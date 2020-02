Gregorio Pérez sobre Cerro Porteño: "Los dos estamos con la misma chance de clasificar"

Universitario se desconecta del Torneo Apertura para concentrarse en la Copa Libertadores. Los cremas trabajaron hoy pensando en Cerro Porteño, su rival del miércoles en el Monumental en duelo correspondiente a la ida de la segunda fase. Para ello, el técnico Gregorio Pérez dijo que llegan en igualdad de condiciones y lucharán por avanzar de serie.

"En Paraguay jugaremos a puertas cerradas, algo que realmente no deseábamos. Cerro Porteño tiene una gran hinchada y no me cabe la menor duda que iban a ir no menos de 45 mil personas. Más allá de que cerramos como visitante, los dos estamos con la misma chance de clasificar. Es un 50-50, lo digo con todo respeto porque es realidad. Ellos tienen un buen plantel, pero nosotros también", señaló Gregorio Pérez sobre el encuentro ante los paraguayos.

En seguida, el técnico de Universitario confesó que ha analizado todas las virtudes y falencias del equipo rival. Y es que, los paraguayos vienen de una derrota y una victoria por el torneo local y los cremas buscarán ganar de local para cerrar la clasificación en el estadio popularmente conocido como La Olla.

"Conocemos a Cerro Porteño, sus individualides y forma de jugar. Nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en Paraguay y eso nos ha llevado a no perder el conocimiento de la parte futbolística. Tienen un entrenador de mucha experiencia, pero somos optimistas de estar a la altura para este partido y tratar de llevar a cabo lo nuestro", puntualizó.

¿Qué canales transmitirán EN VIVO Universitario vs Cerro Porteño?

Universitario vs Cerro EN VIVO será transmitido vía la señal de Fox Sports y Facebook Live. Además, Libero.pe te traerá el minuto a minuto con todas las mejores jugadas del club crema, los goles y el resumen completo del encuentro. El encuentro arrancará el miércoles a las 5:15 p.m. / hora local. La próxima semana será el duelo de vuelta en Paraguay a la misma hora.