DIM ganó 4-2 a Tucumán y jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores

Ver FOX Sports EN VIVO Atlético Tucumán vs Medellín ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | HOY se enfrentan a las 7:30 p. m. (hora peruana) vía FOX Sports por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El partido está fijado a desarrollarse en el Estadio Monumental Presidente José Fierro.

MINUTO X MINUTO | Atlético Tucumán vs Medellín EN VIVO Fase 3 Copa Libertadores

Sigue las incidencias del partido entre Atlético Tucumán e Independiente de Medellín.

¡FINAL! ¡GANÓ Y AVANZÓ DIM!

Minuto a minuto.

2-4. Gol del DIM. Arregui le revienta al arco a Lucchetti y le da la clasificación a la fase de grupos.

2-3. Gol de Tucumán. Fabián Monzón le pega fuerte al medio y vence a Mosquera que va hacia su izquierda.

1-3. Gol del DIM. Leonardo Castro define colocado al palo izquierdo, Lucchetti no llega.

1-2. Gol de Tucumán. Aguirre fusila a Mosquera, el zurdo cruza su disparo mientras el arquero va al otro lado.

0-2. Gol del DIM. Cadavid define colocado al segundo palo, Lucchetti reacciona tarde y no alcanza a desviar.

0-1. Atajó Mosquera. Lotti apuesta por el palo derecho, pero el arquero del DIM adivina y le niega el primer gol local.

0-1. Gol del DIM. Ricaurte la cruza y vence a un Lucchetti que adivina, pero no llega.

0-0. La falló Díaz. El atacante de Tucumán dispara fuerte, el balón choca en el travesaño y se va afuera.

-Lucchetti gana el sorteo y empieza Atlético Tucumán.

¡FINAL DEL PARTIDO! ¡HABRÁN PENALES!

90' Cinco minutos de adición.

88' Cambio en DIM: entra Díaz, sale Caicedo.

86' ¡Se la pierde Tucumán! Toledo se la pierde debajo del arco.

83' ¡Intento de Tucumán! Tiro libre de Monzón que se va desviado del arco de Mosquera.

79' Cambio en Tucumán: entra Lotti, sale Melano.

74' DIM encima a Atlético Tucumán, que apenas puede respirar. La visita se acerca al gol del empate.

68' Cambio en Atlético Tucumán: entra Leandro Díaz, sale Heredia.

66' Cambio en DIM: entra Leonardo Castro, sale Mosquera.

64' ¡Se salva Tucumán! Gran jugada del DIM, define Mosquera y el balón le choca a Caicedo cuando tenía destino de arco.

61' Cambio en Tucumán: entra Nicolás Aguirre, sale Carrera.

58' Amarilla para Cadavid (DIM) por reclamar.

57' Amarilla para Marcelo Ortiz (Tucumán) por falta contra un rival.

55' Magnífica jugada de Erbes para generar un ataque de Tucumán. El volante supera a un rival con un globito, pero luego sus compañeros no coordinan y acaban en offside.

50' ¡Gol anulado a Tucumán! Toledo define de taco en el área, pero estaba un paso adelantado.

47' ¡UFFFFFF! Angulo se anima desde media distancia, su remate coge curva, pero finalmente se va apenas desviado del arco de Lucchetti.

46' Cambio en DIM: entra Javier Reina, sale Michael Balanta.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+2' Amarilla para Caicedo (DIM) por una patada contra Ortiz en el césped.

45' Tres minutos de adición.

42' Amarilla para Cabral (Tucumán) por interceptar un pase con la mano.

40' Balón largo para Toledo, el delantero se deja caer ante la marca rival, pero el árbitro no compra.

32' Amarilla para Carrerado (Tucumán) por detener con falta a Mosquera.

27' Dura falta de Carrera contra Arregui en una disputa aérea. El árbitro le perdona la amarilla al de Tucumán.

24' Amarilla para Delgado (DIM) por un brazo alto contra Heredia en una disputa aérea.

-Con este resultado, hay penales. En la ida el DIM ganó 1-0 con gol de Andrés Ricaurte.

20' De un pelotazo al área llega el primero de Tucumán. Pivoteo de Toledo y el esférico le queda perfecto a Leonardo Heredia que fusila al arquero rival con una magnífica volea.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!

17' ¡Salvador Lucchetti! Balón largo para Caicedo, pero el arquero de Tucumán sale bien y rechaza ante que su rival pueda definir.

16' Tucumán vuelca su ataque por derecha, con un Ortiz muy participativo y llegando hasta la línea de fondo, pero no está ejecutando bien.

14' ¡UFFFFFFF! Córner muy cerrado de Monzón que casi acaba en gol olímpico de no ser por la rápida reacción de Mosquera.

13' Tucumán abre el campo por derecha, Ortiz llega hasta la línea de fondo, pero su centro lo desvía un rival al córner.

12' Heredia recibe a la espalda de los medios rivales, pero fracasa en su intento de superar a base de gambetas.

10' Partido interrumpido unos minutos para atender a Cadavid, lastimado por el intento de chilena de Toledo.

8' Tiro libre muy peligroso de Monzón, el balón se desvía, Toledo define de chilena, pero la jugada es muy peligroso y finalmente impacta a un rival.

7' Mano grosera de Gómez para cortar una jugada y ¡amarilla! para el de DIM.

5' Mosquera se junta con Caicedo, el primero ingresa al área, pero se deja caer ante el mínimo contacto con Ortiz, pero el árbitro no compra.

4' Ricaurte recibe una falta en el mediocampo.

1' Arranca el partido en el Estadio José Fierro.

-El partido entre Tucumán y DIM arranca desde las 9:30 p.m. (hora argentina) y 7:30 p.m. (hora colombiana).

Alineaciones del Atlético Tucumán vs Medellín

Atlético Tucumán: Lucchetti; M. Ortiz, G. Ortiz, Cabral, Monzón; Heredia, Erbes, Acosta, Carrera; Melano, Toledo.

Medellín: Mosquera, Delgado, Gómez, Murillo, Cadavid, Arregui, Angulo, Ricaurte, Balanta, Mosquera, Caicedo.

Atlético Tucumán vs Independiente de Medellín

Los dirigidos por Ricardo Zielinski llegan con empate con sabor victoria. Y es que sobre el final lograron rescatar un punto ante Lanús por la Superliga Argentina. El gol del defensor suizo Gissi en el último suspiro del cotejo ante los granates generó un ambiente totalmente distinto para recibir a los colombianos.

Aunque todavía hay demasiadas dudas respecto al desarrollo del juego. Zielinski confía en que la clasificación a zona de grupos en la Copa Libertadores 2020 podría permitirles distender las tensiones. Deberán de vencer por una diferencia de 2-0 para optar por la clasificación directa.

El gol en solitario de Andrés Ricaurte (16') en el partido de ida permite a los pupilos de Aldo Bobadilla confiar en la clasificación. El estratega paraguayo planteará líneas defensivas con la intención de mantener el cero en su portería y proponer contragolpes letales.

Su actuación en el torneo colombiano es irregular. Marcha décimo cuarto con 7 unidades en 6 jornadas disputadas. El acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 podría cambiar el rumbo de su destino. Veremos.

Atlético Tucumán vs Independiente Medellín EN VIVO probables alineaciones

Atlético Tucumán: Lucchetti; Ortiz, Gissi, Ortiz, Toledo; Erbes, Acosta, Rojas, Carrera, Melano y J. Toledo.

DT: R. Zielinski.

DIM: Mosquera; Delgado, Murillo, Cadavid, Gómez; Angulo, Arregui, Reina, Ricaurte, Balanta y Caicedo.

DT: A. Bobadilla.

¿En qué canales ver el Atlético Tucumán vs Independiente Medellín EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports Cono Sur

Bolivia: FOX Sports Cono Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Egipto: beIN Sports HD 3

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Sports Cono Sur, FOX Play Sur

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs Independiente Medellín EN VIVO por la Copa Libertadores

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Atlético Tucumán vs Independiente Medellín EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Atlético Tucumán vs Independiente Medellín, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Atlético Tucumán vs Independiente Medellín | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Ver TV FOX Sports EN VIVO por INTERNET

Partido entre Atlético Tucumán vs Independiente Medellín.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Atlético Tucumán vs Independiente Medellín | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

FOX EN VIVO

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Tarjeta roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Hora del partido de Atlético Tucumán

7.30 p.m. hora de Lima, Perú.

¿A qué hora juega Atlético de Tucumán hoy?

9.30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Apurogol

Todos los goles de la Copa.

¿Cuándo juega Atlético Tucumán por la Copa Libertadores?

Este martes 25 de febrero.

Liga Betplay

Independiente de Medellín juega hoy ante Atlético Tucumán.

A puro gol Atlético Tucumán

Representante argentino en la Copa Libertadores.

Apurogol Atlético Tucumán

Copa Libertadores.

Televisión Libre

Programa deportivo de Argentina.

Fútbol Libre Copa Libertadores

Partido entre Atlético Tucumán e Independiente de Medellín

Ver TV FOX Sports EN VIVO por INTERNET

