocampista Edson Tortolero, el autor del gol de su equipo.

Su entrenador, Antonio Franco, sostuvo que el primer partido le dejó un "balance positivo" por la actuación de sus dirigidos, aunque admitió que quedó "con un sabor amargo" por no lograr la victoria.

"El equipo plantó buena cara ante un gran rival de mucha experiencia y trayectoria. Iremos con la ilusión de poder aprovechar nuestras oportunidades", remarcó.

El ganador de esta llave de la Copa Libertadores jugará en la fase 2 contra el Cerro Porteño paraguayo.

Alineaciones y Formaciones Universitario vs Carabobo

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Jesús Barco, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg; y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Elso Pérez.

Carabobo: Ángel Hernández; Ottoniel Medina, Richard Badillo, William Díaz, Luis Barrios; Luis Melo, Carlos Ramos, Edson Tortolero, Jesús González; Luis García y William Pedroso.

Entrenador: Antonio Franco.

Árbitro: el brasileño Braulio da Silva Machado

Estadio: Monumental, de Lima.

Hora: 19.30 local (00.30 GMT del miércoles).

Facebook Watch

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

En que canal pasan el partido de Universitario hoy

El partido de Universitario de Deportes será transmitido por FOX Sports y FOX Sports 2. También se podrá ver por Facebook Watch.

FOX EN VIVO

Universitario vs. Carabobo.

¿A qué hora juegan Universitario vs Carabobo EN VIVO por Fox Sports?

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 6:30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5:30 p.m.

México (Noroeste): 4:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

España: 1:30 a.m.

España (Islas Canarias): 12:30 a.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 7:30 p.m.

Costa Rica: 6:30 p.m.

Guatemala: 6:30 p.m.

Honduras: 6:30 p.m.

El Salvador: 6:30 p.m.

Puerto Rico: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

Panamá: 7:30 p.m.

Italia: 1:30 a.m.

Francia: 1:30 a.m.

Alemania: 1:30 a.m.

Portugal: 12.30 a.m.

Holanda: 1:30 a.m.

Inglaterra: 12:30 a.m.

¿Cuándo juegan Universitario vs Carabobo hoy?

Martes 28 de enero.

¿Qué canal transmite U vs Carabobo EN VIVO?

Argentina Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Australia beIN Sports 1, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Barbados FOX Play Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil SporTV

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Islas Cook Sky Sport 7 beIN Sports

Croacia Arena Sport 2

Curacao FOX Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Fiyi Sky Sport 7 beIN Sports

Indonesia Mola TV

Internacional Facebook Live, Bet365

Kiribati Sky Sport 7 beIN Sports

Marshall Islands Sky Sport 7 beIN Sports

Nauru Sky Sport 7 beIN Sports

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Niue Sky Sport 7 beIN Sports

Palau Sky Sport 7 beIN Sports

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal Sport TV2, Sport TV LIVE

Samoa Sky Sport 7 beIN Sports

Islas Salomón Sky Sport 7 beIN Sports

Timor-Leste Mola TV

Tonga Sky Sport 7 beIN Sports

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Tuvalu Sky Sport 7 beIN Sports

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, Fanatiz USA

Uruguay FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Vanuatu Sky Sport 7 beIN Sports

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Universitario vs Carabobo | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

FOX Sports EN VIVO

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

FOX Sports 2 ONLINE

Partido de Universitario vs Carabobo.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Universitario vs Carabobo | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011