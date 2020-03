Peñarol vs. Athlético Paranaense [ESPN EN VIVO] por el Grupo C de la Copa Libertadores

Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este martes 3 de marzo por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. El encuentro se jugará en el Estadio Joaquim Américo Guimarães o más conocido como Arena da Baixada desde las 19:30 (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN.

Arranca el verdadero torneo. La fase de grupos de la Copa Libertadores de América rompe fuegos este martes con varios encuentros de gran importancia. Uno de los más trascendentes es el Peñarol vs. Athletico Parananese a disputarse en el Estadio Joaquim Américo Guimarães de Curitiba por el grupo C.

Peñarol comienza su camino en esta Copa Libertadores rodeado de un ambiente lleno de dudas. Pues sumado a la victoria y empate que lograron en las primeras dos fechas del torneo de Uruguay, se le añade las bajas de varias piezas importantes en el equipo de Diego Forlán.

Fabricio Formiliano y Jonathan Urretaviscaya no serán parte de este cotejo debido a las lesiones que arrastran por el inicio de la temporada. Además, el ‘Cebolla’ Rodríguez tampoco se encuentra al 100 % por lo que no será de la partida. Ante este panorama, Diego Forlán mandará al campo de juego este martes a un par de juveniles para completar su once inicial.

Athletico Paranaense es otro equipo que llega con bajas a este arranque de Copa Libertadores, pues casi 10 jugadores dejaron la plantilla a fines del año anterior y solo contrataron seis para reemplazar a los mismos. Dorival Junior tendrá un duro reto para conformar su once para intentar vencer en casa a un siempre duro Peñarol.

Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO | Posibles alineaciones

Peñarol: Dawson - González, Kagelmacher, Abascal, Rojas - Trindade, Vadócz, De los Santos, Pellistri - Terans y Jiménez.

Atlético Paranaense: Jandrei - Adriano, Bambu, Heleno, Azevedo - Wellington, Cittadini, Erick - Carlos Eduardo, Nikao y Bissoli.

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO canales de transmisión

Argentina ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur, FOX Play Sur

Colombia ESPN Sur, ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Ecuador FOX Play Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Estados Unidos beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay FOX Play Sur, ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

Peñarol vs Athletico Paranaense EN VIVO horarios

Perú 19:30 horas

Uruguay 21:30 horas

Argentina 21:30 horas

Brasil 21:30 horas

Chile 21:30 horas

Paraguay 21:30 horas

Ecuador 19:30 horas

Venezuela 20:30 horas

Bolivia 20:30 horas

Estados Unidos 19:30 horas

México 19:30 horas

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO?

Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO se enfrentan este martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO?

Peñarol vs. Athletico Paranaense EN VIVO será transmitido únicamente por la cadena televisora ESPN. Puedes verlo desde las señales de cable DIRECTV y Movistar TV.

Hora: 7:30 p.m. (hora peruana)

Escenario: Estadio Joaquim Américo Guimarães

¿Qué es la Copa Libertadores 2020?

Copa Libertadores de América se juega desde 1960 y constituye a todos los campeones del continente Sudaméricano. Antes de llamaba Copa de Campeones de América, siendo cambiada en 1965 por el nombre actual.

La Copa Libertadores tuvo varios formatos. Al inicio solo los campeones solo podrían participar. Luego, en 1966, se incluyeron a los sub campeones.

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de video operado por Facebook que funciona desde el 2017 en Estados Unidos. Al año siguiente comenzó a funcionar en todo el mundo.