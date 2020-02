‘Bambino’ Pons, narrador de Fox Sports, pensó que Nelinho Quina era un “joven canterano” de Universitario [VIDEO]

Universitario y Cerro Porteño no pasaron del 1-1 en Ate. Los cremas no hicieron un mal partido, pero no pudieron mantener su ventaja ante un conjunto visitante que tuvo mucho oficio en el Monumental.

Sin embargo, un hecho que paso durante la transmisión del partido viene siendo viral en redes sociales y tiene como principales protagonistas a un central de Universitario y al narrador de Fox Sports.

Resulta que cuando faltaba poco para que culmine el partido, Nelinho Quina cometió una falta que fue cobrada por el árbitro. Rápidamente las cámaras apuntaron al defensor merengue y fue allí cuando ‘Bambino’ Pons no dudó en expresar su admiración por el jugador nacional.

“Falta de Quina. Impetuoso, un físico enorme. Gran jugador. Un proyecto enorme este joven de Perú, jugador de la ‘U’. De la inferiores de la ‘U’”, dijo el reconocido narrador argentino.

Este hecho llamó la atención de los televidentes ya que Nelinho Quina es un experimentado central de 32 años. Además de ello, hizo las divisiones inferiores en Sporting Cristal, club con el que debutó en Primera.

En redes sociales manifestaron que no era la primera vez que ‘Bambino’ Pons confundía a Nelinho Quina con un joven canterano. En uno de los partidos de la fase 1 ante Carabobo, también declaró que era una “joven promesa de Universitario”.

Universitario y sus chances de seguir con vida en la Libertadores 2020

Universitario esperaba quedarse con el triunfo en Ate. Sin embargo, Cerro Porteño despertó y casi termina dándole vuelta a la historia. Ahora, los de Gregorio Pérez tendrán que ganar por cualquier marcador si quieren seguir con el sueño copero. Otro resultado que los podría ayudar es empatar por dos o más goles.