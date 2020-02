Técnico del Barcelona SC asegura que vienen a liquidar a Sporting Cristal: "Debemos cerrar la serie"

Sporting Cristal tiene una tarea casi imposible, la de remontar el 4-0 propinado la semana pasada por el Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. Sin embargo, el entrenador del cuadro rival, Fabián Bustos, aseguró que no pondrán nada fácil la situación para los celestes, pues no se confiarán por el resultado de la ida y buscarán ganar el encuentro.

Si bien de por sí, el remontar la situación ya es una proeza de inmensas proporciones, se dificultará más, si el equipo ecuatoriano viene a intentar anotar, pues como se sabe el cuadro cervecero también está en la necesidad de anotar en los primeros minutos y un descuido puede complicar las cosas.

"Barcelona debe hacer un buen partido desde el primer minuto, sin dejar a Sporting Cristal meterse en el encuentro ni tener posesiones largas, debemos ser agresivos y buscar un gol que nos acerque a la clasificación", señaló el estratega.

🎞️ DT Fabián Bustos desde 🇵🇪

🗣️ "Obviamente #BSC tiene más chance que #SportingCristal porque hicimos un mejor partido en casa, si convertimos un gol rápido podemos definir la serie, sino el rival seguirá insistiendo en meterse en el juego"#LibertadoresBSC 🏆 | #VamosIdolo! pic.twitter.com/scg4zU70DX — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 12, 2020

Sin embargo, sabe que no pueden lanzarse todo el tiempo al ataque, pues deben cuidar la portería para que no se les empiece a complicar el partido. "Jugaremos con seriedad y responsabilidad, el triunfalismo no existe para Barcelona, hicimos un buen partido en casa, pero debemos cerrar la serie, tal vez no con la misma intensidad porque debemos cuidarnos del rival", agregó Bustos.

Además, sabe que el partido tendrá rutas parecidas, pues los cerveceros buscarán el gol y como ya mencionó, ellos también intentarán cerrar el partido. "Será un partido con estilos de juego similares, Sporting Cristal es de proponer y salir jugando, no van a cambiar, pero nosotros también buscaremos el partido y un gol que nos acerque a la clasificación", finalizó.

Partido de vuelta entre Sporting Cristal y Barcelona

El partido de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Barcelona, se jugará el día de mañana, 12 de febrero. El cuadro celeste jugará un partido decisivo en el Estadio Nacional desde las 19:30 p.m.