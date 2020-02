Universitario perdió 1-0 ante Cerro Porteño y se despidió de la Copa Libertadores

Se acabó el sueño. Universitario fue incapaz de imponerse a Cerro Porteño en La Nueva Olla y le dijo adiós a la Copa Libertadores 2020. Una jugada individual de Federico Carrizo decidió el partido y el equipo de Gregorio Pérez careció de argumentos para remontar el marcador en contra.

En un partido muy táctico, ni Universitario ni Cerro Porteño se regalaron espacios para que uno u otro desplegara su juego. Ahora bien, el club estudiantil prioriza el orden defensivo al ofensivo, pero sí supo cómo hacerle daño a su rival.

Santillán nunca dejó solo a Hohberg por banda izquierda y Jonathan dos Santos se fajó en ataque para generar oportunidades a sus compañeros.

Así Universitario supo acercarse a arco contrario, pero no supo ser eficaz: en la única que tuvo en la primera parte, Dos Santos distrajo, Corzo aguantó en el área y habilitó a Quintero, que erró en el remate final, una constante suya en el partido.

Ahora bien, Universitario abusó el juego fuerte, varios se ganaron amonestaciones y a la vuelta del descanso una jugada individual liquidó la llave a favor de Cerro Porteño. Federico Carrizo se sacó a Barreto por izquierda, ninguno fue con decisión a restarle espacio y el argentino tuvo tiempo y espacio para sacar un remate inatajable para Carvallo.

Universitario debía replantear y Gregorio Pérez decidió poblar el área con hasta cinco futbolistas ofensivos y apenas Barreto como contención. Pese a que acumular hombres no significa atacar mejor, la U sí logró generar peligro en área rival mas no supo concretar alguna de las que generó.

Cerro Porteño, por su parte, lo pudo liquidar, pero a sus atacantes les faltó la eficacia que sí tuvo Carrizo en el minuto 62.

Universitario le dice adiós a la Copa Libertadores 2020 con la cabeza levantada. El equipo de Gregorio Pérez supo competir en los dos frentes y la Liga 1 lo espera el próximo fin de semana con un partido ante Carlos Stein en busca de mantener el liderato.

MINUTO x MINUTO | Universitario vs Cerro Porteño vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Cerro Porteño.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90' Cuatro minutos de adición.

89' Muy errático Cerro en las contras, están desperdiciando ocasiones.

88' Balón largo de Santillán al área, un rival se impone a Dos Santos, pero el despeje le queda a Quintero, que duda y luego su disparo se estrella en un contrario.

85' ¡UFFF! Buena elaboración por derecha, centro de Corzo que complica a Muñoz, el rebote le queda a Dos Santos que no logra sacar un buen disparo, el balón se desvía en un rival.

83' ¡Se salva Cerro! Centro lateral de Urruti, cabezazo hacia atrás de Alonso, el balón se estrella en el travesaño, luego Corzo no llega. Ahora bien, el juez de línea cobró un offside que no era.

82' Cambio en Cerro: entra Fernando Amorebieta, sale Carrizo.

79' Buena jugada de Cerro que acaba en nada debido a una buena salida de Carvallo.

75' Cambio en Cerro: entra Víctor Cáceres, sale Mathías Villasanti.

74' Cambio en Universitario: entra Alexander Succar, sale Barco.

70' El remate de Dos Santos se va recto y alto.

68' Cardozo Lucena le comete una infantil falta a Barco y la U tiene un tiro libre peligroso a favor en la frontal del área.

66' ¡Se salva Universitario! Gran jugada entre Benítez y Ruiz, pero el recién ingresado estaba un paso adelantado y la jugada queda invalidada cuando su compañero quedaba mano a mano ante Carvallo.

65' Aguilar comete falta a Urruti y Universitario tiene la oportunidad de un centro lateral.

63' Cambio en Universitario: entra Luis Urruti, sale Millán.

62' Federico Carrizo aparece por izquierda, el argentino acelera, amaga con el disparo, nadie sale a marcarlo con agresividad y tiene tiempo y espacio para sacar un potente disparo al primer palo, imposible para Carvallo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CERRO!

58' Amarilla para Aguilar (Cerro) por falta contra Quintero.

57' Cambio en Universitario: entra Gerson Barreto, sale Guarderas.

55' Cambio en Cerro: entra Jorge Benítez, sale Haedo Valdez.

54' Amarilla para Hohberg (Universitario) por una dura entrada contra Aguilar.

52' ¡Se la pierde Cerro! Balón largo para Carrizo, la defensa se encuentra mal parada, el argentino se la pasa a Haedo, Carvallo duda entre salir, finalmente sale, pero el paraguayo se queda sin mucho ángulo y su disparo se va alto.

51' Cerro domina, pero no logra superar la barrera defensiva de la U.

49' Universitario logra desplegarse con un balón largo de Alonso para Quintero, el panameño pivotea para Dos Santos en el área, pero Cáceres despeja al córner.

47' ¡Intento de Universitario! Balón largo para Quintero por derecha, centro lateral, Dos Santos no logra controlar bien y luego su disparo es atajado fácilmente por Muñoz.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en la U ni Cerro.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

44' ¡Ocasión desperdiciada! Carrizo supera a Guarderas, abre bien el campo con Raúl Cáceres por derecha, pero el central del lateral se va muy pasado cuando Cerro había acumulado hombres en el área.

41' ¡UFFF! Buena circulación de Universitario, Millán hace un cambio de orientación para Hohberg por izquierda, el extremo logra hacerse el espacio y saca un disparo que Muñoz deja rebote, pero controla en dos tiempos.

40' Cerro Porteño ya encima a Universitario, que no está logrando desplegarse a la contra ni en transición.

38' ¡Se la pierde Haedo! Cerro se aprovecha del desconcierto, Ruiz saca el centro para el "9", que cabecea solo, pero desviado.

36' ¡UFFF! Centro lateral pasado, Ruiz se impone a Corzo y pivotea para Haedo, pero Alonso despeja al córner. Ahora bien, el paraguayo estaba adelantado y la jugada queda invalidada.

34' Universitario está llegando tarde a todas las jugadas, sin embargo, Alonso está atento y evita el peligro cerca de su área.

32' ¡Intento de Universitario! Alonso se anima con el disparo, el central conduce y saca un potente disparo que se va muy desviado.

30' Universitario circula el balón para jugar con la desesperación de Cerro, pero Haedo detiene con falta a Millán.

29' Amarilla para Santillán (Universitario) por una dura falta contra Carrizo.

27' Amarilla para Barco (Universitario) por una dura entrada contra Villasanti.

26' ¡UFFF! Remate de Arzamendia que roza en un jugador de la barrera y acaba en córner.

24' Dura falta de Quina contra Carrizo al borde del área, tiro libre peligroso para Cerro.

23' ¡La que acaba de perderse la U! Balón largo al área, Corzo controla, aguanta y abre hacia la derecha con Quintero, que no remata sino apuesta por el centro, pero un rival despeja al córner.

21' ¡Intento de Universitario! Hohberg recibe en el área, hace la diagonal para salir fuera y apunta al segundo palo, pero su disparo se va alto.

20' ¡UFFF! Asedio de Cerro Porteño con varios centros, el rebote le queda a Arzamendia, el lateral izquierdo le pega de volea, pero Corzo rechaza de cabeza al córner.

18' Santillán intenta profundizar por izquierda, pero su centro para Hohberg se va muy pasado.

16' Centro lateral de Ruiz, el desvío en un compañero complica a Carvallo, pero el rebote lo rechaza Alonso al córner.

14' Buenas proyecciones de Santillán por izquierda para acompañar a Hohberg, el lateral termina ganando un córner.

12' Universitario abre bien el campo en una transición, pero Millán no llega al cambio de orientación de Quintero desde izquierda a derecha.

9' Partido muy táctico y con pocos espacios, producto de los bien estudiados que se tienen ambos.

7' Ahora es Universitario el que tiene problemas para salir jugando desde atrás, Cerro Porteño aprieta y cierra espacios.

5' Amarilla para Guarderas (Universitario) por un pisotón contra Ruiz. Involuntario, pero merecedora de sanción.

4' Gran anticipación de Quina, el central conduce y suelta el pase largo para la ruptura de Hohberg, Muñoz sale rápido y despeja antes que el peruano pueda rematar.

3' Ruiz aparece entre líneas, conduce, pero luego decide mal, la ejecución fue mala y el balón fue lejos de Haedo y de Villasanti.

2' Cerro trata de salir elaborando, pero Universitario no se lo deja.

1' Arranca el partido en La Nueva Olla.

Formaciones confirmadas Universitario vs Cerro

Universitario de Deportes: José Carvallo, Aldo Corzo, Alonso, Nelinho Quina, Santillán, Barco, Rafael Guarderas, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Cerro Porteño: Rodrigo Múñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Santiago Arzamendia, Juan Aguilar, Ángel Cardozo, Mathias Villasanti, Federico Carrizo, Óscar Ruiz y Nelso Haedo Váldez.

Entrenador: Francisco Arce.

TITULARES ✅



Alineación confirmada para el Ciclón de Barrio Obrero 📋



¡Vamos arriba Cerro Porteño! 👊#JuegaElMásPopular#SomosPueblo 🔵🔴#CCPUNI pic.twitter.com/Fx7iaNgmd4 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 12, 2020

Universitario vs Cerro Porteño

Universitario sale por la hazaña. El equipo de Gregorio Pérez urge del triunfo o un empate con un mínimo de goles en su visita a Cerro Porteño para alcanzar la Fase 3, la última antes de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2020.

Ahora bien, aunque jugará de local, Cerro Porteño no podrá disponer del apoyo ni calor de su hinchada en el enfrentamiento ante Universitario debido a que fue sancionado a un partido sin público por la Conmebol.

Y es que en el duelo ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, un grupo de hinchas lanzaron bengalas y provocaron el castigo que Cerro Porteño debe cumplir ante Universitario en La Nueva Olla.

Más allá del empate concedido en el Monumental, existe optimismo y buenos ánimos en el club estudiantil debido al andar perfecto que lleva en la Liga 1 y a las energías que viene dosificando Gregorio Pérez en busca del pase a la Fase 3.

Aldo Corzo, Armando Alfageme, Rafael Guarderas y Alberto Quinteros no fueron convocados para el duelo ante Sport Huancayo, y llegarán sin desgaste al duelo que decidirá la continuidad de Universitario en competencia internacional.

Ahora, otro que llegará descansado al Universitario vs Cerro Porteño es el uruguayo Jonathan dos Santos, suplente en el triunfo ante Sport Huancayo (2-1) pero cuyo ingreso fue clave: anotó el gol del triunfo en el minuto 74.

El delantero uruguayo es la gran esperanza de gol de Universitario en la Libertadores. El equipo de Gregorio Pérez lleva 3 goles en la Copa, dos de ellos anotados por Dos Santos y claves todavía, en la ida ante Carabobo y ante Cerro Porteño. En Asunción su eficacia no puede estar ausente.

Ahora bien, Francisco Arce tiene un dolor de cabeza para armar el once, pero de los buenos. Y es que Cerro Porteño aplastó 4-1 a 12 de Octubre con un once alternativo y el técnico paraguayo quedó más que conforme con el rendimiento de Diego Churín y Josué Colmán, autores de un gol cada uno.

En ese sentido, los dos asoman como apuestas en el once titular, además del Sub-23 Sergio Díaz, otro que entró bien en la ida y cuya movilidad y desequilibrio puede ser clave para generar espacios en la defensa de Universitario.

Entonces, la única duda en ataque para 'Chiqui' Arce es si mantiene al experimentado Nelson Haedo Valdez o si le da la oportunidad al argentino Churín. De todas formas, Universitario deberá tomar sus resguardos ante un equipo con mucho potencial y varias ofensivas.

Alineaciones probables del Universitario vs Cerro Porteño

Universitario: Carvallo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Barco, Guarderas, Hohberg, Millán, Urruti, Dos Santos.

Cerro Porteño: Muñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Patiño, Arzamendia, Colmán, Villasanti, Cardozo, Ruiz; Churín (Haedo Valdez), Díaz.

