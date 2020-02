Daniel Kanashiro: "La directiva de Sporting Cristal mira Champions y no Copa Libertadores"

La ilusión quedó hecha trizas en Sporting Cristal luego de haber sufrido una dolorosa derrota ante Barcelona SC. El cuadro 'bajopontino' recibió el 1-0 a los 7 minutos de juego y el 2-0 a los 14: prácticamente el partido se cerró para aquel entonces.

Así también lo entendió Daniel Kanashiro, periodista deportivo de DirecTV Sports, quien a través de la señal televisiva criticó a la dirigencia de Sporting Cristal: indicó que observan más partidos de la Champions League que de la Copa Libertadores. También se refirió acerca de las contrataciones que hicieron para la temporada 2020.

"Siento que en Sporting Cristal, en la dirigencia, miran Champions y no Copa Libertadores [...] Pescó lo que quedaba en el mercado. Fue el último en contratar. Si yo tengo arroz y huevo, obviamente voy a preparar arroz con huevo, no voy a querer preparar un arroz chaufa porque me faltan elementos", exclamó.

"Con los ingredientes, con los jugadores que quiere Sporting Cristal, a otra cosa pudo haber jugado. No puedes mandarlo al sacrificio a Távara jugando en una posición (que no es usual) y en Copa Libertadores", añadió el 'Chino'.

Sporting Cristal | Planteamiento de Manuel Barreto

Una de las grandes interrogantes es descifrar el planteamiento que intentó plasmar Manuel Barreto en Ecuador. Sporting Cristal salió con una línea de 5 y que tenía a dos stoppers: Madrid (por derecha) y Chávez (izquierda). Dejó a Cabello y Loyola como laterales-volantes.

No obstante, más allá de hacer 'debutar' a Madrid como stopper, llamó poderosamente la atención que Gerald Távara sea el volante neto de contención y que Horacio Calcaterra y Jorge Cazulo sean los dos tapones por banda: la 'Muñeca' quiso detener el avance de los extremos (Fidel y Leandro Martínez), pero esta medida no surtió efecto.

"Manuel Barreto ha querido inventar la pólvora, ha querido inventar el fútbol cuando este deporte ha sido creado hace más de 100 años. Y no es así. Porque por el planteamiento llega el primer gol. Porque nadie sabía donde pararse. Yo los vi perdidos. El partido se acabó a los 15 minutos con el 2-0", disparó Kanashiro.

"Por eso Barcelona baja dos cambios (refiriéndose al ritmo del partido) porque se dio cuenta que Sporting Cristal no tenía forma de hacerle daño. Ni siquiera regalándole los espacios para un contragolpe. ¿Alguien me puede explicar el tercer cambio de Cristal? ¿Para qué ingresó Inga?", concluyó.