Cristal vs Barcelona SC: Fidel Martínez anotó el 1-0 en la Copa Libertadores [VIDEO]

Sporting Cristal no inicia bien su participación en la Copa Libertadores, pues en el debut ante el Barcelona de Ecuador ya empieza abajo en el marcador solo a los 7 minutos de juego. Fidel Martínez se encargó de romper la paridad, llegando libre por la derecha.

El partido inició con un gran ida y vuelta, pero el Barcelona tenía mucha más precisión que su rival, lo que era notorio de la mitad de la cancha para adelante. Así llegó el primer gol, con un magistral centro desde la izquierda de Emmnuel Martínez, potente y direccionado.

La marca de en defensa de Sporting Cristal no fue la más agresiva. Primero pasó con Johan Madrid, que no logró evitar el centro, y después con Omar Merlo, que se quedó marcando a Jonathan Álvez y no atacó el balón. Eso permitió que Fidel Martínez aprovechara.

Ver gol Fidel Martínez en la Copa Libertadores

Gianfranco Chávez y Nilson Loyola se barrieron, mientras que el portero Patricio Álvarez se abalanzó por el balón al sector izquierdo, pero ninguno de estos movimientos logró impedir que Fidel Martínez pueda inflar las redes. Sigue con la mecha encendida.

Y es que, el habilidoso atacante ecuatoriano se ha convertido en pieza clave del Barcelona SC en lo que va de la Copa Libertadores. En la llave ante Progreso de Uruguay, anotó en cada uno de los partidos, cada gol mucho mejor que el otro. Es determinante.

¿Cuándo se juega la vuelta del Barcelona vs Cristal?

El partido de vuelta Cristal vs Barcelona se jugará el próximo jueves 6 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Nacional de Lima. Del Universitario vs Cerro Porteño saldrá el rival del ganador de esta llave en la tercera fase de la Libertadores.