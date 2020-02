Cristal vs Barcelona SC: Renato Solís atajó penal de Jonathan Álvez en la Libertadores [VIDEO]

La confianza que recibió Renato Solís para ponerse bajo los tres postes de Sporting Cristal es equilibrada con su actuación hasta ahora, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. El portero atajó un penal que ejecutó Jonathan Álvez en el inicio del partido.

El panorama todavía es sombrío para Sporting Cristal, aunque algo queda en cuanto a los detalles positivos que pueda encontrar en su participación internacional en la temporada 2020. El joven portero Renato Solís ha sorprendido de forma grata con su gran reacción en un penal.

Sobre los 13 minutos de juego, Jorge Cazulo cometió una falta dentro del área contra Mario Pineida, lateral izquierdo que se había proyectado de gran forma en busca del primer gol. El aguerrido volante metió el pie derecho, pero terminó cruzando y tumbando a su rival.

El árbitro no dudó un instante en marcar penal, a pesar de los reclamos de los jugadores de Sporting Cristal. La presión existía para el delantero Jonathan Álvez, pues podría anotar y ya dar por cerrada la llave rumbo a la tercera fase. No obstante, su eficacia no pudo con Renato Solís.

Recordemos que el mismo Jonathan Álvez anotó desde la pena máxima en el primer partido, que se disputó en Ecuador. Esa vez, frente a Patricio Álvarez, si logró inflar las redes con un potente remate al poste izquierdo. Ahora, en el Estadio Nacional, buscó el otro poste.

El portero Renato Solís, sobrio, no decidió jugarse al mismo poste del reciente remate, sino que fue con todo a la derecha, dirección acertada para terminar de evitar el gol en contra. Sporting Cristal todavía tiene esperanzas de igualar la llave ante un duro Barcelona SC.