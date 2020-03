Copa Libertadores: Mariano Closs, Quique Wolff, Miguel Simón y Diego Latorre se unen en transmisiones

La Copa Libertadores es el certamen más grande a nivel de clubes en Sudamérica, que desata pasiones en cada uno de los rincones en esta parte del mundo, y hasta el extranjero. Para la temporada 2020, se produjo la unificación de señales entre ESPN y Fox Sports.

Esta última ha sido conocida por llevar a las pantallas el certamen, pero luego de que sus derechos, en general los de Fox, fueran adquiridos por Disney, se venían planificando cambios. Así, las conocidas señales en América transmitirán desde esta semana la Libertadores.

No solo compartirán la transmisión de los partidos, sino que también se realizará una esperada combinación de las caras más representativas que las marcas tienen. Se trata de Mariano Closs, Quique Wolff, Miguel Simón y Diego Latorre, voces conocidas a nivel internacional.

Era común escuchar a la dupla Mariano Closs y Diego Latorre en duelos de la Copa Libertadores, mientras que Miguel Simón y Quique Wolff se caracterizan por los juegos internacionales de LaLiga, Premier o Champions League. La experiencia de todos ellos ahora emocionarán en un solo producto.

La cadena ESPN ha ido revelando las parejas para la primera semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde destaca la combinación de ellos, lo que genera gran expectativa. Así han quedado determinados los dúos hasta ahora:

- Defensa y Justicia vs Santos por ESPN

Relata Miguel Simón, mientras que comentan Gustavo López (de Fox Sports) y Sebastián Domínguez (ESPN)

- LDU Quito vs River Plate por ESPN 2

Relata Miguel Simón y comenta Diego LaTorre

- Estudiantes de Mérida vs Racing Club por Fox Sports 2

Relata Mariano Closs y comenta Quique Wolff

- Caracas vs Boca Juniors por Fox Sports

Relata Mariano Closs y comenta Diego LaTorre

Programación de canales para la Copa Libertadores

Martes 3

17.15 horas: Defensa y Justicia vs Santos (ESPN)

17.15 horas: Inter vs U. Católica (Fox Sports 2)

19.30 horas: A. Paranaense vs Peñarol (ESPN)

19.30 horas: Caracas vs Boca (Fox Sports)

19.30 horas: América de Cali vs Gremio (ESPN 2)

19.30 horas: DIM vs Libertad (Fox Sports 2)

Miércoles 4

17.15 horas: Tigre vs Palmeiras (Fox Sports)

17.15 horas: Barcelona vs Independiente del Valle (ESPN)

17.15 horas: Jorge Wilstermann vs Colo Colo (Fox Sports 2)

19.30 horas: Liga de Quito vs River (ESPN 2)

19.30 horas: Junior vs Flamengo (Fox Sports)

19.30 horas: Guaraní vs Bolívar (Fox Sports 2)

19.30 horas: Delfín vs Olimpia (ESPN)

Jueves 5

17.15 horas: Estudiantes de Mérida vs Racing (Fox Sports 2)

19.30 horas: Binacional vs San Pablo (ESPN)

​21.00 horas: Alianza Lima vs Nacional (ESPN)

* Toda la programación en horario peruano.