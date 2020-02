Diego Rebagliati sobre derrota de Cristal: "Poner más defensas no te garantiza defender mejor"

Sporting Cristal sufrió un doloroso resultado ante Barcelona SC. Al cuadro celestes le encajaron cuatro goles, con lo cual todo se puso cuesta arriba para el equipo de Manuel Barreto en el duelo de vuelta la próxima semana.

Diego Regabliati fue uno de los primeros en manifestar su enojo hacia lo mostrado por el conjunto celeste y el planteamiento de Manuel Barreto por poblar de defensores.

"Cinco defensas, ninguno marca, poner más defensas no garantiza defender mejor. Cero agresividad. Cazulo y Tavara invertidos. En ataque no hay profundidad ni amenaza. Alvarez no da seguridad. Algo de posesión para subsistir", escribió Rebagliati tras lo mostrado por Sporting Cristal.

Sensación terrible la que genere este @ClubSCristal 2020. Cinco defensas, ninguno marca, poner más defensas no garantiza defender mejor. Cero agresividad. Cazulo y Tavara invertidos. En ataque no hay profundidad ni amenaza. Alvarez no da seguridad. Algo de posesión para subsistir — Diego Rebagliati (@diegoreba) February 7, 2020

Rebagliati consideró como una vergüenza para la institución la derrota y señaló a Backus como una de las responsables de esta temprana eliminación del torneo.

Esto es una vergüenza. Empezando por @BackusOficial q se deshizo de @ClubSCristal con una indiferencia indigna de la historia del club. Siguiendo con los nuevos dueños y los gerentes. Pasando por un planteamiento desastroso del DT y una actuación lamentable de los futbolistas. — Diego Rebagliati (@diegoreba) February 7, 2020

El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 13 de enero en el estadio Nacional de Lima. Los rimenses necesitan ganar por cinco goles o más para soñar con la clasificación.

El equipo que resulte ganador de esta serie se enfrentará al equipo ganador entre Universitario y Cerro Porteño.