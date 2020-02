Ver FOX Sports EN VIVO GRATIS, Universitario vs Cerro 0-0 en directo por Libertadores

Universitario vs Cerro Porteño EN VIVO Ver fútbol gratis vía FOX Sports este miércoles 5 de febrero, a partir de las 5.15 p.m., en el Estadio Monumental en partido por la fase de la Copa Libertadores 2020. Noticias del juego por FOX Sports y GOL Perú de Movistar Deportes (EX CMD).

MINUTO x MINUTO | Universitario vs. Cerro Porteño vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Cerro Porteño.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

3' Centro de Alejandro Hohberg llega a ser impactado por Quina. El balón se va fuera del campo. Saque de meta para Cerro Porteño.

2' Falta sobre Donald Millán. Recibió un codazo en el rostro. Ahora hay tiro libre para Universitario de Deportes.

1' Falta en ataque de Alejandro Hohberg. Tiro libre a favor del Cerro Porteño.

1' ¡Comenzó el partido entre Universitario de Deportes y Cerro Porteño!

Formaciones Universitario vs Cerro Porteño

Universitario de Deportes: José Carvallo, Aldo Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Fernando Alfageme, Rafael Guarderas, Urruti, Donald Millán, Alejandro Hohberg y Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz. Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Santiago Arzamendia, Juan Aguilar, Ángel Cardozo, Mathias Villasanti, Federico Carrizo, Óscar Ruiz y Nelson Haedo Valdez.

Entrenador: "El Chiqui" Arce.

TITULARES ✅



Esta es la alineación confirmada del Ciclón para el debut en @Libertadores 🏆



¡Vamos con todo Ciclón! 👊🌪#JuegaElMásPopular#SomosPueblo 🔵🔴#UNICCP pic.twitter.com/mDziHGvNfx — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 5, 2020

Universitario vs Cerro Porteño

Universitario de Deportes necesita hoy de su gente, necesita del aliento del jugador número "12" y todos juntos para poder meter en su arco al Cerro Porteño y así dar un gran paso a la fase 2 de la Copa Libertadores. ¿Cómo formará la crema? ¡En LÍBERO te lo contamos!

El 4-2-3-1 es fijo en el sistema que prepara el uruguayo Gregorio Pérez para este duelo entre Universitario y Cerro Porteño. Eso no cambia. En el arco todo igual con José Carvallo como máximo referente y capitán. Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina e Iván Santillán formarán la defensa y deberán compenetrarse para no sufrir con los embates ofensivos del cuadro paraguayo.

Armando Alfageme, sin molestias en el gemelo, afila los chimpunes y será el hombre de marca en la primera línea de volantes de Universitario de Deportes. A su lado, y como primera novedad en el once, estará Rafael Guarderas dejando en el banco a Gerson Barreto, según lo que fue el partido ante Carabobo. ¿Funcionará contra Cerro Porteño?

De enganche en Universitario estará el colombiano Donald Millán mientras que de extremo por derecha irá el uruguayo Luis Urruti. ¿Y Alberto "Chiquitín" Quintero? Sucede que el panameño no está para jugar los 90 minutos contra Cerro Porteño. El DT considera que es mejor ponerlo en el segundo tiempo y así no exponerlo a un futura lesión.

Alejandro Hohberg irá por la izquierda y de "9" Jonathan Dos Santos en el atque de Universitario de Deportes para este partido contra Cerro Porteño.

¿A qué hora juega la U vs Cerro Porteño?

Universitario de Deportes vs. Cerro Porteño se jugará a las 5.15 p.m. (hora de Lima, Perú)

¿A qué hora juega Cerro vs Universitario?

Cerro Porteño vs. Universitario de Deportes se jugará a partir de las 7.15 p.m. (horario de Asunción, Paraguay)

Universitario vs Cerro Porteño: horarios de todos el mundo

¿Qué canal transmite partido U vs Cerro Porteño?

La transmisión del partido de la U vs. Cerro Porteño estará a cargo de la cadena FOX Sports y FOX Play para el Perú y Paraguay.

¿En qué canal transmiten Universitario vs Cerro Porteño?

¿Cuándo juegan la U vs Cerro Porteño?

Universitario de Deportes y Cerro Porteño juegan este miércoles 5 de febrero en el Estadio Monumental de Lima.

Facebook Watch: Universitario vs Cerro Porteño

La transmisión del partido entre la "U" y Cerro Porteño no será por Facebook Watch.

Partido de hoy Copa Libertadores 2020

Pronóstico, Cuotas y Apuestas: Universitario vs Cerro Porteño

Así pagan las casas de apuestas por el duelo Universitario vs Cerro Porteño.

Historial Universitario vs Cerro Porteño

1973: Universitario de Deportes 0-2 Cerro Porteño

1973: Cerro Porteño 1-0 Universitario de Deportes

1991: Universitario de Deportes 1-1 Cerro Porteño

1991: Cerro Porteño 0-0 Universitario de Deportes

2000: Universitario de Deportes 1-0 Cerro Porteño

2000: Cerro Porteño 3-0 Universitario de Deportes

Entradas Universitario vs. Cerro Porteño

Se agotaron las más de 16 mil entradas que se pusieron a disposición para el duelo entre Universitario y Cerro Porteño.

¿Dónde juegan Universitario vs Cerro Porteño?

En el Estadio Monumental.

Estadio Monumental

El Monumental es un recinto deportivo propiedad del Club Universitario de Deportes. Se ubica en el distrito de Ate, al este de la ciudad de Lima, Perú. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja Sarries.? Es el estadio de fútbol con la mayor capacidad en Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.

Que canal es FOX Sports EN Movistar

Abajo la descripción.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Universitario vs Cerro Porteño | Guía canales TV

FOX Sports 2 EN VIVO

Universitario vs Cerro Porteño

Hoy no es un día cualquiera hoy juega la U

Universitario vs. Cerro Porteño.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario juega hoy contra Cerro Porteño.

Partido Universitario hoy EN VIVO

Universitario juega hoy contra Cerro Porteño en el Estadio Monumental.

Monumental de la U

Lugar donde se jugará el partido entre Universitario y Cerro Porteño.

Conmebol Libertadores 2020

Partido Universitario vs Cerro.

Selección peruana

La selección de fútbol del Perú, también conocida como la bicolor, la blanquirroja, la rojiblanca o los incas, es el equipo representativo de ese país en las competiciones oficiales de fútbol masculino.

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Nelson Haedo Valdez

El goleador paraguayo será titular en el duelo entre Universitario y Cerro Porteño.

