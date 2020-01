Hinchas del Flamengo celebran con curiosos mensajes la victoria de la U sobre Carabobo

Universitario de Deportes venció por 1-0 a Carabobo en el partido de vuelta de la fase 1 por Copa Libertadores 2020. Gracias a este resultado, los cremas clasificaron a la siguiente ronda y se medirán contra Cerro Porteño el miércoles 5 de febrero (ida) y el 12 del mismo mes (vuelta).

Como era de esperarse, los hinchas de Universitario celebraron a más no poder. No solo por la victoria sino también por el ingreso económico al club. Sin embargo, no fueron los únicos en festejar el resultado.

A través de Twitter, la Copa Libertadores 2020 compartió el video del gol que anotó Federico Alonso y en cuestión de minutos decenas de hinchas del Flamengo dejaron todo tipo de mensajes de aliento al conjunto merengue.

"El Estadio Monumental de Lima, el mejor estadio del mundo", "estadio maravillo, felicitaciones Universitario" y "no saben cuánto amo ese estadio. Bien hecho cremas" son algunos de los comentarios que hicieron los seguidores del Flamengo.

Tal parece que los fieles hinchas del 'Mengao' no olvidan el día que se consagraron como campeones de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, donde vencieron por 2-1 a River Plate en una final única.

En esa ocasión, Flamengo arrancó perdiendo 1-0, pero en los últimos minutos Gabigol se encargó de voltear el marcador con dos goles en el minuto 88 y 91.