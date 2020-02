Pedro García arremetió contra los jugadores de Sporting Cristal: "No pueden ser tan ahuevados"

El entrenador de Sporting Cristal, Manuel Barreto, realizó un planteamiento muy osado y terminó pagándolo caro. Barcelona de Ecuador lo pasó por encima y terminó goleándolo en el primer duelo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020: la llave está prácticamente cerrada.

La idea de la 'Muñeca' era cortar los circuitos que desarrollaban por las bandas tanto Fidel y Leandro Martínez para los norteños. Es por ello que ubicó a Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra en la zona medular para detener su avance, sin embargo, ello nunca ocurrió.

Por el contrario, Gerald Távara fue totalmente expuesto al ser ubicado como único volante neto de contención. ¿El resultado? Fue superado largamente por Damián Díaz quien fue la manija del encuentro: encontró los espacios para vulnerar al arco de Patricio Álvarez.

🇪🇨⚽️🇵🇪 ¡Para volver a ver! Los mejores momentos de la goleada de @barcelonasc por 4⃣ a 0⃣ ante @clubsportingcristal en la ida de la Fase 2 de la #Libertadores. ⁣



Sporting Cristal | Pedro García arremetió contra los jugadores

El periodista deportivo Pedro García, a través del programa televisivo Al Ángulo, analizó la derrota que sufrió Sporting Cristal a manos de Barcelona SC. Para él, "no hubo partido" por la débil resistencia que expresó el conjunto celeste.

"No hubo partido. Hay equipos que se caen en cierto momento. Se plantan, compiten un rato y se caen. Hay equipos que compiten un rato y la individualidad del equipo rival te pasa por encima. No hubo ni polémica, no hubo nada. Cristal no compitió en ningún registro del partido", indicó.

"Pienso que si mi equipo está jugando mal. El equipo que me gusta a mí está jugando muy mal, el planteo está incorrecto, lo que quieras, pero competir también es cortar el juego. Ni siquiera los podían agarrar (los jugadores de Cristal a los de Barcelona). Yo puedo jugar mal, hoy es no es mi noche, no engrana no progresa, bueno ante eso hay que cortar. Hacer foul, pero ni eso", agregó.

"¿Alguien vio alguna anticipación? ¿Alguna jugada de espíritu combativo? ¿Alguna rebeldía? El primer foul que vi fue la amarilla de Madrid en el segundo tiempo cuando ya iba 3-0"., conjeturó.

Mencionó que Barreto cometió un grosero error al improvisar un sistema defensivo poco trabajado. "Defensivamente, salvo que seas un estratega que ha trabajado mucho un línea de 5, te conviene ir a la segura. El jugador peruano está más habituado con la de siempre. ¿Qué defensa que se va a presentar a un equipo y dice que juega de stopper?".

Finalmente arremetió con todo contra los futbolistas 'celestes'. "El jugador no puede ser tan frío, tan 'ahueavado' para disputar el nivel de Copa Libertadores. Como si no le importara cada pelota y eso es vital. Esa actitud se notó y era desesperante", concluyó.