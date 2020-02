Internacional vs Tolima [Fox Sports EN VIVO] Alineaciones, hora y canal por la Copa Libertadores

Internacional vs Tolima EN VIVO vía Fox Sports | este miércoles 26 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de la tercera ronda eliminatorias de la Copa Libertadores en el Beira Rio. El encuentro también será transmitido por Fox Play y beIN Sports, además, podrás seguir todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El ecuatoriano Guillermo Guerrero será el árbitro del partido. El Inter de Porto Alegre sigue armándose de la mano de Eduardo Coudet, su nuevo entrenador, aunque deja dudas por el nivel actual que tienen. Los ‘colorados’ necesitan de una victoria para avanzar, ya que un nuevo 0-0 estira la definición y un empate con goles los dejará afuera del certamen.

A pesar de tener a Paolo Guerrero en el ataque, el Internacional atraviesa por un déficit de goles a favor, sumando dos partidos seguidos sin poder celebrar. No obstante, hay detalle que deja tranquilos a los hinchas, y es que un similar resultado se dio ante la U. de Chile en la segunda fase, logrando el triunfo en casa por un 2-0 cómodo.

Gabriel Boschilia y Marcos Guilherme anotaron aquel día, convirtiéndose en el principal peligro para la defensa del Deportes Tolima. El equipo colombiano ha sido protagonista de su liga en el último tiempo y llegaron a esta ronda al eliminar a Macará de Ecuador, rival al que vencieron por 1-0, tanto en la ida como en la vuelta.

El joven de 19 años, Leandro Campaz, se llevó todos los elogios, al ser autor de aquellos dos goles. Su gran pegada de larga distancia será un arma de peligro en la visita a Internacional y seguro que el objetivo es encontrar un gol que complique las pretensiones del rival. Anotar como visitante suele ser determinante en estos duelos.



Internacional vs Tolima EN VIVO Posibles alineaciones

XI Tolima: Montero; Castrillón, Quiñones, Moya, Banguero; Robles, Gordillo; Albornoz, Campaz, Estupiñan y Rodríguez.

XI Internacional: Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta, Moises; Musto, Edenilson, Rodrigo, Patrick; D' Alessandro y Paolo Guerrero.

¿Qué canal transmite Internacional vs Tolima EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alemania: sportdigital, DAZN

Internacional: Bet365

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

¿A qué hora juegan Internacional vs Tolima EN VIVO por la Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Internacional vs Tolima EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Internacional vs Tolima, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.