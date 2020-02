Universitario vs Cerro Porteño [EN VIVO] Transmisión vía FOX Sports 2 y FOX Play

Universitario vs. Cerro Porteño EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | Facebook Live Stream | Partido HOY juegan (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) por el duelo de ida de la segunda fase en la Copa Libertadores. Este partido se realizará en el estadio Monumental y podrás seguir el minuto a minuto, incidencias y resumen de goles a través de Libero.pe

El equipo paraguayo llega a Lima luego de su triunfo 4-1 sobre Sol de América por la liga local. El entrenador del 'Ciclón', Francisco 'Chiqui' Arce, señaló en la previa que tiene muy bien estudiados a los principales referentes del cuadro peruano.

Universitario tuvo un buen inicio de temporada. Eliminó a Carabobo para llegar a la segunda fase de la Copa Libertadores y en la Liga 1 debutó con un triunfo en Arequipa sobre Melgar por 2-1, por ello confían en sacar un buen resultado ante su gente en el Monumental.





"De por sí cualquier equipo al que dirija don Gregorio (Pérez) ya es un adversario complicado. Es un gran entrenador, con muchísima experiencia y más todavía en este tipo de disputas. Tienen una fuerza en conjunto y una manera de atacar diferente por características individuales", señaló el 'Chiqui' Arce sobre su colega uruguayo.

El ganador de la llave que protagonizarán Universitario de Deportes y Cerro Porteño se verá las caras con el vencedor de la eliminatoria entre Barcelona SC (Ecuador) vs. Sporting Cristal (Perú).

¿A qué hora juega la U vs Cerro Porteño?

Universitario de Deportes vs. Cerro Porteño se jugará a las 5.15 p.m. (hora de Lima, Perú)

¿A qué hora juega Cerro vs Universitario?

Cerro Porteño vs. Universitario de Deportes se jugará a partir de las 7.15 p.m. (horario de Asunción, Paraguay)

Universitario vs Cerro Porteño: horarios de todos el mundo

Perú: 5.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

México: 4.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Brasil: 8.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

España: 12.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

Estados Unidos: 5.15 p.m.

Italia: 12.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

Francia: 12.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

Alemania: 12.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

Inglaterra: 11.15 p.m.

Japón: 7.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

Australia: 9.15 a.m. (jueves 6 de febrero)

¿Qué canal transmite partido U vs Cerro Porteño?

La transmisión del partido de la U vs. Cerro Porteño estará a cargo de la cadena FOX Sports y FOX Play para el Perú y Paraguay.

¿En qué canal transmiten Universitario vs Cerro Porteño?

Perú: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Colombia: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur.

Chile: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Barbados: FOX Play Sur.

Brasil: SporTV.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Curacao: FOX Play Sur

Internacional: Bet365.

Israel: Sport 2.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Portugal: Sport TV1 y Sport TV LIVE.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

¿Cuándo juegan la U vs Cerro Porteño?

Universitario de Deportes y Cerro Porteño juegan este miércoles 5 de febrero en el Estadio Monumental de Lima.

Facebook Watch: Universitario vs Cerro Porteño

La transmisión del partido entre la "U" y Cerro Porteño no será por Facebook Watch.

Partido de hoy Copa Libertadores 2020

Cerro Largo vs. Palestino: 17.15 p.m.

Universitario de Deportes vs. Cerro Porteño: 17.15 p.m.

Guaraní vs. Corinthians: 19.30 p.m.

The Strongest vs. Atlético Tucumán: 19.30 p.m.

Pronóstico, Cuotas y Apuestas: Universitario vs Cerro Porteño

Así pagan las casas de apuestas por el duelo Universitario vs Cerro Porteño.

Casa de apuestas: DoradoBet

Universitario de Deportes: 3.20

Empate: 2.95

Cerro Porteño: 2.27

Historial Universitario vs Cerro Porteño

1973: Universitario de Deportes 0-2 Cerro Porteño

1973: Cerro Porteño 1-0 Universitario de Deportes

1991: Universitario de Deportes 1-1 Cerro Porteño

1991: Cerro Porteño 0-0 Universitario de Deportes

2000: Universitario de Deportes 1-0 Cerro Porteño

2000: Cerro Porteño 3-0 Universitario de Deportes

Entradas Universitario vs. Cerro Porteño

Se agotaron las más de 16 mil entradas que se pusieron a disposición para el duelo entre Universitario y Cerro Porteño.

FOX EN VIVO

FOX Sports y FOX Play.

¿Dónde juegan Universitario vs Cerro Porteño?

En el Estadio Monumental.

Estadio Monumental

El Monumental es un recinto deportivo propiedad del Club Universitario de Deportes. Se ubica en el distrito de Ate, al este de la ciudad de Lima, Perú. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja Sarries.? Es el estadio de fútbol con la mayor capacidad en Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Universitario vs Cerro Porteño | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO por INTERNET

Partido entre Universitario de Deportes y Cerro Porteño.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Universitario vs Cerro Porteño | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

FOX Sports 2 EN VIVO

Universitario vs Cerro Porteño

FOX Sport Perú EN VIVO

Noticias del partido entre Universitario y Cerro Porteño.

Hoy no es un día cualquiera hoy juega la U

Universitario vs. Cerro Porteño.

¿A qué hora juega Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes juega a las 5.15 p.m.

Hora partido Universitario hoy

5.15 p.m. (hora peruana)

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario juega hoy contra Cerro Porteño.