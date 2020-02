Rolando Blackburn, ex Cristal, se quebró en vivo al hablar del penal que falló en Copa Libertadores [VIDEO]

El delantero Rolando Blackburn vive un momento de tensión tras el penal errado en la Copa Libertadores 2020, que fue determinante para la eliminación de The Strongest. Días después, el ex jugador de Sporting Cristal vivió un momento emotivo luego de que estuvo presente en una entrevista.



En el programa boliviano Deporte Total, Blackburn confesó vivir un momento difícil luego de la eliminación de The Strongest, ello a raíz de las críticas que recibió, especialmente por el dolor que vive su familia.

Luego de ello, el delantero miró hacia el suelo y no pudo evitar quebrarse al recordar el duro momento que vivió.

"Lo que más me duele es el tema de la familia. Lo sufrió bastante. Es lo que más me toca. Lo otro yo siempre soy un guerrero y siempre me he levantado en circunstancias difíciles en el fútbol. Solo el tema de la familia...", aseguró tras soltar unas lágrimas.



“No tengo palabras con el grupo, mis compañeros, desde ese día hasta ahora,, me han estado apoyando. El ‘Profe’, ni hablar. Estoy agradecido con los compañeros y con el cuerpo técnico porque he sentido su apoyo”, agregó.

¿Cómo fue la eliminación de The Strongest en Copa Libertadores?



El miércoles, Rolando Blackburn tuvo una terrible definiicón de penal durante la tanda entre The Strongest y Atlético Tucumán. Los bolivianos podían anotar el 5-4 definitivo, pero falló y la serie continuó hasta que los argentinos acabaron 6-5 en la Copa Libertadores 2020.