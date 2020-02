AHORA Barcelona SC vs Sporting Cristal EN VIVO 0-0 vía Facebook Watch Copa Libertadores

Facebook Watch EN VIVO Barcelona SC vs Sporting Cristal ONLINE vía FOX Sports y FOX Play. El choque de iba entre celestes y aurinegros por la fase 2 de la Copa Libertadores 2020 se dará este jueves 6 de febrero, a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana). en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET por Libero.pe. Canal de Fútbol y GolTV no transmiten el juego.

MINUTO x MINUTO | Sporting Cristal vs Barcelona SC vía Facebook Watch y FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Barcelona.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a las 7.30 p.m. en horario de Lima (Perú) y Quito (Ecuador).

Formaciones confirmadas Sporting Cristal vs Barcelona

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Williams Riveros, Mario Pineida, Gabriel Marques, Damían Díaz, Bruno Piñatar, Emmanuel Martínez, Fidel Martínez y Jonatan Álvez.

Entrenador: Leonardo Ramos.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Carlos Cabelo, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Martín Távara, Christian Ortiz y Washington Corozo.

Entrenador: Manuel Barreto

Barcelona SC vs Sporting Cristal

El defensa Renzo Revoredo intentará contribuir este jueves a que el Sporting Cristal peruano evite una derrota en su visita al Barcelona de Guayaquil, con el que ganó el título ecuatoriano del año 2012, en partido de ida de la segunda fase de repesca de la Copa Libertadores.

Revoredo, de 33 años, volverá al estadio donde dio la vuelta olímpica con el popular Barcelona en 2012, pero en esta ocasión como uno de los principales referentes del Sporting Cristal bajo las órdenes por Manuel Barreto.

Además del zaguero de Sporting Cristal, podría reaparecer, tras una prolongada ausencia por lesión, el goleador argentino Emanuel Herrera, que tiene como antecedente en Ecuador haber reforzado al guayaquileño Emelec, el eterno rival del Barcelona SC.

Por su parte, el equipo ecuatoriano Barcelona procurará mantener la racha victoriosa con la que cerró la primera fase de la actual Libertadores, al imponerse por 0-2 al Progreso en Uruguay, y por 3-1 en el partido de vuelta disputado en Guayaquil.

El técnico del Barcelona SC, el argentino Fabian Bustos, aprovechó al máximo los días previos al enfrentamiento de este jueves para corregir los errores defensivos que cometió su equipo en los dos partidos ante el Progreso.

Barcelona de Ecuador

El Barcelona disfrutará nuevamente de la solvencia de los centrocampistas Fidel Martínez, el argentino Emmanuel Martínez y del también argentino naturalizado ecuatoriano Damián Díaz, considerado como una de las figuras de la primera fase de la Copa Libertadores frente al Sporting Cristal.

Bustos y sus dirigidos tratarán de alcanzar la armonía futbolística en plena Libertadores, pues el torneo local comenzará el próximo 14 de febrero, mientras que el Sporting Cristal está en plena competición en la Liga peruana.

Alineaciones y Formaciones Sporting Cristal vs Barcelona

Barcelona: Burrai; Pineda, Velasco, Aimar, Díaz; Marquez, Riveros, Piñatares, Martinez; Alvarez y Martinez.

DT: Fabián Bustos

Sporting Cristal: Álvarez ; Revoredo, Chávez, Cabello; Távara, Calcaterra, Cazulo, Christian Ortiz; Washington Corozo y Emanuel Herrera.

DT: Manuel Barreto

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Barcelona?

Sporting Cristal vs. Barcelona se jugará a las 7.30 p.m. (hora de Lima, Perú)

¿A qué hora juega BSC vs Cristal?

Barcelona de Ecuador vs. Sporting Cristal se jugará a partir de las 7.30 p.m. (horario de Quito, Ecuador)

¿Cuándo juega Barcelona de Ecuador?

Barcelona juega hoy, jueves 6 de febrero, ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

BSC hoy

El Barcelona de Guayaquil debuta ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

Deportes

Sigue todos los deportes por Libero.pe.

Sporting Cristal vs Barcelona SC: horarios de todo el mundo

Perú: 7.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Uruguay: 9.30 p.m.

México: 6.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Estados Unidos: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Japón: 9.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

Australia: 11.30 a.m. (viernes 7 de febrero)

¿Qué canal transmite partido Cristal vs. Barcelona?

La transmisión del partido de la Sporting Cristal vs. Barcelona no estará a cargo de la cadena FOX Sports. La señal irá a través de Facebook Watch.

¿En qué canal transmiten Sporting Cristal vs. Barcelona?

Perú: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Paraguay: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur.

Bolivia: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur.

Colombia: Facebook Watch, FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Argentina: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: Facebook Watch, FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Uruguay: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur.

Chile: Facebook Watch, Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Barbados: FOX Play Sur.

Brasil: SporTV.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Curacao: FOX Play Sur

Internacional: Bet365.

Israel: Sport 2.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Portugal: Sport TV1 y Sport TV LIVE.

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur.

Estados Unidos: Facebook Watch, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

¿En qué canal pasan el partido de Sporting Cristal hoy?

Vía Facebook Watch.

Partidos de hoy Copa Libertadores

Barcelona SC vs. Sporting Cristal: 7.30 p.m.

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

¿Cómo se usa Facebook Watch?

Sigue todos los pasos a continuación

¿Cómo ver Facebook Watch Sporting Cristal vs Barcelona en Smartphone?

1) Ingresar a la aplicación de Facebook.

2) Pulsar en el ícono "Watch" o buscarlo en el menú.

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores. Los partidos serán añadidos a su lista.

¿Dónde ver Facebook Watch Barcelona vs Sporting Cristal en la computadora?

1) Ingresar a www.facebook.com

2) Buscar y hacer clic en el ícono "Watch", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, o ingresar directamente a www.facebook.com/watch

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores.

Facebook Watch Sporting Cristal vs. Barcelona

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

5) Aclaración: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.

Aplicaciones para ver Facebook Watch Sporting Cristal vs Barcelona

En cualquier dispositivo móvil, incluidas las tablets, en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.

En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.

Barcelona de Guayaquil

Barcelona Sporting Club, mayormente conocido como Barcelona, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Guayaquil, fundado el 1 de mayo de 1925.

Convocatoria de Sporting Cristal

Arqueros: Patricio Álvarez y Renato Solís.

Defensores: Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Junior Huerto, Nilson Loyola, Carlos Cabello.

Mediocampistas: Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Washington Corozo, Jesús Castillo, José María Inga, Jorge Cazulo, Martín Távara.

Delantero: Ray Sandoval*, Emanuel Herrera, Christopher Olivares, Kevin Sandoval y Aryan Romaní.

Pero el Barcelona cuenta con un plantel interesante capaz de poder pelear de igual a igual contra cualquier equipo de la Copa Libertadores.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Barcelona vs. Sporting Cristal | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO por INTERNET

Partido entre Barcelona SC vs Sporting Cristal.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Sporting Cristal vs. Barcelona SC | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Barcelona SC?

El Estadio Monumental Banco Pichincha, es un estadio de fútbol que se encuentra ubicado en la Avenida Barcelona, entre el barrio San Eduardo y el barrio Bellavista, al oeste de la ciudad de Guayaquil, Ecuador; siendo propiedad de Barcelona Sporting Club.

Pronóstico Sporting Cristal vs Barcelona

Barcelona es favorito.

Apuestas Sporting Cristal vs Barcelona

Casa de apuestas: Doradobet

Sporting Cristal: 8.40

Empate: 4.30

Barcelona: 1.35

Estadio Monumental Isidro Romero

Mapa.

Beto da Silva

El exjugador de Sporting Cristal jugará en Alianza Lima para el 2020.

Facebook Watch EN VIVO

Partido Sporting Cristal vs. Barcelona.

Partido Barcelona Ecuador hoy EN VIVO

Barcelona de Ecuador juega hoy ante Sporting Cristal.

¿A qué hora juega Cristal?

Sporting Cristal y Barcelona juegan a las 7.30 p.m. (hora peruana)

¿Cuándo juega Cristal la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vs. Barcelona SC juegan a las 7.30 p.m. en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Hoy juega Cristal

Sporting Cristal juega hoy ante Barcelona SC.

Hora del partido de Cristal

Cristal juega a las 7.30 p.m.

Copa Libertadores de América

Torneo Sudamericano de clubes más importante tras la UEFA Champions League.

Ver FOX Sports 2 EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET

FOX Sports transmite los partidos de la Copa Libertadores.

Conmebol Libertadores

Torneo sudamericano de clubes de fútbol.

Partido de Sporting Cristal

Hoy ante Barcelona SC.

Copa Libertadores 2020 Grupos

Todavía faltan completar las etapas previas del torneo. Barcelona o Sporting Cristal se medirán al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Cerro Porteño.

Barcelona vs Sporting Cristal

Juego de hoy en la Copa Libertadores.

FOX Sport

Copa Libertadores.

GOL Peru EN VIVO

Noticias del fútbol peruano.

Cuando juega Barcelona Copa Ecuador

Barcelona juega hoy ante Sporting Cristal.

Facebook Watch Conmebol

Partido de la Copa Libertadores.

Facebook Watch Libertadores

Streaming de la Copa Libertadores.

Facebook Watch Conmebol EN VIVO

Partido de Cristal vs. Barcelona.

Ver FOX Sports 2 EN VIVO ONLINE GRATIS por INTERNET

Transmisión del partido entre Cristal y Barcelona.

Ver partido de Barcelona SC EN VIVO HOY

Vía Facebook watch.

Barcelona SC Copa Libertadores

Club ecuatoriano juega la Copa Libertadores.

FOX Sports EN VIVO TV por INTERNET

Partidos de Copa Libertadores por FOX Sports.

Johan Arturo Alexnder Madrid Reyes

Jugadore celeste es titular

Carlos Miguel Cabello Anagua

Titular hoy en Sporting Cristal.

Club Sporting Cristal últimas noticias

Alineación confirmada sin Renzo Revoredo.

Hincha Amarillo

El Barcelona SC.