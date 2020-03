River Plate vs Liga de Quito EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, hora y canal por la Copa Libertadores

River Plate vs Liga Quito EN VIVO vía ESPN 2 | este miércoles 4 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores EN DIRECTO desde el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. El encuentro también será transmitido por ESPN Play,DAZN y Fox Play. Además, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El colombiano Andrés Rojas será el árbitro del encuentro. La participación de River Plate en la Copa Libertadores llega en un gran momento, pues se encuentran peleando en lo más alto de la Superliga Argentina, aunque no irán en el máximo de sus facultades al duelo ante LDU. La prioridad de los millonarios es el torneo local, que se acaba este fin de semana.

En tal sentido, Marcelo Gallardo decidió que la mayor parte de sus figuras sean reservadas en el inicio del certamen internacional, incluso el mismo decidió no viajar y dejar a Matías Biscay a cargo del plantel. Leonardo Ponzio, Enrique Bologna y Lucas Pratto son los más experimentados, aunque también serán secundados por la sangre joven, como Julián Álvarez, Cristian Ferreira o Jorge Carrascal.

En tanto, LDU ha tenido un irregular inicio en el torneo local, sumando dos victorias y una derrota en las primeras tres fechas que se disputaron. No obstante, el ánimo está al tope luego de la última victoria 3-0 sobre El Nacional, como visitantes. El goleador Cristian Martinez anotó un doblete, mientras que José Quinteros celebró el gol restante.

La figura representativa del equipo ecuatoriano es Antonio Valencia, experimentado jugador ecuatoriano que regresó tras su brillante paso por el Manchester United. El recorrido de 'Toño' por la banda derecha, para atacar y defender, será determinante y un dolor de cabeza para River Plate. La última vez que se dio un LDU vs River Plate, ganaron los locales por 1-0, pero no fue suficiente para superar los octavos de final.

River Plate vs Liga de Quito EN VIVO: Posibles alineaciones

XI River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Franco Paredes, Bruno Zuculini, Fabrizio Angileri; Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Julián Álvarez, Cristian Ferreira, Jorge Carrascal y Lucas Pratto. DT. Matías Biscay.

XI Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez, Luis Ayala; Antonio Valencia, Edison Vega, José Quintero, Junior Sornoza, Marcos Caicedo y Christian Martínez. DT. Pablo Repetto.

¿Qué canal transmite River Plate vs Liga de Quito por Copa Libertadores?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, FOX Play Sur

¿A qué hora juegan River Plate vs Liga Quito por Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p.m.

River Plate vs Liga Quito EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre River Plate vs Liga Quito, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.