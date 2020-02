The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO vía Fox Sports: alineaciones y hora por Copa Libertadores

The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 5 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fase 2 de la Copa Libertadores ONLINE desde el Estadio Hernando Siles. También será transmitido por Fox Play, además que podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero será el encargado de impartir justicia en el encuentro de ida de esta llave. La localía de The Strongest otorga favoritismo para lograr una buena ventaja en este primer encuentro de eliminación. Recordemos que se jugará a 4.082 m.s.n.m., en La Paz, lugar donde se encuentra el Hernando Siles.

No obstante, el equipo de Mauricio Soria no llega en la mejor de sus condiciones futbolísticas, por lo que han mostrado en el inicio del torneo boliviano. De las tres fechas disputadas, cayeron en dos ocasiones y siempre recibieron goles: fueron caídas de visita 3-2 con Santa Cruz y 4-1 ante Always Ready; y triunfo 3-2 a Real Potosí en casa.

En tanto, Atlético Tucumán ha caído en la irregularidad, luego de un gran inicio en la Superliga Argentina, que lo metió en la pelea por los primeros lugares. Luego de cinco victorias consecutivas, el equipo de Ricardo Zielinski decayó y ahora los empates son los que prevalecen en el último tiempo, repitiendo la misma cantidad de partidos (5).

La última sucedió en el reciente fin de semana, con el 1-1 ante Defensa y Justicia, encuentro en el que lograron la ventaja gracias a la presión alta, una de sus positivas características, pero no pudieron mantener la ventaja. Tendrán que trabajar en ello para buscar meterse de nuevo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO Posibles alineaciones

XI The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Gabriel Valverde, Luis Demiquel, Marvin Bejarano; Ramiro Vaca; Raúl Castro, Carlos Áñez, Wálter Veizaga; Jair Reinoso y Harold Reina.

XI Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Dylan Gissi, Marcelo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Lucas Melano, Javier Toledo y Leandro Díaz.

¿En qué canales ver el The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Egipto: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

A qué hora juegan The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO por la Copa Libertadores

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

The Strongest vs Atlético Tucumán EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre The Strongest vs Atlético Tucumán , Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.