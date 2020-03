DIM vs Libertad EN VIVO: canal, fecha y hora del duelo por Copa Libertadores 2020

EN VIVO DIM vs Libertad EN DIRECTO vía Fox Sports por la fase de grupos de la Copa Libertadores este martes desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Atanasio Girardot. Puedes seguir las mejores jugadas y el minuto a minuto por Líbero.pe.

DIM y Libertad ofrecerán un partido que promete intensidad de principio a fin. Ambos equipos llegan a este choque con varios duelos encima y esperan conseguir los tres puntos para empezar con el pie derecho la Copa Libertadores 2020.

El equipo dirigido por Aldo Bobadilla llega a este duelo luego de haber disputado dos rondas previas de Copa Libertadores en donde superó tanto al Deportivo Táchira como al Atlético de Tucumán.

Sin embargo, el luchar dos torneos a la misma vez parece haber tocado al plantel ya que en la Liga Águila se encuentra relegado y en su último partido no pasó del 1-1 con el Atlético Nacional en el clásico.

El DT Bobadilla no cuenta con un amplio plantel y ante los verdolagas no dudó en alinear a varios de los titulares. Es por ello que hasta el momento no se conoce cómo alinearía ante el Libertad de Paraguay ya que podrían haber sorpresas.

Cabe mencionar que el que sí es más que fijo y estará ante el gumarelo es el arquero Andrés Mosquera, quien está teniendo grandes actuaciones y ha salvado en varios oportunidades a su equipo.

Como algo llamativo es que Bobadilla, en su etapa de jugador, fue una de las figuras de Libertad en la Libertadores del 2006. En aquella edición el cuadro paraguayo alcanzó las semifinales cayendo siendo eliminados por el Inter de Porto Alegre.

Por el lado de la visita, Libertad atraviesa un gran momento en Paraguay. Los de Ramón Díaz son punteros y ahora van por su primera victoria en la Libertadores 2020. Más allá de caer con Guaireña la fecha pasada, el equipo solo piensa en el DIM.

Para este duelo, el estratega argentino Ramón Díaz pondrá a todas sus figuras que no estuvieron por el duelo doméstico con la intención de regresarse con los tres puntos.

¿A qué hora juegan DIM vs Libertad?

DIM vs Libertad se enfrentan este martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot

¿Qué canal transmite DIM vs Libertad?

DIM vs Libertad será transmitido únicamente por la cadena televisora Fox Sports. Puedes verlo desde las señales de cable DirecTV y Movistar TV.

Hora: 7:30 p.m. (hora peruana)

Escenario: estadio Atanasio Girardot

Tabla de posiciones Grupo H Copa Libertadores

Grupo F

1. Boca Juniors

2. Caracas

3. DIM

4. Libertad

¿Cómo ver Fox Sports EN VIVO DIM vs Libertad?

Canales exclusivos para Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

DirecTV Sports ► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV ► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

¿Qué es la Copa Libertadores 2020?

Copa Libertadores de América se juega desde 1960 y constituye a todos los campeones del continente Sudaméricano. Antes de llamaba Copa de Campeones de América, siendo cambiada en 1965 por el nombre actual.

La Copa Libertadores tuvo varios formatos. Al inicio solo los campeones solo podrían participar. Luego, en 1966, se incluyeron a los sub campeones.

