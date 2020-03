Boca Juniors vs Caracas FC [EN VIVO] vía Fox Sports Guía TV

Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO vía Fox Sports | este martes 3 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en la fecha 1 del Grupo H de la Copa Libertadores ONLINE desde el Estadio Olímpico de Caracas. El encuentro también se transmitirá por DAZN, Fox Play y beIN Sports; mientras que puedes seguir todos los pormenores del partido en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Boca Juniors emprenderá nuevamente su camino por la Copa Libertadores y lo hará uno de los equipo más representativos de Venezuela. Los 'xeneizes' llegan en un buen momento pues desde que inició el año no conocen una derrota y en el torneo doméstico están a solo un partido de consagrarse campeones.

El equipo de Miguel Ángel Russo se encuentra muy motivado para este duelo y confían que la buena racha se extienda en el torneo continental, además, este partido significaría el debut del peruano Carlos Zambrano que llegó al club en el último mercado de fichajes.

Los argentinos llegan de vencer por un contundente 4-0 a Colón por la penúltima fecha de la Superliga que es por ahora el objetivo principal del equipo, por lo que Russo reservó para el duelo ante Gimnasia a sus delanteros Carlos Tevez y Mauro Zárate y al volante Eduardo Salvio.

🎥 A un día del debut copero, el plantel se distendió con una serie de juegos físicos y de coordinación antes de ajustar los últimos detalles tácticos con Miguel Ángel Russo.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/QMXcyFcsaj — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) March 3, 2020

Por otro lado, Caracas FC, vigente campeón del torneo venezolano saldrá con lo mejor de su plantilla para hacerle frente al gigante argentino, 'Los Rojos del Ávila' llegan de empatar en su último partido por la mínima ante Academia Puerto Cabello.

Para ese duelo el técnico del conjunto venezolano decidió guardar a sus máximas figuras, mandando al campo a la mayoría de sus jugadores suplentes.

Boca Juniors vs Caracas FC EN VIVO Posibles alineaciones

Boca Juniors: ​​Esteban Andrada; Buffarini o Jara, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas o Frank Fabra; Agustín Obando o Pol Fernández, Nicolás Capaldo, Iván Marcone; Emanuel Reynoso o Villa; Ramón Ábila y Sebastián Villa o Soldano.

Caracas FC: ​Cristhian Flores; Eduardo Ferreira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Richard Celis o Anderson Contreras, Jorge Echeverría; Robert Hernández y Alexis Blanco.

