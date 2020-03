Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO vía Fox Sports: debut de Carlos Zambrano por la Copa Libertadores

Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO vía Fox Sports | este martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores ONLINE desde el Estadio Olímpico de Caracas. El encuentro también se transmitirá por DAZN, Fox Play y beIN Sports; mientras que puedes seguir las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich. La prueba de fuego está por iniciar para el entrenador Miguel Ángel Russo, que ha dado la talla en la Superliga Argentina con un invicto de seis partidos (5 últimos con victorias) lo que llevó al equipo a pelear con el título. No obstante, también tiene que enfocarse en la competencia internacional.

La primera aparición del ‘xeneize’ será como visitante, que tendrá algunas variantes. Por ejemplo, Carlos Tévez no será parte de este duelo, a pesar de atravesar por un gran momento goleador, mientras que Carlos Zambrano podría hacer su debut oficial. El defensa peruano jugará el fin de semana, pero necesita ganar minutos y será en la Copa Libertadores, nada menos.

El rival no será nada fácil, pues el Caracas FC llega con el rótulo de campeón de la última temporada en Venezuela. La campaña actual ha iniciado de igual forma para el equipo, peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones, aunque con el aliciente de que no pudo ganar en los últimos dos duelos que disputó, aunque tampoco perdió.

Llega con un 1-1 ante Puerto Cabello y 0-0 con Trujillanos, pero tendrán que dejar esos resultados atrás para sumar en casa. Alexis Blanco, Robert Hernández y Bernardo Añor son las principales armas ofensivas de Caracas FC para quebrar el invicto en portería de Boca Juniors, que lleva cuatro encuentros sin recibir goles. Buen momento defensivo.

Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO alineaciones confirmadas

XI Boca Juniors: ​​Esteban Andrada; Buffarini o Jara, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas o Frank Fabra; Agustín Obando o Pol Fernández, Nicolás Capaldo, Iván Marcone; Emanuel Reynoso o Villa; Ramón Ábila y Sebastián Villa o Soldano.

XI Caracas FC: ​Cristhian Flores; Eduardo Ferreira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Richard Celis o Anderson Contreras, Jorge Echeverría; Robert Hernández y Alexis Blanco.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Argentina

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: SporTV 2

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV3

España: DAZN

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO por la Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Caracas FC, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.