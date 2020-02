► Vía FOX Sports EN VIVO, Barcelona vs Cerro: minuto a minuto 1-0 Copa Libertadores

Ver FOX Sports EN VIVO Barcelona SC vs Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 19 de febrero (7.30 p.m. hora de Quito, Ecuador) por la Copa Libertadores 2020. El Ciclón, de Paraguay, por la revancha de la semifinal que le ganó los ecuatorianos en 1998 y por el millonario premio que entregará la actual Copa Libertadores para el que gane la tercera fase de repesca y acceda al Grupo A del torneo continental. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

MINUTO x MINUTO | Barcelona SC vs Cerro Porteño vía FOX Sports

Sigue todas las incidencias del partido entre Barcelona y Cerro Porteño.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

50' Centro de Díaz, el balón es rechazado al tiro de esquina

49' Amarilla para Ruiz. Dura falta en contra de Díaz

48' Barcelona va con todo al arco rival

47' Se salvó Cerro Porteño

46' ¡NOOO, ESTABAS SOLO! Martínez se pierde el 2-0

46' Patiño tirado en el área de Cerro.El árbitro dice que no pasa nada

45' Centro que va a las manos de Cerro

CUATRO MINUTOS MÁS

44' Dura falta para Haedo y tarjeta amarilla para Aimar

44' Tiro libre para Cerro.

43' Amarilla para Piñatares

42' Pineida va con el balón, pero sin éxito

41' Falta para Barcelona

41' Raúl Cáceres manda un centro y los defensores de Barcelona rechazan el balón

39' Carrizo manda un pase para Haedo, el balón se va al lateral

39' Un lujo de Martínez, pero pierde el balón

38' Saque de arco para Barcelona

38' Carrizo centro y se salva Barcelona

37' Tiro de esquina para Cerro Porteño

37 Toca Raúl Cáceres el balón

36' Falta en ataque de Cerro. Salida para Barcelona

36' Diaz intenta gol olímpico, el balón a manos de portero

36' Tiro de equina para Barcelona

33' Falta a favor de Alvez

33' Cerro tiene el balón

31' Villasanti es derribado, falta en ataque

30' Tiro de Ruiz y el balón es desviado

30' Saque de banda para Cerro Porteño

29' Aimar rechaza el balón desde el fondo

29' Cerro tiene el esférico.

28' Recupera el balón y Barcelona va con todo al ataque

28' Villasanti tiene el esférico

27' Raúl Cáceres lateral para Barcelona

27' Balón para Muñoz. Salida de Cerro

26' Carrizo un pase filtrado, Martínez recepciona el balón, dispara de zurda y el portero salva su portería.

26' Ruiz tiene el balón, intenta girar y el balón se va al lateral

- Martínez anota un golazo de tiro libre

GOOOOL DE BARCELONAAA

23' Díaz va ejecutar la falta

23' Tiro libre peligroso para Barcelona

22' Los locales tocan el balón y el árbitro cobra falta en ataque

22' Falta para Barcelona

22' Cerro intenta salir jugado, casi pierden el balón

22' Muñoz salva el tiro de esquina

21' Mandan un centro al área visitante, los defensores rechazan

20' Carrizo manda un pase que sale desviado, saque de banda para Barcelona

20' Sigue el encuentro. Cerro toca el balón por todos los sectores del campo de juego

17' Partido detenido por atención médica a Armorebieta

16' Cáceres tiene el esférico, Ruiz intenta pasa la defensa local y pierde el balón

16' Aimar un pelotazo y el balón a manos del portero Muñoz

16' Riveros saca a su equipo con un pelotazo

15' Cerro recupera y el juego se vuelve impreciso

15' Falta a favor de Barcelona

14' Saca Muñoz, el balón lo recupera Barcelona

14' Alvez cabecea y el balón pasa cerca del área

13' Tiro de esquina para Barcelona de Ecuador

10' Cambio para Cerro: Armorebieta ingresa al campo de juego por Cáceres

9' Cáceres lesionado

8' Falta para Barcelona, Marcos Cáceres en el gramado de juego, lastimado

7' Pierden el balón, Barceloa es quien controla el esférico

7' Saca Muñoz buscando a Carrizo. Lateral para Cerro

6' Díaz manda un centro y pega en Riveros. Saque de arco para Cerro

6' Velaco manda un pelotazo buscando a Alvez, tiro de esquina

5' Falta contra Riveros

4' Cardozo pierde el balón, lateral para Barcelona

3' Villasanti tiene el balón

3' Carrizo recupera el balón

3' Díaz tiene el balón y lo toca con su compañero

2' Velascp encontró el balón en el área, pero no puede definir

2' Sale Aimar a toda velocidad

2' Carrizo manda un centro al área y Riveros lo rechaza

1' Falta para Cerro Porteño

1' Pelota por la derecha para el Topo Cáceres

1' ¡Comenzó el partido entre Cerro Porteño y Barcelona SC!

Formaciones confirmadas Barcelona SC vs Cerro Porteño

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Williams, Mario Pinero, Gabriel Marques, Bruno Piñatara, Emmanuel Martínez, Damián Díaz, Fidel Martínez y Jonatan Álvez.

Entrenador: Fabián Buston.

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Patiño, Santiago Arzamendia, Ángel Cardozo, Víctor Cáceres, Mathias Villasanti,Federico Carrizo, Óscar Tuiz y Nelson Haedo

Entrenador: "Chiqui" Arce

Barcelona SC vs Cerro Porteño EN VIVO

Como se recuerda, el Barcelona pasó a la final del 98, triunfó por 1-0 de local, perdió por 2-1 en Asunción y la definición por penaltis fue por 4-3.

Tres millones de dólares recibirá el ganador de la llave por los juegos del grupo A ante Flamengo de Brasil, campeón de Copa Libertadores 2019, el ecuatoriano Independiente del Valle, campeón de la reciente Sudamericana, y Júnior de Colombia, finalista del torneo en 2018.

Barcelona comenzó la actual disputa desde la primera fase de repesca contra el Uruguayo Progreso, al que dejó en el camino con triunfos por 2-0 en Montevideo y por 3-1 en Guayaquil.

También eliminó, por la segunda fase, al Sporting Cristal, de Perú, con goleada por 4-0 en Guayaquil y derrota por 2-1 en Lima.

Barcelona SC vs Cerro Porteño

El Cerro Porteño de Francisco "Chiqui" Arce se deshizo en la segunda fase del peruano Universitario de Deportes, tras el empate por 1-1 en Lima y la victoria por 1-0 en Asunción.

A pesar de las bajas y el buen momento del rival, Arce llegó a Ecuador con optimismo y haciendo gala de conocer al rival.

Cerro Porteño echará de menos a los centrocampistas Julio Dos Santos, por un cuadro febril y molestias digestivas, y Claudio Aquino, que salió con molestias físicas en la reciente fecha de la Liga paraguaya, además de los volantes Alan Rodríguez, Fredy Vera y el defensa Marcos Acosta, afectados por el dengue.

Por su parte, el técnico argentino Fabián "Toro" Bustos aseguró que "este será un partido mucho más difícil por el nivel del rival".

A diferencia del visitante, Barcelona dispondrá de todas sus figuras, que tuvieron descanso en la reciente fecha en Ecuador.

Formaciones Barcelona vs Cerro Porteño

Barcelona: Burrai; Velasco, Aimar, Riveros, Pineida; Piñatares, Márquez, Martínez, Martínez; Díaz y Alvez.

Cerro Porteño: Muñoz; Cáceres, Cáceres, Patiño, Arzamendia; Villasanti, Aguilar, Cardozo, Carrizo; Ruiz y Haedo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cerro Porteño?

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Barcelona vs Cerro Porteño?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Egipto: beIN Sports HD 3

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

¿Dónde ver Facebook Watch Barcelona vs. Cerro Porteño en la computadora?

1) Ingresar a www.facebook.com

2) Buscar y hacer clic en el ícono "Watch", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, o ingresar directamente a www.facebook.com/watch

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores.

Facebook Watch Barcelona vs. Cerro Porteño

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

5) Aclaración: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Cerro Porteño?

El Monumental Isidro Romero de Guayaquil

Movistar Play

Partido de Sporting Cristal y Barcelona SC solo está disponible por Facebook Watch y FOX Play.

Aplicaciones para ver Facebook Watch Barcelona SC vs Cerro Porteño

En cualquier dispositivo móvil, incluidas las tablets, en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.

En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.

¿Dónde ver Facebook Watch Barcelona vs Cerro Porteño en la computadora?

1) Ingresar a www.facebook.com

2) Buscar y hacer clic en el ícono "Watch", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, o ingresar directamente a www.facebook.com/watch

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores.

Facebook Watch Barcelona vs Cerro Porteño

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

5) Aclaración: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.

