¡Cayó de pie! Universitario perdió por 1-0 ante Cerro Porteño y se eliminó de la Libertadores 2020 [RESUMEN Y GOLES]

Universitario viajó a Asunción buscando su pase a la siguiente ronda de la Libertadores 2020. Sin embargo y a pesar de no hacer un mal partido, los dirigidos por Gregorio Pérez no pudieron conseguir el resultado necesario para seguir con vida por lo que le dijeron adiós al torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Desde el inicio se vio a un Universitario compacto, tratando de llevar peligro por intermedio de Millán y Hohberg, pero Cerro Porteño se paró bien atrás y también buscaba el arco contrario. Dos Santos fue bien marcado por los defensores locales, mientras que atrás, Alonso daba seguridad a la defensa crema.

Luego de un primer tiempo parejo, Cerro Porteño se animó más en ataque lo que generó que a los 61 minutos, Federico Carrizo se anime en la personal para meter hasta dos enganches y poner el primer y único gol del partido.

Su tanto generó que Universitario se vaya con todo por la diana que le pueda dar, aunque sea, de irse a penales. En los últimos 10', la 'U' estuvo cerca de llegar a la paridad, aunque entre el arquero Muñoz y el palo le dijeron que no a los de Gregorio Pérez.

De esta manera, Universitario se quedó sin Copa Libertadores y ahora tendrá que enfocarse de lleno en el Apertura de la Liga 1.

MINUTO x MINUTO | Universitario vs Cerro Porteño vía FOX Sports

SEGUNDO TIEMPO

90' + 3 Chalaca de Urruti que se va desviado. La tuvo la 'U'.

90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

89' El partido se pone de ida y vuelta.

87' Cabezazo desviado de la 'U'. Saque de portería para Cerro.

86' Sigue llegando con mucho peligro la 'U'. Puede llegar la paridad.

85' Centro rasante y el arquero Muñoz evita la caída de su valla. Tiro de esquina para los merengues.

83' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Alonso casi marca la paridad, pero entre el arquero y el palo le dijeron que no a la 'U'.

82' Tiro de esquina para Universitario.

79' Carvallo se queda con un centro rasante cuando parecía que llegaba el segundo del local.

78' Falta de Succar en ataque. Tiro libre para Cerro Porteño.

76' Infracción a favor de Universitario y hay falta en ataque.

76' Salió Villasanti y entró Cáceres en Cerro Porteño.

75' Salió Barro y entró Succar en Universitario.

74' Fuerte entrada contra un jugador de Cerro. Tiro libre en salida.

72' Falta en ataque de Quintero. Tiro libre en salida para Cerro Porteño.

71' Universitario se va con todo al ataque.

69' Dos Santos ejecutó el tiro libre que se fue totalmente desviado.

68' Falta contra Barco. Infracción cerca al área chica. Podría llegar la paridad.

64' Tiro libre para la visita. Los merengues ganaron en el salto, pero el balón se fue desviado.

63' Salió Millán y entró Urruti en la 'U'.

62' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL CERRO PORTEÑO! Carrizo se animó en la personal, metió hasta dos enganches y sacó un fuerte remate para poner el 1-0 en el marcador.

59' Desepeja la defensa y Cerro se va con todo al ataque.

58 Amarilla para Aguilar y hay tiro libre peligroso para la 'U'.

56' Tiro de esquina para los merengues.

56' Salió Guarderas y entró Gerson Barreto en Universitario.

55' Remate de Patiño que se va desviado.

55' Salió Haedo Valdez y entró Jorge Benítez en Cerro Porteño

54' Amarilla para Hohberg luego de perder el balón. Tiro libre peligroso para el local.

52' Haedo Valdez casi marca el primero ante una salida dudosa de Carvallo. Se salvó la 'U'.

50' Segundo córner consecutivo para los merengues, pero sin mayor peligro en la defensa paraguaya.

49' Tiro de esquina para la 'U'. Podría llegar el primero.

48' Dos Santos no pudo ganar arriba. Saque de banda para el local.

47' La visita salió con todo por el gol de la clasificación, Dos Santos no pudo definir de la mejor manera.

45' Arrancó la segunda parte.

ENTRETIEMPO

PRIMER TIEMPO

45' Vamos a jugar un minuto más.

41' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Buen remate de Hohberg y el arquero se queda con el balón. Luego, hubo falta de Dos Santos.

40' Saca con todo el fondo de Universitario.

39' Tiro de esquina para Cerro.

38' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Cabezazo de Haedo Valdez que pasa cerca del arco de Carvallo.

35' Parecía falta con Haedo Valdez, pero todo estaba invalidado por posición adelantada. Buena llegada del local.

32' Alonso se animó de larga distancia. Disparo totalmente desviado.

30' Nuevamente se luce la defensa de la 'U' y Quintero gana una falta en ataque.

28' Fuerte infracción de Santillán y también se gana la amarilla.

27' Amarilla para Barco en Universitario. Tiro libre para Cerro que despeja bien la 'U'.

26' Despeja bien la defensa merengue.

26' Disparo de Arzamendia que se desvía en la barrera y se va al tiro de esquina.

25' Falta de Quina. Tiro libre para el local.

24' Salvó la defensa paraguaya y luego ya todo estaba invalidado por posición adelantada.

23' Gran llegada de Universitario. Quintero tuvo el primero en sus pies, pero su remate fue centro y acabó en córner.

21' Buen enganche de Hohberg, pero luego sacó el remate desviado.

20' Gran remate de Arzamendia que Corzo logra mandar al tiro de esquina.

19' Sigue llegando la 'U' al arco rival, aunque sin mayor peligro.

16' Ganó Haedo Valdez en el salto, pero el balón se fue desviado.

16' Carvallo no pudo contener el balón le da un tiro de esquina al local.

15' Muñoz se quedó con el balón. Sale de contragolpe el local.

14' Santillán se sumó al ataque y ganó un tiro de esquina para Universitario.

12' Por ahora un partido con muchas imprecisiones de ambos lados.

7' Posición adelantada de los merengues. Tiro libre en salida para Cerro.

6' Pisotón de Guarderas y se gana la tarjeta amarilla.

5' Balón largo buscando a Hohberg, pero el arquero salió rápido. Clara llegada para la visita.

4' Falta contra Urruti. Tiro libre en salida para los merengues.

1' Posición adelantada de Cerro Porteño. Tiro libre en salida para la visita.

1' Arrancó el partido en Paraguay.

Sigue todas las incidencias del partido entre Universitario vs. Cerro Porteño.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a las 5.15 p.m. (hora peruana) y 5.15 p.m. (hora paraguaya).

Formaciones confirmadas Universitario vs Cerro

Universitario de Deportes: José Carvallo, Aldo Corzo, Alonso, Nelinho Quina, Santillán, Barco, Rafael Guarderas, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

Cerro Porteño: Rodrigo Múñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Santiago Arzamendia, Juan Aguilar, Ángel Cardozo, Mathias Villasanti, Federico Carrizo, Óscar Ruiz y Nelso Haedo Váldez.

Entrenador: Francisco Arce.

TITULARES ✅



Alineación confirmada para el Ciclón de Barrio Obrero 📋



¡Vamos arriba Cerro Porteño! 👊#JuegaElMásPopular#SomosPueblo 🔵🔴#CCPUNI pic.twitter.com/Fx7iaNgmd4 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 12, 2020

Cerro Porteño vs Universitario

Tras el empate 1-1 en el Monumental de Lima, Cerro Porteño recibe este miércoles a Universitario de Deportes, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores en un partido sin público a causa de una sanción de la Conmebol. El Ciclón es favorito para clasificar a la siguiente etapa donde esperan Barcelona SC y Sporting Cristal.

El lanzamiento de bengalas durante el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores el pasado agosto 2019 ante River Plate fue el detonante de ese castigo que cerrará las puertas de la Nueva Olla, el renovado estadio del Cerro Porteño para este duelo contra Universitario de Deportes.

El técnico Francisco Arce, del Cerro Porteño, ha convocado para la cita a 24 jugadores, algunos de los cuales formaron parte del cuadro alternativo que este domingo venció a 12 de Octubre en el Torneo Apertura local (4-1), y que dejó al equipo en el tercer lugar de la tabla. Sin embargo, nadie se confía de lo que pueda suceder con el Universitario de Perú.

Visto el rendimiento de los protagonistas de ese encuentro, Arce podría contar con el delantero argentino Diego Churín y con el volante Josué Colmán, autores ambos de un gol en ese duelo del Cerro Porteño.

El atacante Sergio Díaz, del Cerro Porteño, también figuraría como opción del exseleccionador de Paraguay, además de Oscar Ruiz, que logró el empate en la ida contra Universitario.

Cerro Porteño vs Universitario

Rl técnico de Universitario, Gregorio Pérez sacaría de primeras al delantero Jonathan Dos Santos, que hizo el tanto en el primer choque ante Cerro Porteño.

En Universitario, quien no estará en la revancha será el volante Armando Alfageme, lesionado, y que podría ser reemplazado por Jesús Barco.

El equipo que salga clasificado -sea Universitario o Cerro Porteño- se las verá en la fase 3 contra el que salga vivo del choque entre el peruano Sporting Cristal y el ecuatoriano Barcelona de Guayaquil, que venció 4-0 en el primer duelo.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cerro Porteño?

Perú: 5.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

México: 4.15 p.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

España: 11.15 p.m.

Brasil: 8.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

Italia: 11.15 p.m.

Alemania: 11.15 p.m.

Francia: 11.15 p.m.

Costa Rica: 4.15 p.m.

Honduras: 4.15 p.m.

Japón: 7.15 a.m. (jueves 13 de febrero)

Australia: 9.15 a.m. (jueves 13 de febrero)

¿Qué canal transmite Universitario vs Cerro?

Argentina: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Australia: beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Bolivia: Fox Sports Cono Sur.

Brasil: SporTV.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada y beIN SPORTS en Español.

Chile: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Colombia: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Ecuador: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand.

Paraguay: Fox Sports Cono Sur.

Perú: FOX Play Sur y Fox Sports Cono Sur.

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS en Español.

Uruguay: Fox Sports Cono Sur y FOX Play Sur.

Formaciones probables Universitario vs Cerro Porteño

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz; Santiago Arzamendia, Juan Patiño, Fernando Amorebieta y Marcos Cáceres; Josué Colmán, Mathias Villasanti, Ángel Cardozo y Oscar Ruiz; Diego Churín (o Nelson Haedo) y Sergio Díaz.

Entrenador: Francisco Arce

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Nelinho Quina, Federico Alonso e Iván Santillán; Jesús Barco, Rafael Guarderas, Alejandro Hohberg, Donald Millán; Luis Urruti y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Gregorio Pérez.

¿Qué resultado necesita Universitario para clasificar?

Universitario necesita ganar por cualquier resultado para seguir con vida en la Copa Libertadores. Un empate sin goles daría la clasificación al conjunto del Cerro Porteño. Un resultado 1-1 en Asunción obligaría a que el partido se defina en la tanda de penales.

Universitario vs Cerro: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Doradobet

Cerro Porteño: 1.32

Empate: 4.50

Universitario: 8.80

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Cerro Porteño vs Universitario | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Universitario vs Cerro Porteño | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD).

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD).

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD).

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD).

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD).

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014.

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011.

Copa Libertadores 2020

La Copa Libertadores 2020, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2020, es la sexagésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Conmebol.

Partidos de hoy Copa Libertadores

5.15 p.m. Lima; 7.15 p.m. Asunción - Palestino vs Cerro Largo

5.15 p.m. Lima; 7.15 p.m. Asunción - Cerro Porteño vs Universitario

7.30 p.m. Lima; 9.30 p.m. Atlético Tucumán vs The Strongest

7.30 p.m. Lima; 9.30 p.m. Corinthians vs Guaraní

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de vídeo bajo demanda operado por Facebook. Se anunció el 9 de agosto de 2017, con disponibilidad inicial al día siguiente y con despliegue inicialmente a Estados Unidos el 10 de agosto de 2017 y a todo el mundo el 30 de agosto de 2018.

¿Cómo se usa Facebook Watch?

Sigue todos los pasos a continuación

¿Cómo ver Facebook Watch Cerro Porteño vs Universitario en Smartphone?

1) Ingresar a la aplicación de Facebook.

2) Pulsar en el ícono "Watch" o buscarlo en el menú.

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores. Los partidos serán añadidos a su lista.

¿Dónde ver Facebook Watch U vs Cerro Porteño en la computadora?

1) Ingresar a www.facebook.com

2) Buscar y hacer clic en el ícono "Watch", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, o ingresar directamente a www.facebook.com/watch

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores.

Facebook Watch Universitario vs Cerro Porteño

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

5) Aclaración: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.

Aplicaciones para ver Facebook Watch Cerro Porteño vs Universitario

En cualquier dispositivo móvil, incluidas las tablets, en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.

En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.

FOX EN VIVO

En Paraguay, la transmisión de FOX Sports se realiza por los servicios de cable de Personal TV y Tigo Star.

Personal TV: Canal 106 (SD) y Canal 107 (HD).

Tigo Sports: Canal 401 (SD).

Tigo: Canal 106 (SD)

Tigo Star: Canal 716 (HD).

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO por INTERNET

En Paraguay, los canales de FOX Sports 2 van por Tigo y Tigo Star.

Tigo Star: Canal 107.

Tigo: Canal 402.

Tigo: Canal 107 (SD) y Canal 717 (HD).

Horarios TV y dónde ver U vs Cerro Porteño

El partido entre Universitario y Cerro Porteño se jugará a partir de las 5.15 p.m. (hora peruana) y 7.15 p.m. (hora de Asunción, Paraguay) y la transmisión irá EN VIVO a través de la cadena FOX Sports.

¿A qué hora juega la U?

Universitario de Deportes juega contra Cerro Porteño a partir de las 5.15 p.m. hora peruana.

¿En que canal transmiten el partido de Universitario hoy?

En FOX Sports.

¿A qué hora juega Cerro Porteño?

De acuerdo a la programación oficial de la Copa Libertadores, el partido entre Cerro Porteño y Universitario se dará a las 7.15 p.m.

¿Contra quién juega Cerro Porteño?

Cerro Porteño se enfrenta a Universitario de Deportes por el marco de la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega la U vs Cerro?

La U vs Cerro juega hoy miércoles 12 de febrero por la Copa Libertadores.

Hora del partido de Cerro

7.15 p.m. horario de Asunción, Paraguay.

