HOY Barcelona SC vs Sporting Cristal [Facebook Watch EN VIVO] Horarios, TV y cómo ver Copa Libertadores

VER Facebook Watch EN VIVO Barcelona SC vs Sporting Cristal ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este jueves 13 de febrero se juega el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional (Lima) y será transmitido EN DIRECTO por Facebook. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

A sellar la clasificación. El Barcelona de Guayaquil afronta con total seriedad la vuelta ante Sporting Cristal, club obligado a remontar el 4-0 de la ida con una épica de proporciones inimaginables para un club peruano.

Ahora bien, el técnico argentino Fabián Bustos no se marea por el resultado en Ecuador y ya aclaró que "no se confiará por la ventaja", por lo cual adelantó el viaje de su equipo y desde lunes ya entrena en el estadio de Alianza Lima.

"Somos un equipo intenso, con más ritmo y, si nos dan espacios, los aprovecharemos", afirmó Bustos, que volvió a recalcar que "la serie no está liquidada", por lo que Sporting Cristal no enfrentará a un rival relajado.

En ese sentido, Barcelona SC jugará con lo mejor que tiene pues no tiene ni lesionados ni suspendidos. Fidel Martínez asoma como la principal amenaza rimense. El extremo ecuatoriano fue letal en la ida con sus movilidad, desequilibrio, ataques al espacio y dos goles convertidos.

Sporting Cristal, por su parte, llega golpeado tras el 4-0 en la ida y su entrenador Manuel Barreto se encuentra más cuestionado que nunca por los hinchas rimenses.

Sporting Cristal es una familia, un sentimiento.



Demostremos que somos grandes y que la celeste jamás estará sola. 💪🏽🎽#FuerzaCristal #FuerzaGanadora pic.twitter.com/TzySP74TUz — Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 11, 2020

En el duelo del fin de semana, Sporting Cristal sacó provecho a las falencias de Cusco FC y goleaba 3-0 al final del primer tiempo, sin embargo, aquello no aplacó la ira de los fanáticos 'celestes' que redoblaron sus cánticos luego de la reacción rival, los dos goles encajados y la desesperación por la posibilidad de dejar escapar un triunfo.

Más allá de la tristeza por la situación deportiva, Barreto confía en la reacción de sus jugadores en busca de la épica. "Sabemos de la dificultad, de la jerarquía y el nivel del rival, pero nosotros lo vamos a intentar, porque eso es lo que corresponde", puntualizó.

🎞️ DT Fabián Bustos desde 🇵🇪

🗣️ "Obviamente #BSC tiene más chance que #SportingCristal porque hicimos un mejor partido en casa, si convertimos un gol rápido podemos definir la serie, sino el rival seguirá insistiendo en meterse en el juego"#LibertadoresBSC 🏆 | #VamosIdolo! pic.twitter.com/scg4zU70DX — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 12, 2020

Para este partido, la gran novedad será la vuelta de Emanuel Herrera al titularato. El goleador argentino dejó atrás una complicada lesión y volvió al gol ante Cusco FC.

Alineaciones probables del Barcelona SC vs Cristal

Barcelona SC: Burrai, Velasco, Aimar, Riveros, Pineida, Piñatares, Marques, Fidel Martínez, Díaz, Emmanuel Martínez, Alvez.

Sporting Cristal: Álvarez, Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Calcaterra, Cazulo, Távara, Sandoval, Herrera, Ortiz.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Barcelona?

Sporting Cristal vs. Barcelona se jugará a las 7.30 p.m. (hora de Lima, Perú)

¿A qué hora juega BSC vs Cristal?

Barcelona de Ecuador vs. Sporting Cristal se jugará a partir de las 7.30 p.m. (horario de Quito, Ecuador)

¿Cuándo juega Barcelona de Ecuador?

Barcelona juega hoy, jueves 13 de febrero, ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

¿Qué canal transmite partido Cristal vs. Barcelona?

La transmisión del partido de la Sporting Cristal vs. Barcelona no estará a cargo de la cadena FOX Sports. La señal irá a través de Facebook Watch.

Barcelona de Guayaquil

Barcelona Sporting Club, mayormente conocido como Barcelona, es un club deportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Guayaquil, fundado el 1 de mayo de 1925.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Barcelona SC?

El Estadio Nacional de Lima.

Estadio Nacional de Lima

