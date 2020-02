Christofer Gonzáles sobre la eliminación de la Copa Libertadores: "Lástima que no se pudo dar"

Sporting Cristal logró imponerse de local ante Barcelona SC por 2-1, pero finalmente no le terminó alcanzando para acceder a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2020. En el global, el cuadro bajopontino perdió por 5-2 ante los ecuatorianos.

Los dirigidos por Manuel Barreto se repusieron a un duro golpe asentado por los pupilos de Fabian Bustos: se adelantaron en el marcador con gol de Fidel Martínez. No obstante, con anotaciones de Kevin Sandoval y Christopher Olivares, los celestes lograron recuperarse.

Uno de los principales ausentes, Christofer Gonzáles, se manifestó acerca del hecho y lamentó la pronta eliminación de Sporting Cristal. Indicó que le costó haber estado lesionado y no poder ayudar a sus compañeros en el certamen internacional.

"Me siento mucho mejor, ha sido muy difícil estar fuera estas semanas, más por las cosas importantes que jugaba el equipo. Lástima que no se pudo dar, ahora ya me siento mejor y espero volver pronto", afirmó 'Canchita' a Ovación.

"Cuesta mucho estar fuera ya que uno se prepara para esto, para competir. Justo teníamos la Copa y lástima que no se me pudo dar. Me queda mirar para adelante, tratar de volver lo más pronto posible pensando en el torneo local", agregó.

Copa Libertadores 2020 | Christofer Gonzáles quiere llegar a la selección

Finalmente, 'Canchita' reveló que quiere estar al 100% para ser uno de los convocados por Ricardo Gareca para afrontar el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El volante de Sporting Cristal disputó la Copa América 2019 con la 'Bicolor'.

"Es mi objetivo personal cada año, el mostrarme en la Selección. Estoy casi recuperado y espero volver en un par de días", detalló Gonzáles, quien podría ingresar en la etapa complementaria ante FBC Melgar por la jornada 3 del Torneo Apertura 2020.