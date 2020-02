Sporting Cristal vs. Barcelona: choque de vuelta corre riesgo por este insólito motivo

Sporting Cristal fue goleado en el encuentro de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores ante Barcelona por 4-0 en Guayaquil. El cuadro de Manuel Barreto fue ampliamente superado por sus rivales con un planteamiento atípico y con algunas actuaciones individuales que dieron mucho que desear.

Sin embargo, los rimenses tendrán que afrontar el encuentro de vuelta el próximo jueves 13 de febrero donde intentarán darle vuelta a este complicado marcador, o en todo caso despedirse con la frente en alto con una victoria.

No obstante, este duelo podría presentar complicaciones debido a un inconveniente con el escenario donde se desarrollará el mismo: el Estadio Nacional de Lima. El principal recinto deportivo del país no cuenta con el certificado de Defensa Civil vigente por lo que no puede albergar evento alguno.

Se cancela concierto de hoy de Maluma en el Estadio Nacional por no contar con certificado de Defensa Civil, el evento era organizado por la empresa Zeta Gas para sus clientes, cerca de 8 mil personas. @RPPNoticias — Mabel Huertas (@mabel_huertas) February 6, 2020

Esto se confirmó este pasado jueves cuando el concierto del colombiano Maluma fuera cancelado por las autoridades dejando a más de 8 mil personas fuera. Como se recuerda, el coloso de José Díaz se encuentra bajo la administración del IPD, quienes deberían encargarse de solucionar este inconveniente.

Hasta el momento, ningún representante de Sporting Cristal salió a aclarar el tema dejando en la incógnita la realización de este cotejo. Como se recuera, los celestes reciben a Barcelona este jueves 13 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores desde las 19:30 p.m. (hora peruana).

Roberto Palacios criticó con todo contra Manuel Barreto

“Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a un equipo importante como Sporting Cristal. Se sacó la Tinka. Un técnico tiene que quemar etapas", expresó el ídolo celeste para Radio Capital tras la goleada ante Barcelona.