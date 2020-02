Cristal vence 2-1 a Barcelona, pero queda eliminado de la Copa Libertadores [RESUMEN]

Barcelona de Ecuador avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2020 pese a caer 2-1 con el peruano Sporting Cristal en partido de revancha de la segunda fase disputado este jueves en Lima.

Los goles del triunfo del cuadro celeste fueron anotados por Kevin Sandoval a los 80 minutos y Christopher Olivares a los 90+2.

Barcelona adelantó el marcador con tanto del delantero Fidel Martínez a los 68, en duelo jugado en el estadio Nacional de Lima. En la ida, Barcelona goleó 4-0 a Cristal en Guayaquil.

Barcelona enfrentará en la siguiente ronda, previa a la fase de grupos, al paraguayo Cerro Porteño, que venció 1-0 al peruano Universitario de Deportes el miércoles en Asunción

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Final del partido. Sporting Cristal vence 2-1 a Barcelona SC, pero queda eliminado de la Copa Libertadores 2020.

90+3' ¡GOOOOOOOOL! De penal Christopher Olivares para Sporting Cristal.

90+2' Tarjeta amarilla en el Barcelona para Darío Aimar.

90+2' Se lo pierde Olivares el gol pero le cometen penal y lo va a patear Olivares.

90+2' Tarjeta amarilla Darío Javier Aimar Álvarez

90+1' Tarjeta amarilla en el Barcelona para Éder Cetre.

90+1' 3 minutos más se jugarán en este partido, ya definido.

90' Abrumadora la superioridad de Barcelona SC. frente a Sporting Cristal.

88' Escasos minutos, las últimas jugadas del partido.

86' Substitución Leandro Emmanuel Martínez José Stalin Caicedo Porozo

85' Faltan pocos minutos y nada va a cambiar el hecho de que Barcelona va a clasificar a la siguiente fase de la CONMEBOL Libertadores 2020.

83' Substitución en Sporting Cristal, se retira Emanuel Herrera, ingresa al campo de juego Christopher Olivares.

82' Substitución Bruno Piñatares Prieto Éder Derik Cetre Castillo

80' ¡GOOOOOOOOOL! de Sporting Cristal Kevin Sandoval anota el empate

78' Cristal busca marcar su primer tanto.

76' Substitución Fidel Francisco Martínez Tenorio Byron David Castillo Segura

74' Substitución en el Sporting Cristal, se retira Cristian Ortiz, ingresa Ray Sandoval.

72' Burrai salva su arco pese a que la jugada estaba anulada.

71' La serie está cerrada a favor de Barcelona, no hay reacción del Cristal.

71' Barcelona 1 x 0 Sporting Cristal.

68' Gran asistencia Damián Díaz, en el gol de Barcelona.

68' ¡GOOOOOOOOOOL! de Fidel Martínez para Barcelona.

68' Busca ahora Barcelona para liquidar la serie de una buena vez.

65' Renato Solís salva el tiro de Díaz, y se salva el Cristal.

64' Despeja la defensa de Sporting Cristal y se salva el equipo celeste.

64' Tiro libre para Barcelona.

63' Es muy superior, por momentos, el equipo visitante de Barcelona.

61' Tiro libre a favor de Barcelona, que se pierde lejos y no genera peligro.

60' Domina en forma completa el balòn, el equipo ecuatoriano.

59' El partido esta empatado sin goles, y parece difìcil que esta situaciòn cambie.

56' Muy poco jugadas de gol, Sporting Cirstal parece resignado y Barcelona juega por compromiso.

55' Juega a voluntad el Barcelona, la serie está practicamente cerrada.

54' Barcelona espera, y juega con la necesidad del Cristal. Si bien Cristal ya sabe que la fase está prácticamente definida, no logra encontrar ni siquiera un gol, para por lo menos obtener una victoria.

51' Todo igual al primer tiempo, un defensa sólida de Barcelona y un Sporting Cristal que no logra quebrar esa defensa

46' Substitución en el equipo de Sporting Cristal, se retira Nilson Loyola, ingresa al campo de juego Junior Huerto.

45' Arranca el segundo tiempo del partido.

Un partido, por momentos muy lento y anodino. Un Sporting Cristal que amagó a salir a ser protagonista del juego, pero a los pocos minutos se fue desdibujando, y el Barcelona comenzó a tomar el control de las acciones del partido. Al punto tal que hubo un penal a favor del Barcelona SC, que el uruguayo Jonathan Alvez no supo transformar en gol, más allá del buen esfuerzo del arquero del Cristal Renato Solís. Barcelona fue más controló a voluntad las acciones del encuentro, tuvo una defensa muy sólida y bien parada, que terminó desanimando al equipo local, que si bien tuvo algunos intentos, no llegaron a consolidarse, y no pudo anotar el gol. El resultado del empate es favorable al equipo visitante, que con la ventaja obtenida la semana pasada, está a 45 minutos de clasificar a la siguiente fase de la CONMEBOL Libertadores 2020. No se van a dar muchos cambios en el juego en este segunto tiempo en comapración con lo que sucedió en el primer tiempo.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

45+2' Se termina el primer tiempo, con un empate que favorece al Barcelona SC.

45+1' Se jugaran 2 minutos más en este primer tiempo.

45' Muy bien parada y muy sólida la defensa del equipo ecuatoriano, evita que el equipo local llegue al arco.

43' El partido sigue empatado, y con este resultado clasifica Barcelona SC.

42' Hay mucha resignación y decepcion por la actuación de su equipo, por parte de los hinchas de Sporting Cristal

40' Es claro el control de los ecuatorianos, al punto tal que el arquero de Barcelona, Javier Burrai, ha aparecido muy poco.

39' Tiro libre para Sporting Cristal que despeja con eficiencia la defensa de Barcelona

36' Toca bien la pelota el Barcelona SC y se mueve con comodidad en el campo de juego.

35' Manjea los hilos del partido el equipo ecuatoriano. Si bien hace varios minutos que no se generan jugadas de peligro, Barcelona es más que su rival.

33' Cristal no muestra rebeldía y Barcelona controla el balón y el juego en estos momentos.

30' Se vuelve lento ahora el partido, Barcelona juega tranquilo y Sporting Cristal parace no reaccionar, y se muestra resignado en el partido.

30' No llega Sporting Cristal al arco defendio por Javier Burrai.

27' Es más Barcelona, y está más cerca de anotar un gol que su rival de este noche.

26' No puede salir de su propio campo el Cristal, comienza a dominar territorialmente el partido el Barcelona.

25' Empieza a controlar mejor el balón y el juego el equipo de Barcelona.

23' Llega mejor el Barcelona, genera más peligro, le falta mayor precisión a la hora de definir.

21' Hay falta y es tiro libre para Sporting Cristal.

19' Sigue buscando el Cristal, pero Barcelona utiliza bien el contragolpe, y genera peligro en el área de Sporting Cristal.

18' Tiro de esquina para Barcelona, que se pierde lejos, y no genera peligro en el área de Cristal.

16' El partido sigue empatado. Los equipos siguen buscando el primer gol del partido.

14' Cristal se salva. Jonathan Alvez erra el tiro penal para Barcelona y el partido sigue 0-0.

13' Penal a favor de Barcelona.

12' Marca y quita la defensa de Sporting Cristal, alejandro el peligro de su área.

10' Atento estaba el arquero Burrai y controla el tiro de Cristal. Sigue 0 x 0 el partido.

09' Contragolpe de Barcelona, pero despeja bien la defensa de Cristal.

08' Hay un tiro libre para Barcelona, la pelota se va a afuera tras una serie de rebotes y es tiro de esquina para Barcelona, que se pierde lejos.

07' El partido es abierto, y ambos equipos juegan al ataque.

05' Se viene ahora Barcelona contra el arco de Sporting Cristal.

03' Presiona Cristal, para buscar el gol lo más rápido posible.

03' Barcelona puso a todos sus titulares y no especula con el resultado obtenido en Guayaquil

02' Primeros minutos y sale con todo Sporting Cristal.

01' Juegan Sporting Cristal y Barcelona SC.

00' ¡Comienza el partido!

Alineaciones confirmadas Barcelona SC vs Sporting Cristal

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Williams Riveros, MArio Pineida, Gabriel Marques, Bruno Piñatares, Emmanuel Martínez, Damián Díaz, Fidel Martínez y Jonathan Álvez.

Entrenador: Fabián Bustos.

Sporting Cristal: Renato Solís, Johan Madrid, Gianfranco Cháve, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Kevin Sandaval, Christian Ortiz y Emanuel Herrera.

Entrenador: Manuel Barreto.

Barcelona SC vs Sporting Cristal

El Sporting Cristal, duramente golpeado tras una goleada que motivó las iras de sus seguidores contra el entrenador Manuel Barreto. Aunque su equipo venció el último fin de semana por 3-2 al Cusco, en un partido de la Liga 1 2020 de Perú. Barreto fue blanco de los insultos de los hinchas, que le pidieron que "se largue" sino gana el Barcelona de Ecuador.

Tras admitir que se siente "triste" por esta situación, el técnico del Sporting Cristal aseguró que mantiene la expectativa de que sus jugadores lleguen en buena forma para buscar una remontada frente al Barcelona que sería histórica.

"Sabemos de la dificultad, de la jerarquía y el nivel del rival (Barcelona SC), pero nosotros lo vamos a intentar porque eso es lo que corresponde", concluyó.

Sporting Cristal contra Barcelona

El Barcelona ecuatoriano saldrá este jueves a sellar su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores frente a un Sporting Cristal peruano que buscará una remontada épica tras haber caído por 4-0 en el partido de ida.

El contundente marcador conseguido por el equipo Torero en el primer partido de la serie le otorga todas las ventajas y la tranquilidad de poder manejar el resultado en el Estadio Nacional de Lima.

Sin embargo, el entrenador del Barcelona, Fabián Bustos, remarca que "no se confiará por la ventaja" lograda en Guayaquil, por lo cual adelantó la llegada de su equipo a Perú y se ha entrenado desde el lunes en el estadio del Alianza Lima.

"Somos un equipo intenso, con más ritmo y si nos dan espacios los aprovecharemos", sostuvo antes de enfatizar que "la serie no está liquidada" porque tienen que ratificar su excelente presentación de la ida ante Sporting Cristal con un buen juego en Lima.

Formaciones probables Sporting Cristal vs Barcelona SC

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Kevin Sandoval, Johan Madrid, Omar Merlo, Geanfranco Chávez, Nilson Loyola; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz; Washington Corozo y Emanuel Herrera.

Entrenador: Manuel Barreto.

Barcelona: Javier Burrai; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Gabriel Marques, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez; Damián Díaz y Jonathan Alvez.

Entrenador: Fabián Bustos.

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Barcelona SC?

Sporting Cristal vs Barcelona SC EN VIVO se enfrentan este jueves 13 de febrero en el coloso del José Díaz a las 7.30 p.m. / hora peruana.

Perú: 7.30 p.m.

México 6:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Bolivia 7:30 p.m.

Venezuela 7:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Barcelona SC?

El Estadio Nacional de Lima.

Estadio Nacional de Lima

Mapa.

