Hinchas del Barcelona asaltaron bus en la previa del encuentro ante Sporting Cristal [VIDEO]

En la previa del Sporting Cristal vs Barcelona de Guayaquil, válido por la fase dos de la Copa Libertadores, un grupo de hinchas ecuatorianos asaltaron a los pasajeros de un bus de transporte público. El lamentable hecho ocurrió en el distrito de Comas.

Según comentaron los testigos, los fanáticos subieron a la unidad de transportes, que se encontraba con mucha gente, y con cuchillos amenazaron a los pasajeros. Todo esto ocurrió a horas del duelo que se disputó en el Estadio Nacional.

"Se llenó el carro, uno de ellos me preguntó cómo llegar a Ecuador. No me di cuenta que en el fondo (del carro) estaban robando. En Pro había un patrullero", indicó el chófer del vehículo.

La policía intervino rápidamente, se enfrentó con los hinchas ecuatorianos. Según los reportes, capturaron a 25 ciudadanos ecuatorianos. Ellos fueron conducidos hasta la comisaría de Santa Luzmila donde fueron identificados.

Las palabras de Manuel Barreto tras la eliminación de la Copa Liberatdores

"Hoy (ayer) hemos competido nuevamente a nuestro nivel. Hemos podido ganarle a un gran equipo, uno de mucho nivel. Felicito a los chicos, han demostrado hombría y valentía, en los últimos días han jugado 3 partidos y nunca dejaron de competir", destacó el entrenador de Sporting Cristal, Manuel Barreto, en conferencia de prensa.

Próximo partido de Sporting Cristal

El club rimense volverá a la acción el próximo domingo 16 cuando le toque visitar a Melgar en Arequipa. El equipo de Carlos Bustos viene de ganar por 4-2 a Binacional y provocar la salida de César Vigevani.