Alianza Lima: FPF inició una investigación en contra de Pablo Bengoecha y Gustavo Zevallos

Deportivo Binacional se consagró como el campeón de la Liga 1 2019 al vencer en dos finales de infarto a Alianza Lima con un marcador global de 4-3. El cuadro dirigido en ese entonces por Roberto Mosquera logró la mayor parte de esta consagración en el encuentro jugado en Juliaca donde goleó 4-1.

Precisamente, luego de esta primer final, Pablo Bengoechea y Gustavo Zevallos, entrenador y gerente de Alianza Lima respectivamente, despotricaron contra el juez del encuentro quien expulsó a Anthony Rosell por un imprudente pisotón contra un jugador rival.

“El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Nos van a preparar para lo que viene. Tal vez se corta el internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”, expresó el entrenador uruguayo.

Y aunque pasaron casi dos meses de aquel episodio, la Federación Peruana de Fútbol parece no haber olvidado el mismo y según el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, podría sancionar a Pablo Bengoechea, Gustavo Zevallos y Renzo Gayoso tras abrir una investigación contra los tres mencionados.

"Se ha abierto una investigación de parte de la FPF a Pablo Bengoechea, Gustavo Zevallos y Renzo Gayoso tras las declaraciones que tuvieron en la final de ida ante Binacional en Juliaca. Habrá sanción para los tres", señalaron en dicho programa.

Por otro lado, Alianza Lima buscará su primera victoria en el Torneo Apertura este sábado cuando enfrente a Atlético Grau en Matute. Este cotejo servirá como plato de fondo para lo que será el Aniversario 119 del cuadro íntimo que buscaran celebrarlo a estadio lleno.