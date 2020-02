Independiente DIM vs Atlético Tucumán EN VIVO por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Independiente de Medellín vs Atlético Tucumán EN VIVO por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2020. El cotejo está pactado para este martes 18 de febrero a las 7:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Atanasio Girardot: será transmitido por FOX Sports.

Los colombianos llegan algo 'sentidos' para este choque. Acumulan dos derrotas consecutivas y ello podría ser un factor determinante: cayeron 2-0 ante Deportivo Táchira (en el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores) y el mismo resultado ocurrió ante América de Cali por la jornada 5 de la Primera A.

El estratega Aldo Bobadilla seguirá priorizando la fortaleza defensiva que le entrega Andrés Cadavid. El zaguero, que en un determinado momento interesó a Alianza Lima en 2019, es el bastión de dicha zona y espera seguir manteniendo el nivel junto a Jesús Murillo.

Eso sí, el problema se sitúa en la zona medular. El mediocampista argentino Andrés Arregui bajó seriamente su nivel e incluso fue expulsado en el duelo ante América de Cali. Bobadilla podrá usarlo en la Copa Libertadores, ya que la sanción pesa sobre el torneo local, pero será una apuesta. ¿Correrá el riesgo?

Atlético Tucumán llega en las mismas condiciones. Suma tres derrotas en los últimos cinco partidos: 2-0 ante Strongest (Copa Libertadores), 2-0 ante Boca Juniors y 2-0 ante Argentinos Juniors (Superliga Argentina). Un duro momento para los pupilos de Ricardo Zielinski.

Intentarán rescatar un resultado importante de visita en tierras 'cafeteras' y cerrarlo de local el próximo martes 25 de febrero. Es una deuda pendiente para el elenco argentino ya que, en lo que va del año, no ha podido cantar victoria fuera de sus dominios.

#ConmebolLibertadores



¡Nos vamos a Colombia! ✈️🇨🇴



📋 Estos son los 22 futbolistas designados por Ricardo Zielinski para el partido de este martes, en Medellín.



🕜 La delegación partirá a las 18:30 en vuelo charter, desde el aeropuerto Benjamín Matienzo.#VamosDecano 💪💙 pic.twitter.com/NnJmqrZfeq — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) February 16, 2020

Independiente DIM vs Atlético Tucumán Probables alineaciones

Independiente DIM: Mosquera; Mena, Murillo, Cadavid, Gómez; Angulo, Arregui, Reina, Ricaurte, Balanta y Caicedo.

DT: Aldo Bobadilla.

Atlético Tucumán: Luchetti; Acosta, Ortiz, Cabral, Fernández; Erbes, Rojas, Melano, Heredia; Díaz y Toledo.

DT: Ricardo Zielinski.

