Nacional: Gustavo Munúa, las dos bajas sensibles y el dolor de cabeza para armar el once ante Alianza Lima

La oportunidad pinta propicia para Alianza Lima. El club de La Victoria no gana en la Copa Libertadores desde hace 8 años, precisamente ante Nacional, y el destino le vuelve a juntar ante el último equipo ante el que celebró internacionalmente.

Si aquello no fuese poco, Nacional de Uruguay todavía no sabe lo que es ganar en el 2020 (lleva 2 derrotas y un empate) y Gustavo Munúa no podrá contar con dos de sus bastiones para el estreno en la Copa Libertadores.

Claudio Yacob, volante argentino que llegó procedente del Nottingham Forest, sufrió un desgarro de leve entidad y no será parte de la delegación que viajará a Perú para enfrentar a Alianza Lima.

El caso de Gonzalo Bergessio es ligeramente distinto. El goleador y capitán de Nacional se encuentra sentido del tobillo, su convocatoria es una posibilidad aunque Gustavo Munúa ya aclaró que no piensan arriesgarlo con miras a los siguientes retos que se le avecinan al club uruguayo.

En ese sentido, el DT de Nacional ya tiene a los reemplazantes de ambos jugadores: Thiago Vecino ocupará el puesto de Bergessio mientras Gabriel Neves hará lo propio con Yacob.

A la espera de los siguientes entrenamientos, Munúa ya tiene definidos a nueve jugadores en su once para enfrentar a Alianza Lima: Luis Mejía; Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Matías Laborda, Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Felipe Carballo, Gonzalo Castro y Thiago Vecino.

Ahora bien, son cuatro los jugadores que se disputan dos lugares en la zona de contención y organización. Ellos son Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Emiliano Martínez y Sebastián Fernández.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Nacional?

Alianza Lima vs Nacional se enfrentan este jueves 5 de marzo desde las 21:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Nacional?

Alianza Lima vs Nacional será transmitido únicamente por la cadena televisora, ESPN. Puedes verlo desde las señales de Cable, DirecTV y Movistar TV.