Junior vs Flamengo [Fox Sports EN VIVO] Jornada inaugural de Copa Libertadores

FOX Sports EN VIVO Junior vs Flamengo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este miércoles 4 de marzo se juega el partido por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Libertadores. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) y será transmitido EN DIRECTO por ESPN. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Flamengo empieza su defensa del título con un partidazo que puede confirmar su supremacía en el continente o demostrarle que deberá redoblar esfuerzos en busca del bicempeonato. Enfrente tendrá al Junior de Barranquilla, uno de los equipos que puede preciarse de tener a una de las duplas más letales de Sudamérica, la conformada por Teo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.

Ahora bien, el equipo de Jorge Jesus llega con la confianza por las nubes. Y es que el 'Mengao' viene un febrero pletórico tras alzar tres títulos (Recopa Sudamericana, Copa Guanabara y Supercopa de Brasil), además de venir de una goleada por 4-1 al Cabofriense con el primer hat-trick de Gabigol con la camiseta rubronegra.

Las esperanzas no están del todo perdidas en Junior considerando que Flamengo no llegó completo a Barranquilla: Rafinha, Rodrigo Caio y Bruno Henrique se quedaron en Brasil a la espera de recuperarse de sus sendas lesiones. Además, Willian Arao será baja por suspensión, tras su expulsión en la vuelta de la Recopa Sudamericana ante Independiente del Valle.

En ese sentido, será la oportunidadad para jugadores como Joao Lucas, Leo Pereira y Thiago Maia de demostrar que pueden ser importantes y, a la larga, pelearle el puesto a los teóricos titulares Rafinha, Rodrigo Caio y Willian Arao, respectivamente.

Arriba, Michael apunta a nuevamente hacer dupla con Gabigol. Justamente ambos fueron el tándem ofensivo ante Cabofriense, un partido en el que ambos anotaron. En ese sentido, Pedro parte desde atrás por un puesto de titular.

Junior, por su parte, no ha tenido el arranque de temporada esperado: es tercero de la liga colombiana y viene de ganarle con las justas a Jaguares de Montería, el colero del campeonato.

Eso sí, cuenta con armas y pólvora para poner en jaque a cualquier defensa. Y es que además de tener al veterano Teo Gutiérrez en sus filas, sumó a Miguel Ángel Borja -Rey de América 2016- y aquella dupla sí significa un peligro a tener en cuenta para Flamengo.

Existe además un ferviente deseo en Junior de dejar en el olvido la desastrosa campaña en la Copa Libertadores 2019 cuando acabaron últimos de su grupo y perdieron el cupo a la Sudamericana en la última fecha a manos de Melgar, por lo que ganarle a Flamengo es el camino para empezar a limar asperezas con su afición.

Alineaciones probables del Junior vs Flamengo

Junior: Mario Sebastián Viera, Marlon Piedrahíta, Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Edwin Cetré; Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.

DT: Julio Avelino Comesaña

Flamengo: Diego Alves; Joao Lucas, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta; Michael (Pedro) y Gabigol.

DT: Jorge Jesús

