DT de Barcelona sobre Sporting Cristal: "Juega similar a Independiente del Valle"

No vale parpadear. Fabián Bustos, director técnico del Barcelona de Guayaquil, sabe que no es bueno subestimar a los equipos. El cuadro ecuatoriano es favorito para llevarse la victoria el día de mañana, sin embargo, no se guardará nada para la batalla frente a Sporting Cristal.

El cuadro celeste irá por la hazaña frente al Barcelona el día de mañana en el ‘Coloso’ Monumental Isidro Romero Carbo. Fabián Bustos, sabe que no debe confiarse y asegura que el cuadro peruano será un gran rival.

"Es un buen equipo, cuando dije que juega similar a Independiente del Valle, es por su estilo de juego. Viene trabajando hace años con este cuerpo técnico y tiene una idea clara de su funcionamiento. Es un equipo de cuidado", señaló el estratega del Barcelona.

También reveló haber visto partidos de los cerveceros, pero que no los vio en su máximo potencial. "A Sporting Cristal lo vimos por televisión, pero ahí faltaban 5 o 6 titulares. Es un buen equipo que maneja bien la pelota, cuentan con buenos futbolistas en la parte ofensiva. Tenemos que hacer un gran partido y conseguir un resultado positivo”, añadió el argentino.

Además, resaltó el buen desempeño de su equipo, pero que les falta aún mejorar. "Nosotros dependemos de nosotros, pero nunca subestimamos al rival. Para pasar de llave, debemos hacer dos buenas presentaciones. Tenemos cosas por mejorar, pero el camino hasta ahora ha sido positivo", agregó.

El cuadro del Rímac jugará mañana a las 7:30 p.m. por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, la vuelta será el próximo jueves 13 a la misma hora.