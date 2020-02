Barcelona SC vs Cerro Porteño [ FOX SPORTS EN VIVO] por la fase 3 de la Libertadores

FOX Sports EN VIVO Barcelona SC vs. Cerro Porteño ONLINE | Este miércoles 19 de febrero se juega la tercera fase de la Copa Libertadores. Este duelo está pactado para las 19:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) en el estadio Monumental Isidro Romero de Guayaquil y será transmitido EN DIRECTO por Facebook Watch. Podrás seguir todo el fútbol en vivo, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

Barcelona SC no está a un paso de conseguir la clasificación. El cuadro de Guayaquil viene de eliminar en la fase 1 a Progreso y en la fase 2 a Sporting Cristal. En ambos encuentros, el cuadro ecuatoriano demostró su poderío ofensivo.

Sin embargo, los 'Toreros' no tuvieron un buen inicio en la Liga Pro. Empataron sin goles con Técnico Universitario. En aquel duelo, el Barcelona no jugó con su equipo titular. El entrenador Fabián Bustos decidió guardar a sus principales jugadores.

Pese al resultado, el estratega se mostró tranquilo por el rendimiento de sus dirigidos. "Vamos creando una identidad de juego, que a mí me gusta", expresó el estratega ecuatoriano.

Las buenas noticias para Barcelona no cesan. Michael Arroyo llegó a un acuerdo con el cuadro de Guayaquil. El experimentado futbolista viene entrenando con el equipo y se encuentra listo para ser tomado en cuenta por Bustos.

Por su parte, Cerro Porteño logró su pase hasta esta ronda tras eliminar a Universitario de Deportes en la fase dos. Ante los cremas, el equipo de Francisco Arce demostró ser un equipo intenso pero impreciso en los últimos metros del campo de juego.

Ambos equipos luchan para conseguir la clasificación al grupo A donde se encuentra Flamengo, Independiente del Valle de Ecuador y Junior de Barranquilla. "El partido será parejo. Va a estar muy buena la serie. Será una eliminatoria pareja", expresó el DT de Cerro Porteño.

Para este duelo, el cuadro cerrista no podrá contar con Julio Dos Sanntos, Claudio Aquino, Freddy Vera, Marcos Acosta y Alan Rodríguez, jugadores que vienen atravesando molestias físicas.

Barcelona vs. Cerro Porteño EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Burrai; Velasco, Aimar, Riveros, Pineida; Piñatares, Márquez, Martínez, Martínez; Díaz y Alvez.

Cerro Porteño: Muñoz; Cáceres, Cáceres, Patiño, Arzamendia; Villasanti, Aguilar, Cardozo, Carrizo; Ruiz y Haedo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cerro Porteño?

Perú: 7.30 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Cerro Porteño EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

¿Dónde ver Facebook Watch Barcelona vs. Cerro Porteño en la computadora?

¿Dónde juegan Barcelona vs. Cerro Porteño?

El Monumental Isidro Romero de Guayaquil